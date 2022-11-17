https://ria.ru/20221117/metro-1832127014.html

Собянин объяснил, зачем закрывают участки метро

Собянин объяснил, зачем закрывают участки метро - РИА Новости, 17.11.2022

Собянин объяснил, зачем закрывают участки метро

Участки метро Москвы периодически закрывают на время, чтобы пройти под ними при строительстве других линий, это очень сложная работа, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 17.11.2022

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метро

строительство метро в москве

строительство

сергей собянин

москва

московское центральное кольцо (мцк)

инфраструктура

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Участки метро Москвы периодически закрывают на время, чтобы пройти под ними при строительстве других линий, это очень сложная работа, рассказал в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.

https://ria.ru/20221115/poezdka-1831716327.html

москва

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Александр Колчин

Александр Колчин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Колчин

метро, строительство метро в москве, строительство, сергей собянин, москва, московское центральное кольцо (мцк), инфраструктура