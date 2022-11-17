https://ria.ru/20221117/mh17-1832259158.html

Гаагский суд заявил, что "Бук", из которого сбили MH17, привезли из России

Гаагский суд заявил, что "Бук", из которого сбили MH17, привезли из России - РИА Новости, 17.11.2022

Гаагский суд заявил, что "Бук", из которого сбили MH17, привезли из России

Нидерландский суд установил, что ЗРК "Бук", из которого был сбит малайзийский Boeing MH17, привезли из России на Украину, а после крушения вывезли в РФ, заявил... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:59

2022-11-17T16:59

2022-11-17T17:33

крушение малайзийского boeing под донецком

в мире

россия

украина

бук (зенитный ракетный комплекс)

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СХИПХОЛ (Нидерланды), 17 ноя - РИА Новости. Нидерландский суд установил, что ЗРК "Бук", из которого был сбит малайзийский Boeing MH17, привезли из России на Украину, а после крушения вывезли в РФ, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс. Россия ранее категорически опровергала такие утверждения.Выводы следствия по делу о крушении рейса МН17 о том, что ЗРК "Бук" был доставлен из России и затем перевезен обратно, основаны на украинских фото- и видеоматериалах, при том что в Генпрокуратуре РФ ранее отмечали, что следственная группа полагается на непроверенные источники, игнорируя неопровержимые доказательства, предоставленные российской стороной, а в Минобороны РФ указывали на фальсификации в видеозаписях. Так, например, видео о передвижении якобы российского "Бука", которым был сбит лайнер, по территории Украины - это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии. При этом фото- или видеоматериалами предполагаемого пуска ракеты следствие не располагает."Суд утверждает, что ночь с 16 на 17 июля бойцы ДНР привезли ЗРК "Бук" из Российской Федерации. Потребность в подобной ПВО существовала уже довольно давно. После тяжелых боев 16 июля 2014 года, в ходе которых ДНР понесли тяжелые потери и не могли защищаться от нападения с воздуха, это система была очень востребована", - сказал судья.По его словам, утром 17 июля ЗРК привезли на место будущего пуска из Донецка."После того, как стало ясно, что данное крушение произошло вследствие использования ЗРК "Бук", его быстро вывезли Россию, в ожидании того, что таким образом можно предотвратить международный скандал", - сказал Стинхейс.Российский оборонный концерн "Алмаз-Антей", исследуя предполагаемое место пуска ракеты, ранее пришел к выводу, что не подтверждается сценарий о том, что ракета из ЗРК "Бук" была запущена со стороны Снежного и Первомайского, которые как место пуска называли голландские эксперты, указывая, что их в тот момент контролировали ополченцы.При этом "Алмаз-Антей" трижды проводил натурные эксперименты, моделирующие ситуацию с поражением малайзийского Boeing над Донбассом. Эксперименты подтвердили, что самолет могла поразить только ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское, который контролировался украинскими военными, на вооружении которых были ЗРК "Бук", доставшиеся Киеву после распада СССР. Голландские эксперты отказались от приглашения присутствовать на одном из экспериментов.Россия также передала данные своих радаров по району пуска ракеты, в то время как украинская сторона отказалась поделиться аналогичной информацией с трех своих РЛС и записями переговоров диспетчеров с самолетами.В четверг в судебном комплексе Схипхол началось заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого будет зачитан вердикт по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году на востоке Украины.Судебное заседание началось в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом, который Окружной суд Гааги специально зарезервировал для слушаний по делу об авиакатастрофе. Председательствующий судья Хендрик Стинхейс огласит приговор четырем обвиняемым - россиянам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.В зале суда помимо судей и прокуроров присутствуют защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова - голландские адвокаты Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк, а также родственники погибших, их юридические советники и журналисты из разных стран. Сам Пулатов и остальные обвиняемые на вынесении приговора, как и на всех предыдущих слушаниях, не присутствуют.Прокуратура Нидерландов требует приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20221117/krushenie-1831597020.html

https://ria.ru/20221117/mh17-1832235714.html

https://ria.ru/20220325/mh17-1780087513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крушение малайзийского boeing под донецком, в мире, россия, украина, бук (зенитный ракетный комплекс)