https://ria.ru/20221117/mh17-1832229888.html

Журналисты ожидают вердикта по делу MH17 у комплекса Схипхол

Журналисты ожидают вердикта по делу MH17 у комплекса Схипхол - РИА Новости, 17.11.2022

Журналисты ожидают вердикта по делу MH17 у комплекса Схипхол

Десятки журналистов собрались у судебного комплекса Схипхол в Нидерландах, где в четверг Окружной суд Гааги вынесет вердикт по делу о крушении рейса MH17 на... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:34

2022-11-17T15:34

2022-11-17T15:59

крушение малайзийского boeing под донецком

в мире

нидерланды

бук (зенитный ракетный комплекс)

украина

николай винниченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832238879_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3dac5409778620591103c1393bb57caa.jpg

СХИПХОЛ (Нидерланды), 17 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. Десятки журналистов собрались у судебного комплекса Схипхол в Нидерландах, где в четверг Окружной суд Гааги вынесет вердикт по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, передаёт корреспондент РИА Новости.В четверг Окружной суд Гааги вынесет вердикт по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, жертвами которого стали 298 человек.У здания особо охраняемого комплекса Схипхол, который гаагский суд зарезервировал для судебного разбирательства, собрались десятки голландских и иностранных журналистов в ожидании приговора.На заседание также прибыли родственники погибших с юридическими советниками, представители следственной группы и прокуратуры, защита.Председательствующий судья Хендрик Стинхейс огласит приговор четырем обвиняемым - россиянам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов выступила с обвинительным актом, потребовав приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20221117/krushenie-1831597020.html

https://ria.ru/20220325/mh17-1780087513.html

https://ria.ru/20220309/sud-1777313532.html

нидерланды

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры у здания суда в Гааге, где ожидают вынесение приговора по делу о крушении MH17 Окружной суд Гааги сегодня вынесет приговор по делу о крушении MH17 на востоке Украины, у здания суда собрались десятки журналистов. 2022-11-17T15:34 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крушение малайзийского boeing под донецком, в мире, нидерланды, бук (зенитный ракетный комплекс), украина, николай винниченко