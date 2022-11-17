https://ria.ru/20221117/mh17-1832272916.html

Гаагский суд оценил компенсацию родственникам жертв крушения рейса MH17

Гаагский суд оценил компенсацию родственникам жертв крушения рейса MH17 - РИА Новости, 17.11.2022

Гаагский суд оценил компенсацию родственникам жертв крушения рейса MH17

Гаагский суд оценил общую сумму компенсации родственникам жертв крушения рейса MH17 в более чем 16 миллионов евро, заявил председательствующий судья Хендрик... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:37

2022-11-17T17:37

2022-11-17T18:02

mh17. расследование

в мире

гаага

украина

нидерланды

россия

донбасс

бук (зенитный ракетный комплекс)

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СХИПХОЛ (Нидерланды), 17 ноя - РИА Новости. Гаагский суд оценил общую сумму компенсации родственникам жертв крушения рейса MH17 в более чем 16 миллионов евро, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс."Полная сумма возмещенного ущерба, установленная судом, составляет более 16 миллионов евро", - заявил он в ходе оглашения вердикта. По словам судьи, суд поддержал заявления родных погибших, в том числе братьев и сестер, "с применением закона об эмоциональном ущербе".В четверг в судебном комплексе Схипхол идет заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого зачитан вердикт по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году на востоке Украины.Cуд признал обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Остальные трое фигурантов дела - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко - признаны виновными в уничтожении самолета MH17.

https://radiosputnik.ria.ru/20221117/gaaga-1832281483.html

https://ria.ru/20221117/mh17-1832274361.html

гаага

украина

нидерланды

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

mh17. расследование, в мире, гаага, украина, нидерланды, россия, донбасс, бук (зенитный ракетный комплекс)