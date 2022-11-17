https://ria.ru/20221117/mh17-1832254801.html

Подсудимые по делу MH17 не будут выступать на заседании суда

Подсудимые по делу MH17 не будут выступать на заседании суда - РИА Новости, 17.11.2022

Подсудимые по делу MH17 не будут выступать на заседании суда

Судья Хендрик Стинхейс, председательствующий на заседании Окружного суда Гааги, в ходе которого в четверг будет зачитан вердикт по делу о крушении малайзийского РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:47

2022-11-17T16:47

2022-11-17T16:47

в мире

россия

нидерланды

украина

вооруженные силы рф

бук (зенитный ракетный комплекс)

крушение малайзийского boeing под донецком

mh17. расследование

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СХИПХОЛ (Нидерланды), 17 ноя - РИА Новости. Судья Хендрик Стинхейс, председательствующий на заседании Окружного суда Гааги, в ходе которого в четверг будет зачитан вердикт по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году на востоке Украины, заявил, что сами подсудимые выступать не будут.Судебное заседание началось днем в четверг в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом, который Окружной суд Гааги специально зарезервировал для слушаний по делу об авиакатастрофе. Председательствующий судья Хендрик Стинхейс огласит приговор четырем обвиняемым - россиянам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко."Многие с нетерпением ждали этого дня. Сегодня судебные разбирательства по делам четырех подсудимых будут завершены, закончатся они вынесением приговора. Трое судей выносят приговоры", - сказал председательствующий судья.Он отметил, что четверо обвиняемых на суде не присутствуют."Выступать подсудимые в суде не намерены", - добавил Стинхейс.В зале суда помимо судей и прокуроров присутствуют защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова - голландские адвокаты Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк, а также родственники погибших, их юридические советники и журналисты из разных стран.Прокуратура Нидерландов требует приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".При этом гособвинение сомневается в том, что обвиняемые смогут отбыть наказание, "так как Гиркин, Дубинский и Пулатов проживают в России, а Россия не экстрадирует своих граждан", а о местонахождении Харченко ничего неизвестно. В то же время прокуроры потребовали от суда выдать ордер на арест всех четырех фигурантов дела.В своем ответном выступлении в марте этого года защита Пулатова заявила, что россиянин не получил справедливого процесса, имели место нарушения его прав и принципов справедливого суда. По этим причинам, как указывала Сабине тен Дуссхате, Пулатов не мог должным образом защищать себя.Суд получил более 300 исков о компенсациях от родственников жертв авиакатастрофы. Юридический советник семей погибших Арлетте Схейнс сообщала, что запрошенные родственниками суммы компенсаций составляют от 40 до 50 тысяч евро в зависимости от степени родства. Гособвинение же предлагало снизить запрашиваемые суммы компенсаций с 40-50 тысяч евро до 30-40 тысяч евро.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20221117/mh17-1832248702.html

https://ria.ru/20221117/almaz-antey-1832246741.html

https://ria.ru/20221117/sud-1832240315.html

https://ria.ru/20221117/krushenie-1831597020.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, россия, нидерланды, украина, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), крушение малайзийского boeing под донецком, mh17. расследование