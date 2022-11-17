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МИД прокомментировал вердикт нидерландского суда по MH17 - РИА Новости, 17.11.2022
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МИД прокомментировал вердикт нидерландского суда по MH17
МИД прокомментировал вердикт нидерландского суда по MH17 - РИА Новости, 17.11.2022
МИД прокомментировал вердикт нидерландского суда по MH17
Россия изучит вердикт Окружного суда Гааги по МН17, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:31
2022-11-17T16:45
россия
в мире
нидерланды
гаага
бук (зенитный ракетный комплекс)
крушение малайзийского boeing под донецком
mh17. расследование
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия изучит вердикт Окружного суда Гааги по МН17, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Могу в настоящий момент сказать, что будем изучать это решение, потому что во всех этих вопросах каждый нюанс имеет значение, поэтому после изучения этого юридического документа мы будем, наверное, готовы как-то это откомментировать", - сказал Нечаев на брифинге.В четверг в судебном комплексе Схипхол началось заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого будет зачитан вердикт по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году на востоке Украины.Судебное заседание началось днем в четверг в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом, который Окружной суд Гааги специально зарезервировал для слушаний по делу об авиакатастрофе. Председательствующий судья Хендрик Стинхейс огласит приговор четырем обвиняемым - россиянам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.В зале суда помимо судей и прокуроров присутствуют защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова - голландские адвокаты Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк, а также родственники погибших, их юридические советники и журналисты из разных стран. Сам Пулатов и остальные обвиняемые на вынесении приговора, как и на всех предыдущих слушаниях, не присутствуют.Прокуратура Нидерландов требует приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
https://ria.ru/20221117/almaz-antey-1832246741.html
https://ria.ru/20221117/sud-1832240315.html
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россия, в мире, нидерланды, гаага, бук (зенитный ракетный комплекс), крушение малайзийского boeing под донецком, mh17. расследование, вооруженные силы рф, украина
Россия, В мире, Нидерланды, Гаага, Бук (зенитный ракетный комплекс), Крушение малайзийского Boeing под Донецком, MH17. Расследование, Вооруженные силы РФ, Украина
16:31 17.11.2022 (обновлено: 16:45 17.11.2022)
 
МИД прокомментировал вердикт нидерландского суда по MH17

Замглавы департамента МИД Нечаев: Россия изучит вердикт Окружного суда Гааги по MH17

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия изучит вердикт Окружного суда Гааги по МН17, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"Могу в настоящий момент сказать, что будем изучать это решение, потому что во всех этих вопросах каждый нюанс имеет значение, поэтому после изучения этого юридического документа мы будем, наверное, готовы как-то это откомментировать", - сказал Нечаев на брифинге.
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В четверг в судебном комплексе Схипхол началось заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого будет зачитан вердикт по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году на востоке Украины.
Судебное заседание началось днем в четверг в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом, который Окружной суд Гааги специально зарезервировал для слушаний по делу об авиакатастрофе. Председательствующий судья Хендрик Стинхейс огласит приговор четырем обвиняемым - россиянам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.
В зале суда помимо судей и прокуроров присутствуют защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова - голландские адвокаты Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк, а также родственники погибших, их юридические советники и журналисты из разных стран. Сам Пулатов и остальные обвиняемые на вынесении приговора, как и на всех предыдущих слушаниях, не присутствуют.
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Прокуратура Нидерландов требует приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
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Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.
МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
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РоссияВ миреНидерландыГаагаБук (зенитный ракетный комплекс)Крушение малайзийского Boeing под ДонецкомMH17. РасследованиеВооруженные силы РФУкраина
 
 
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