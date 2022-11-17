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Крушение малайзийского Boeing на Украине - РИА Новости, 17.11.2022
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Крушение малайзийского Boeing на Украине
Крушение малайзийского Boeing на Украине - РИА Новости, 17.11.2022
Крушение малайзийского Boeing на Украине
Окружной суд Гааги 17 ноября вынесет вердикт по делу о крушении Boeing 777 малайзийских авиалиний (рейс MH17) на востоке Украины. Российская сторона... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:13
2022-11-17T14:29
инфографика
украина
россия
концерн пво "алмаз-антей"
boeing 777
бук (зенитный ракетный комплекс)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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Окружной суд Гааги 17 ноября вынесет вердикт по делу о крушении Boeing 777 малайзийских авиалиний (рейс MH17) на востоке Украины. Российская сторона предоставила международным экспертам, отвечающим за расследование, данные радиолокационной станции Ростовской области, результаты моделирования и натурных экспериментов концерна "Алмаз-Антей", а также рассекретила архивные документы Долгопрудненского научно-производственного предприятия, производившего ракеты для ЗРК "Бук". Смотрите в инфографике Ria.ru, какие доводы приводит Москва, чтобы доказать свою непричастность к этой трагедии.
украина
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украина, россия, концерн пво "алмаз-антей", boeing 777, бук (зенитный ракетный комплекс), министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика, mh17. расследование
Инфографика, Украина, Россия, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Boeing 777, Бук (зенитный ракетный комплекс), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), MH17. Расследование
14:13 17.11.2022 (обновлено: 14:29 17.11.2022)
 

Крушение малайзийского Boeing на Украине

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Окружной суд Гааги 17 ноября вынесет вердикт по делу о крушении Boeing 777 малайзийских авиалиний (рейс MH17) на востоке Украины. Российская сторона предоставила международным экспертам, отвечающим за расследование, данные радиолокационной станции Ростовской области, результаты моделирования и натурных экспериментов концерна "Алмаз-Антей", а также рассекретила архивные документы Долгопрудненского научно-производственного предприятия, производившего ракеты для ЗРК "Бук". Смотрите в инфографике Ria.ru, какие доводы приводит Москва, чтобы доказать свою непричастность к этой трагедии.
Крушение малайзийского Boeing на Украине: официальная позиция РоссииКрушение малайзийского Boeing на Украине: официальная позиция России
 
ИнфографикаУкраинаРоссияКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Boeing 777Бук (зенитный ракетный комплекс)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)MH17. Расследование
 
 
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