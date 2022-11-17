Рейтинг@Mail.ru
Собянин объяснил, зачем закрывают участки метро - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/metro-1832127014.html
Собянин объяснил, зачем закрывают участки метро
Собянин объяснил, зачем закрывают участки метро - РИА Новости, 17.11.2022
Собянин объяснил, зачем закрывают участки метро
Участки метро Москвы периодически закрывают на время, чтобы пройти под ними при строительстве других линий, это очень сложная работа, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:01
2022-11-17T10:14
метро
строительство метро в москве
строительство
сергей собянин
москва
московское центральное кольцо (мцк)
инфраструктура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832129206_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0be3831e8b4e8ea7382db71209c095f1.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Участки метро Москвы периодически закрывают на время, чтобы пройти под ними при строительстве других линий, это очень сложная работа, рассказал в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
https://ria.ru/20221115/poezdka-1831716327.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александр Колчин
Александр Колчин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Собянин о закрытии участков метро
Собянин о закрытии участков метро
2022-11-17T10:01
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832129206_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f83fe725aadd243f588302d046147f8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
метро, строительство метро в москве, строительство, сергей собянин, москва, московское центральное кольцо (мцк), инфраструктура
Метро, Строительство метро в Москве, Строительство, Сергей Собянин, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Инфраструктура
10:01 17.11.2022 (обновлено: 10:14 17.11.2022)
 
Собянин объяснил, зачем закрывают участки метро

Собянин: участки метро закрывают, чтобы пройти под ними при строительстве других линий

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Участки метро Москвы периодически закрывают на время, чтобы пройти под ними при строительстве других линий, это очень сложная работа, рассказал в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
"Когда проходим МЦК, или БКЛ, или радиальное направление, мы проходим через тысячи километров коммуникаций. Не сотни, тысячи километров. Поэтому, видите, там периодически возникает объявление, что мы останавливаем ту или иную линию метро временно. Что мы делаем? Мы проходим под этими линиями метро, прямо впритирочку, и соединяем их вместе. Сложнейшая, просто архисложная работа. Ну, вы видите, она не на словах, а на деле реализуется", - сказал Собянин.
Пассажир с картой Тройка проходит через турникет - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 17:42
Стоимость поездки в метро Москвы по "Тройке" вырастет на четыре рубля
 
МетроСтроительство метро в МосквеСтроительствоСергей СобянинМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)Инфраструктура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала