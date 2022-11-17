https://ria.ru/20221117/metro-1832127014.html
Собянин объяснил, зачем закрывают участки метро
Собянин объяснил, зачем закрывают участки метро - РИА Новости, 17.11.2022
Собянин объяснил, зачем закрывают участки метро
Участки метро Москвы периодически закрывают на время, чтобы пройти под ними при строительстве других линий, это очень сложная работа, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:01
2022-11-17T10:01
2022-11-17T10:14
метро
строительство метро в москве
строительство
сергей собянин
москва
московское центральное кольцо (мцк)
инфраструктура
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Участки метро Москвы периодически закрывают на время, чтобы пройти под ними при строительстве других линий, это очень сложная работа, рассказал в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
https://ria.ru/20221115/poezdka-1831716327.html
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Собянин о закрытии участков метро
Собянин о закрытии участков метро
2022-11-17T10:01
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PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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метро, строительство метро в москве, строительство, сергей собянин, москва, московское центральное кольцо (мцк), инфраструктура
Метро, Строительство метро в Москве, Строительство, Сергей Собянин, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Инфраструктура
10:01 17.11.2022 (обновлено: 10:14 17.11.2022)
Собянин объяснил, зачем закрывают участки метро
Собянин: участки метро закрывают, чтобы пройти под ними при строительстве других линий