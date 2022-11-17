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Гаагский суд постановил, что MH17 сбил "Бук" со стороны Первомайского - РИА Новости, 17.11.2022
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Гаагский суд постановил, что MH17 сбил "Бук" со стороны Первомайского
Гаагский суд постановил, что MH17 сбил "Бук" со стороны Первомайского - РИА Новости, 17.11.2022
Гаагский суд постановил, что MH17 сбил "Бук" со стороны Первомайского
Ракету, сбившую Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, выпустили с территории, подконтрольной на тот момент ополченцам ДНР, заявил судья окружного суда Гааги... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:49
2022-11-17T17:13
крушение малайзийского boeing под донецком
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 17 ноя — РИА Новости. Ракету, сбившую Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, выпустили с территории, подконтрольной на тот момент ополченцам ДНР, заявил судья окружного суда Гааги Хендрик Стинхейс, оглашая решение по делу о крушении рейса MH17.Он добавил, что в деле есть фотографии следа от ракеты в небе, спутниковые снимки, зафиксированы следы от поражающих элементов ракеты в форме "бабочки", которые нашли в телах экипажа и на обломках самолета.При этом российский оборонный концерн "Алмаз-Антей", исследуя предполагаемые места запуска ракеты, пришел к выводу, что сценарий пуска со стороны Снежного или Первомайского не подтверждается.Предприятие провело три натурных эксперимента, моделирующих ситуацию. Они подтвердили, что самолет могла поразить только ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское. Его тогда контролировали украинские военные, на вооружении которых были ЗРК "Бук", доставшиеся Киеву после распада СССР. Голландские эксперты отказались от приглашения присутствовать на одном из экспериментов.Суд признал "Алмаз-Антей" компетентным экспертом, но поставил под вопрос убедительность его выводов. Судья Стинхейс пояснил, что "Алмаз-Антей" из-за связей с российским властями не обладает независимостью, как того требуется от эксперта, но подчеркнул, что нельзя сказать, что его данные по делу MH17 не обладают ценностью.Позже суд заявил, что ЗРК "Бук", из которого сбили самолет, привезли из России на Украину, а затем вывезли обратно. При этом отмечается, что действия экипажа зенитно-ракетного комплекса установить невозможно. Также непонятно, кто дал команду о запуске ракеты. Кроме того, судья опроверг утверждение прокуратуры о том, что обвиняемые по этому делу действовали как единая группа, но подчеркнул, что они имели отношение к применению ЗРК.Семнадцатого ноября в охраняемом комплексе Схипхол началось заседание Окружного суда Гааги, на котором зачитают решение по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году на востоке Украины.Ожидается, что Стинхейс огласит приговор четырем обвиняемым — россиянам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.В зале суда помимо судей и прокуроров присутствуют голландские адвокаты Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк, защищающие Пулатова, родственники погибших, их юридические советники и журналисты. Обвиняемых, как и на всех предыдущих слушаниях, в зале нет.Прокуратура Нидерландов требует приговорить их к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".Прокуроры требовали от суда выдать ордер на арест четырех фигурантов дела, несмотря на сомнения в том, что они смогут отбыть наказание. Указывалось, что Гиркин, Дубинский и Пулатов проживают в России, которая "не экстрадирует своих граждан", а о местонахождении Харченко ничего неизвестно.В свою очередь, защита Пулатова заявила, что россиянин не получил справедливого процесса, нарушались его права и принципы справедливого суда.В суд поступили более 300 исков о компенсациях от родственников жертв авиакатастрофы. Юридический советник семей погибших Арлетте Схейнс сообщала, что запрошенные суммы составляют от 40 до 50 тысяч евро в зависимости от степени родства. Гособвинение предлагало снизить их до 30-40 тысяч евро.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.В российском МИД заявляли, что проведенное расследование было предвзятым и однобоким, а обвинения в причастности Москвы к крушению Boeing вызывают сожаление.
https://ria.ru/20220426/rassledovanie-1785546128.html
https://ria.ru/20220309/sud-1777313532.html
https://ria.ru/20220330/mh17-1780898517.html
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крушение малайзийского boeing под донецком
Крушение малайзийского Boeing под Донецком
15:49 17.11.2022 (обновлено: 17:13 17.11.2022)
 
Гаагский суд постановил, что MH17 сбил "Бук" со стороны Первомайского

Гаагский суд постановил, что самолет MH17 был сбит ЗРК "Бук" со стороны Первомайского

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды. Архивное фото
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 17 ноя — РИА Новости. Ракету, сбившую Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, выпустили с территории, подконтрольной на тот момент ополченцам ДНР, заявил судья окружного суда Гааги Хендрик Стинхейс, оглашая решение по делу о крушении рейса MH17.

"Мы установили, что самолет рейса MH17 был сбит ракетой из ЗРК "Бук", запущенной со стороны поля в населенном пункте Первомайское", — сказал председательствующий.

Он добавил, что в деле есть фотографии следа от ракеты в небе, спутниковые снимки, зафиксированы следы от поражающих элементов ракеты в форме "бабочки", которые нашли в телах экипажа и на обломках самолета.
При этом российский оборонный концерн "Алмаз-Антей", исследуя предполагаемые места запуска ракеты, пришел к выводу, что сценарий пуска со стороны Снежного или Первомайского не подтверждается.
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Предприятие провело три натурных эксперимента, моделирующих ситуацию. Они подтвердили, что самолет могла поразить только ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское. Его тогда контролировали украинские военные, на вооружении которых были ЗРК "Бук", доставшиеся Киеву после распада СССР. Голландские эксперты отказались от приглашения присутствовать на одном из экспериментов.
Суд признал "Алмаз-Антей" компетентным экспертом, но поставил под вопрос убедительность его выводов. Судья Стинхейс пояснил, что "Алмаз-Антей" из-за связей с российским властями не обладает независимостью, как того требуется от эксперта, но подчеркнул, что нельзя сказать, что его данные по делу MH17 не обладают ценностью.
Позже суд заявил, что ЗРК "Бук", из которого сбили самолет, привезли из России на Украину, а затем вывезли обратно. При этом отмечается, что действия экипажа зенитно-ракетного комплекса установить невозможно. Также непонятно, кто дал команду о запуске ракеты. Кроме того, судья опроверг утверждение прокуратуры о том, что обвиняемые по этому делу действовали как единая группа, но подчеркнул, что они имели отношение к применению ЗРК.
Семнадцатого ноября в охраняемом комплексе Схипхол началось заседание Окружного суда Гааги, на котором зачитают решение по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году на востоке Украины.
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Ожидается, что Стинхейс огласит приговор четырем обвиняемым — россиянам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.
В зале суда помимо судей и прокуроров присутствуют голландские адвокаты Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк, защищающие Пулатова, родственники погибших, их юридические советники и журналисты. Обвиняемых, как и на всех предыдущих слушаниях, в зале нет.
Прокуратура Нидерландов требует приговорить их к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".
Прокуроры требовали от суда выдать ордер на арест четырех фигурантов дела, несмотря на сомнения в том, что они смогут отбыть наказание. Указывалось, что Гиркин, Дубинский и Пулатов проживают в России, которая "не экстрадирует своих граждан", а о местонахождении Харченко ничего неизвестно.
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В свою очередь, защита Пулатова заявила, что россиянин не получил справедливого процесса, нарушались его права и принципы справедливого суда.
В суд поступили более 300 исков о компенсациях от родственников жертв авиакатастрофы. Юридический советник семей погибших Арлетте Схейнс сообщала, что запрошенные суммы составляют от 40 до 50 тысяч евро в зависимости от степени родства. Гособвинение предлагало снизить их до 30-40 тысяч евро.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.
В российском МИД заявляли, что проведенное расследование было предвзятым и однобоким, а обвинения в причастности Москвы к крушению Boeing вызывают сожаление.
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Крушение малайзийского Boeing под Донецком
 
 
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