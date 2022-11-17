https://ria.ru/20221117/mh17-1832233765.html

В Нидерландах началось заседание суда, где огласят вердикт по делу MH17

В Нидерландах началось заседание суда, где огласят вердикт по делу MH17 - РИА Новости, 17.11.2022

В Нидерландах началось заседание суда, где огласят вердикт по делу MH17

Заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого в четверг будет зачитан вердикт по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году на востоке... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:44

2022-11-17T15:44

2022-11-17T15:44

крушение малайзийского boeing под донецком

в мире

нидерланды

бук (зенитный ракетный комплекс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764902184_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_c53574d381f10477fb7c30f88577551f.jpg

СХИПХОЛ (НИДЕРЛАНДЫ), 17 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. Заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого в четверг будет зачитан вердикт по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году на востоке Украины, началось в судебном комплексе Схипхол, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Судебное заседание началось днем в четверг в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом, который Окружной суд Гааги специально зарезервировал для слушаний по делу об авиакатастрофе.Председательствующий судья Хендрик Стинхейс огласит приговор четырем обвиняемым - россиянам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.В зале суда помимо судей и прокуроров присутствуют защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова - голландские адвокаты Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк, а также родственники погибших, их юридические советники и журналисты из разных стран. Сам Пулатов и остальные обвиняемые на вынесении приговора, как и на всех предыдущих слушаниях, не присутствуют.Прокуратура Нидерландов требует приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".При этом гособвинение сомневается в том, что обвиняемые смогут отбыть наказание, "так как Гиркин, Дубинский и Пулатов проживают в России, а Россия не экстрадирует своих граждан", а о местонахождении Харченко ничего неизвестно. В то же время прокуроры потребовали от суда выдать ордер на арест всех четырех фигурантов дела.В своем ответном выступлении в марте этого года защита Пулатова заявила, что россиянин не получил справедливого процесса, имели место нарушения его прав и принципов справедливого суда. По этим причинам, как указывала Сабине тен Дуссхате, Пулатов не мог должным образом защищать себя.Суд получил более 300 исков о компенсациях от родственников жертв авиакатастрофы. Юридический советник семей погибших Арлетте Схейнс сообщала, что запрошенные родственниками суммы компенсаций составляют от 40 до 50 тысяч евро в зависимости от степени родства. Гособвинение же предлагало снизить запрашиваемые суммы компенсаций с 40-50 тысяч евро до 30-40 тысяч евро.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20221117/krushenie-1831597020.html

https://ria.ru/20220325/boing-1780054774.html

https://ria.ru/20220309/mh17-1777259361.html

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крушение малайзийского boeing под донецком, в мире, нидерланды, бук (зенитный ракетный комплекс)