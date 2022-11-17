https://ria.ru/20221117/mh17-1832266334.html

Суд признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в уничтожении MH17

Суд признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в уничтожении MH17 - РИА Новости, 17.11.2022

Суд признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в уничтожении MH17

Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:19

2022-11-17T17:19

2022-11-17T19:57

в мире

крушение малайзийского boeing под донецком

концерн пво "алмаз-антей"

бук (зенитный ракетный комплекс)

украина

россия

гаага

игорь стрелков

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров, их приговорили к пожизненному заключению.Требование прокуратуры Нидерландов заключить в тюрьму четвертого подозреваемого — россиянина Олега Пулатова — отклонено. Мужчину признали невиновным, поскольку не удалось установить, имел ли он какое-либо отношение к использованию ЗРК "Бук". Кроме того, как подчеркнул корреспондент РИА Новости, суд не увязал применение комплекса напрямую с Россией.Согласно решению инстанции, ракету, сбившую Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, выпустили с территории, подконтрольной на тот момент ополченцам ДНР, — из поселка Первомайское.Комментируя пожизненный приговор Гиркину, Дубинскому и Харченко, судья заявил, что смягчающих обстоятельств для обвиняемых найти не удалось."Никто из них не подавал заявление в Совместную следственную группу (ССГ), никто не дал суду ясность по поводу того, что произошло", — отметил он.Стинхейс также приказал заключить троих обвиняемых под стражу. Однако никто из них на заседании не присутствовал.Суд при рассмотрении дела принял во внимание фотографии следа от ракеты в небе, спутниковые снимки, следы от поражающих элементов в форме "бабочки", которые нашли в телах экипажа и на обломках самолета.При этом российский оборонный концерн "Алмаз-Антей", исследуя предполагаемые места запуска ракеты, в своем расследовании пришел к выводу, что сценарий пуска со стороны Снежного или Первомайского не подтверждается.Предприятие провело три натурных эксперимента, моделирующих ситуацию. Они подтвердили, что самолет могла поразить только ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское. Его тогда контролировали украинские военные, на вооружении которых были ЗРК "Бук", доставшиеся Киеву после распада СССР. Голландские эксперты отказались от приглашения присутствовать на одном из экспериментов.Суд признал "Алмаз-Антей" компетентным экспертом, но поставил под вопрос убедительность его выводов. Судья Стинхейс пояснил, что "Алмаз-Антей" из-за связей с российским властями не обладает независимостью, как того требуется от эксперта, но подчеркнул, что нельзя сказать, что его данные по делу MH17 не обладают ценностью.Позже суд заявил, что ЗРК "Бук", из которого сбили самолет, привезли из России на Украину, а затем вывезли обратно. При этом отмечается, что действия экипажа зенитно-ракетного комплекса установить невозможно. Также непонятно, кто дал команду о запуске ракеты. Кроме того, судья опроверг утверждение прокуратуры о том, что обвиняемые по этому делу действовали как единая группа, но подчеркнул, что они имели отношение к применению ЗРК.Семнадцатого ноября в охраняемом комплексе Схипхол началось заседание Окружного суда Гааги, на котором зачитают решение по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году на востоке Украины. В зале помимо судей и прокуроров присутствуют голландские адвокаты Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк, защищающие Пулатова, родственники погибших, их юридические советники и журналисты. Основных фигурантов дела, как и на всех предыдущих слушаниях, в зале нет. Прокуроры требовали от суда выдать ордер на их арест, несмотря на сомнения в том, что они смогут отбыть наказание. Указывалось, что Гиркин, Дубинский и Пулатов проживают в России, которая "не экстрадирует своих граждан", а о местонахождении Харченко ничего не известно.В суд поступили более 300 исков о компенсациях от родственников жертв авиакатастрофы. Общую сумму выплат оценили более чем в 16 миллионов евро.Как уточнил судья, разбирательство в первой инстанции по этому делу завершено. Апелляцию на приговор можно подать в течение 14 дней, подытожил он.Российские политики сочли решение суда несправедливым. В частности, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отметил, что для России оно "юридически ничтожно" и не является убедительным.В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение суда политизированным и подчеркнул, что весомых доказательств никто не предъявил. По его словам, российских специалистов так и не допустили к работе Совместной следственной группы, а доводы "Алмаз-Антея" попросту проигнорировали.

https://ria.ru/20221117/peregovory-1832257424.html

https://ria.ru/20221117/mh17-1832261259.html

https://ria.ru/20220309/sud-1777313532.html

https://ria.ru/20221117/mh17-1832248702.html

украина

россия

гаага

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, крушение малайзийского boeing под донецком, концерн пво "алмаз-антей", бук (зенитный ракетный комплекс), украина, россия, гаага, игорь стрелков