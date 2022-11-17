Рейтинг@Mail.ru
Суд признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в уничтожении MH17 - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/mh17-1832266334.html
Суд признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в уничтожении MH17
Суд признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в уничтожении MH17 - РИА Новости, 17.11.2022
Суд признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в уничтожении MH17
Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:19
2022-11-17T19:57
в мире
крушение малайзийского boeing под донецком
концерн пво "алмаз-антей"
бук (зенитный ракетный комплекс)
украина
россия
гаага
игорь стрелков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832253997_0:85:3072:1812_1920x0_80_0_0_f65f845e423e8fbd81822cea51e1e727.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров, их приговорили к пожизненному заключению.Требование прокуратуры Нидерландов заключить в тюрьму четвертого подозреваемого — россиянина Олега Пулатова — отклонено. Мужчину признали невиновным, поскольку не удалось установить, имел ли он какое-либо отношение к использованию ЗРК "Бук". Кроме того, как подчеркнул корреспондент РИА Новости, суд не увязал применение комплекса напрямую с Россией.Согласно решению инстанции, ракету, сбившую Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, выпустили с территории, подконтрольной на тот момент ополченцам ДНР, — из поселка Первомайское.Комментируя пожизненный приговор Гиркину, Дубинскому и Харченко, судья заявил, что смягчающих обстоятельств для обвиняемых найти не удалось."Никто из них не подавал заявление в Совместную следственную группу (ССГ), никто не дал суду ясность по поводу того, что произошло", — отметил он.Стинхейс также приказал заключить троих обвиняемых под стражу. Однако никто из них на заседании не присутствовал.Суд при рассмотрении дела принял во внимание фотографии следа от ракеты в небе, спутниковые снимки, следы от поражающих элементов в форме "бабочки", которые нашли в телах экипажа и на обломках самолета.При этом российский оборонный концерн "Алмаз-Антей", исследуя предполагаемые места запуска ракеты, в своем расследовании пришел к выводу, что сценарий пуска со стороны Снежного или Первомайского не подтверждается.Предприятие провело три натурных эксперимента, моделирующих ситуацию. Они подтвердили, что самолет могла поразить только ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское. Его тогда контролировали украинские военные, на вооружении которых были ЗРК "Бук", доставшиеся Киеву после распада СССР. Голландские эксперты отказались от приглашения присутствовать на одном из экспериментов.Суд признал "Алмаз-Антей" компетентным экспертом, но поставил под вопрос убедительность его выводов. Судья Стинхейс пояснил, что "Алмаз-Антей" из-за связей с российским властями не обладает независимостью, как того требуется от эксперта, но подчеркнул, что нельзя сказать, что его данные по делу MH17 не обладают ценностью.Позже суд заявил, что ЗРК "Бук", из которого сбили самолет, привезли из России на Украину, а затем вывезли обратно. При этом отмечается, что действия экипажа зенитно-ракетного комплекса установить невозможно. Также непонятно, кто дал команду о запуске ракеты. Кроме того, судья опроверг утверждение прокуратуры о том, что обвиняемые по этому делу действовали как единая группа, но подчеркнул, что они имели отношение к применению ЗРК.Семнадцатого ноября в охраняемом комплексе Схипхол началось заседание Окружного суда Гааги, на котором зачитают решение по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году на востоке Украины. В зале помимо судей и прокуроров присутствуют голландские адвокаты Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк, защищающие Пулатова, родственники погибших, их юридические советники и журналисты. Основных фигурантов дела, как и на всех предыдущих слушаниях, в зале нет. Прокуроры требовали от суда выдать ордер на их арест, несмотря на сомнения в том, что они смогут отбыть наказание. Указывалось, что Гиркин, Дубинский и Пулатов проживают в России, которая "не экстрадирует своих граждан", а о местонахождении Харченко ничего не известно.В суд поступили более 300 исков о компенсациях от родственников жертв авиакатастрофы. Общую сумму выплат оценили более чем в 16 миллионов евро.Как уточнил судья, разбирательство в первой инстанции по этому делу завершено. Апелляцию на приговор можно подать в течение 14 дней, подытожил он.Российские политики сочли решение суда несправедливым. В частности, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отметил, что для России оно "юридически ничтожно" и не является убедительным.В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение суда политизированным и подчеркнул, что весомых доказательств никто не предъявил. По его словам, российских специалистов так и не допустили к работе Совместной следственной группы, а доводы "Алмаз-Антея" попросту проигнорировали.
https://ria.ru/20221117/peregovory-1832257424.html
https://ria.ru/20221117/mh17-1832261259.html
https://ria.ru/20220309/sud-1777313532.html
https://ria.ru/20221117/mh17-1832248702.html
украина
россия
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832253997_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e50231c8cc6593dd9d07065843f0d5e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, крушение малайзийского boeing под донецком, концерн пво "алмаз-антей", бук (зенитный ракетный комплекс), украина, россия, гаага, игорь стрелков
В мире, Крушение малайзийского Boeing под Донецком, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Бук (зенитный ракетный комплекс), Украина, Россия, Гаага, Игорь Стрелков
17:19 17.11.2022 (обновлено: 19:57 17.11.2022)
 
Суд признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в уничтожении MH17

Гаагский суд признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в уничтожении MH17

© AP Photo / Phil NijhuisЗаседание Гаагского суда, на котором вынесено решение по делу о крушении рейса MH17 Malaysia Airlines
Заседание Гаагского суда, на котором вынесено решение по делу о крушении рейса MH17 Malaysia Airlines - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Phil Nijhuis
Заседание Гаагского суда, на котором вынесено решение по делу о крушении рейса MH17 Malaysia Airlines
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров, их приговорили к пожизненному заключению.

"Суд установил, что Гиркин, Дубинский и Харченко являются соучастниками преступления. Таким образом, суд признает их виновными по двум пунктам — в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров", — заявил судья Хендрик Стинхейс, оглашая приговор.

Требование прокуратуры Нидерландов заключить в тюрьму четвертого подозреваемого — россиянина Олега Пулатова — отклонено. Мужчину признали невиновным, поскольку не удалось установить, имел ли он какое-либо отношение к использованию ЗРК "Бук". Кроме того, как подчеркнул корреспондент РИА Новости, суд не увязал применение комплекса напрямую с Россией.
Согласно решению инстанции, ракету, сбившую Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, выпустили с территории, подконтрольной на тот момент ополченцам ДНР, — из поселка Первомайское.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 16:53
Гаагский суд признал перехваченные переговоры по делу MH17 достоверными
Комментируя пожизненный приговор Гиркину, Дубинскому и Харченко, судья заявил, что смягчающих обстоятельств для обвиняемых найти не удалось.
"Никто из них не подавал заявление в Совместную следственную группу (ССГ), никто не дал суду ясность по поводу того, что произошло", — отметил он.
Стинхейс также приказал заключить троих обвиняемых под стражу. Однако никто из них на заседании не присутствовал.
Суд при рассмотрении дела принял во внимание фотографии следа от ракеты в небе, спутниковые снимки, следы от поражающих элементов в форме "бабочки", которые нашли в телах экипажа и на обломках самолета.
Заседание Гаагского суда, на котором вынесено решение по делу о крушении рейса MH17 Malaysia Airlines - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 17:04
Гаагский суд заявил, что обвиняемые по делу MH17 не были единой группой
При этом российский оборонный концерн "Алмаз-Антей", исследуя предполагаемые места запуска ракеты, в своем расследовании пришел к выводу, что сценарий пуска со стороны Снежного или Первомайского не подтверждается.
Предприятие провело три натурных эксперимента, моделирующих ситуацию. Они подтвердили, что самолет могла поразить только ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское. Его тогда контролировали украинские военные, на вооружении которых были ЗРК "Бук", доставшиеся Киеву после распада СССР. Голландские эксперты отказались от приглашения присутствовать на одном из экспериментов.
Суд признал "Алмаз-Антей" компетентным экспертом, но поставил под вопрос убедительность его выводов. Судья Стинхейс пояснил, что "Алмаз-Антей" из-за связей с российским властями не обладает независимостью, как того требуется от эксперта, но подчеркнул, что нельзя сказать, что его данные по делу MH17 не обладают ценностью.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
9 марта, 16:26
На суде по делу MH17 не заслушали ни одного свидетеля, заявила адвокат
Позже суд заявил, что ЗРК "Бук", из которого сбили самолет, привезли из России на Украину, а затем вывезли обратно. При этом отмечается, что действия экипажа зенитно-ракетного комплекса установить невозможно. Также непонятно, кто дал команду о запуске ракеты. Кроме того, судья опроверг утверждение прокуратуры о том, что обвиняемые по этому делу действовали как единая группа, но подчеркнул, что они имели отношение к применению ЗРК.
Семнадцатого ноября в охраняемом комплексе Схипхол началось заседание Окружного суда Гааги, на котором зачитают решение по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году на востоке Украины. В зале помимо судей и прокуроров присутствуют голландские адвокаты Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк, защищающие Пулатова, родственники погибших, их юридические советники и журналисты. Основных фигурантов дела, как и на всех предыдущих слушаниях, в зале нет.
Прокуроры требовали от суда выдать ордер на их арест, несмотря на сомнения в том, что они смогут отбыть наказание. Указывалось, что Гиркин, Дубинский и Пулатов проживают в России, которая "не экстрадирует своих граждан", а о местонахождении Харченко ничего не известно.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 16:31
МИД прокомментировал вердикт нидерландского суда по MH17
В суд поступили более 300 исков о компенсациях от родственников жертв авиакатастрофы. Общую сумму выплат оценили более чем в 16 миллионов евро.
Как уточнил судья, разбирательство в первой инстанции по этому делу завершено. Апелляцию на приговор можно подать в течение 14 дней, подытожил он.
Российские политики сочли решение суда несправедливым. В частности, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отметил, что для России оно "юридически ничтожно" и не является убедительным.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение суда политизированным и подчеркнул, что весомых доказательств никто не предъявил. По его словам, российских специалистов так и не допустили к работе Совместной следственной группы, а доводы "Алмаз-Антея" попросту проигнорировали.
Крушение малайзийского Boeing на Украине: официальная позиция России
Вчера, 14:13Инфографика
Крушение малайзийского Boeing на Украине: откуда запущена ракета
Инфографика
Посмотреть
 
В миреКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Бук (зенитный ракетный комплекс)УкраинаРоссияГаагаИгорь Стрелков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала