https://ria.ru/20221117/mh17-1832091523.html

Крушение малайзийского Boeing на Украине

Крушение малайзийского Boeing на Украине - РИА Новости, 17.11.2022

Крушение малайзийского Boeing на Украине

Окружной суд Гааги 17 ноября вынесет вердикт по делу о крушении Boeing 777 малайзийских авиалиний (рейс MH17) на востоке Украины. Российская сторона... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:13

2022-11-17T14:13

2022-11-17T14:29

инфографика

украина

россия

концерн пво "алмаз-антей"

boeing 777

бук (зенитный ракетный комплекс)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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Окружной суд Гааги 17 ноября вынесет вердикт по делу о крушении Boeing 777 малайзийских авиалиний (рейс MH17) на востоке Украины. Российская сторона предоставила международным экспертам, отвечающим за расследование, данные радиолокационной станции Ростовской области, результаты моделирования и натурных экспериментов концерна "Алмаз-Антей", а также рассекретила архивные документы Долгопрудненского научно-производственного предприятия, производившего ракеты для ЗРК "Бук". Смотрите в инфографике Ria.ru, какие доводы приводит Москва, чтобы доказать свою непричастность к этой трагедии.

украина

россия

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

украина, россия, концерн пво "алмаз-антей", boeing 777, бук (зенитный ракетный комплекс), министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика, mh17. расследование