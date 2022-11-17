https://ria.ru/20221117/mh17-1832272916.html
Гаагский суд оценил компенсацию родственникам жертв крушения рейса MH17
Гаагский суд оценил компенсацию родственникам жертв крушения рейса MH17 - РИА Новости, 17.11.2022
Гаагский суд оценил компенсацию родственникам жертв крушения рейса MH17
Гаагский суд оценил общую сумму компенсации родственникам жертв крушения рейса MH17 в более чем 16 миллионов евро, заявил председательствующий судья Хендрик... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:37
2022-11-17T17:37
2022-11-17T18:02
mh17. расследование
в мире
гаага
украина
нидерланды
россия
донбасс
бук (зенитный ракетный комплекс)
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 17 ноя - РИА Новости. Гаагский суд оценил общую сумму компенсации родственникам жертв крушения рейса MH17 в более чем 16 миллионов евро, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс."Полная сумма возмещенного ущерба, установленная судом, составляет более 16 миллионов евро", - заявил он в ходе оглашения вердикта. По словам судьи, суд поддержал заявления родных погибших, в том числе братьев и сестер, "с применением закона об эмоциональном ущербе".В четверг в судебном комплексе Схипхол идет заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого зачитан вердикт по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году на востоке Украины.Cуд признал обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Остальные трое фигурантов дела - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко - признаны виновными в уничтожении самолета MH17.
https://radiosputnik.ria.ru/20221117/gaaga-1832281483.html
https://ria.ru/20221117/mh17-1832274361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
mh17. расследование, в мире, гаага, украина, нидерланды, россия, донбасс, бук (зенитный ракетный комплекс)
MH17. Расследование, В мире, Гаага, Украина, Нидерланды, Россия, Донбасс, Бук (зенитный ракетный комплекс)
17:37 17.11.2022 (обновлено: 18:02 17.11.2022)
Гаагский суд оценил компенсацию родственникам жертв крушения рейса MH17
Суд оценил компенсацию родным жертв крушения рейса MH17 в более чем 16 миллионов евро