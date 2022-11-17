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СМИ: Meta* за год уволила нескольких работников за взлом аккаунтов и взятки - РИА Новости, 17.11.2022
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СМИ: Meta* за год уволила нескольких работников за взлом аккаунтов и взятки
СМИ: Meta* за год уволила нескольких работников за взлом аккаунтов и взятки - РИА Новости, 17.11.2022
СМИ: Meta* за год уволила нескольких работников за взлом аккаунтов и взятки
Американская компания Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) за последний год уволила или оштрафовала более 20 сотрудников и подрядчиков, которых РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T19:37
2022-11-17T19:37
в мире
технологии
энди стоун
марк цукерберг
россия
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Американская компания Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) за последний год уволила или оштрафовала более 20 сотрудников и подрядчиков, которых обвинила во взломе учетных записей пользователей и взятках, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники."Meta* уволила или наложила дисциплинарные взыскания на более чем два десятка сотрудников и подрядчиков за последний год, которых она обвинила в неправомерном захвате учетных записей пользователей, в некоторых случаях якобы за взятки", - говорится в сообщении издания.По данным источников, некоторые подрядчики получили доступ к механизму "Oops", созданного для помощи пользователям, у которых возникли проблемы с учетными записями. Сотрудники в некоторых случаях брали взятки от сторонних хакеров, чтобы получить доступ к аккаунтам.Представить компании Энди Стоун, на которого ссылается газета, отметил, что Meta "будет продолжать принимать соответствующие меры против тех, кто участвует в подобных схемах".Компания Facebook* 28 октября объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, технологии, энди стоун, марк цукерберг, россия
В мире, Технологии, Энди Стоун, Марк Цукерберг, Россия
19:37 17.11.2022
 
СМИ: Meta* за год уволила нескольких работников за взлом аккаунтов и взятки

WSJ: Meta за год уволила или оштрафовала более 20 работников за взлом аккаунтов и взятки

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудники в офисе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Американская компания Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) за последний год уволила или оштрафовала более 20 сотрудников и подрядчиков, которых обвинила во взломе учетных записей пользователей и взятках, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Meta* уволила или наложила дисциплинарные взыскания на более чем два десятка сотрудников и подрядчиков за последний год, которых она обвинила в неправомерном захвате учетных записей пользователей, в некоторых случаях якобы за взятки", - говорится в сообщении издания.
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По данным источников, некоторые подрядчики получили доступ к механизму "Oops", созданного для помощи пользователям, у которых возникли проблемы с учетными записями. Сотрудники в некоторых случаях брали взятки от сторонних хакеров, чтобы получить доступ к аккаунтам.
Представить компании Энди Стоун, на которого ссылается газета, отметил, что Meta "будет продолжать принимать соответствующие меры против тех, кто участвует в подобных схемах".
Компания Facebook* 28 октября объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
График на мониторе компьютера трейдера - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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В миреТехнологииЭнди СтоунМарк ЦукербергРоссия
 
 
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