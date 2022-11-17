Рейтинг@Mail.ru
Социологи выяснили мнение россиян о качестве медпомощи в госучреждениях - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/medpmosch-1832179081.html
Социологи выяснили мнение россиян о качестве медпомощи в госучреждениях
Социологи выяснили мнение россиян о качестве медпомощи в госучреждениях - РИА Новости, 17.11.2022
Социологи выяснили мнение россиян о качестве медпомощи в госучреждениях
Больше половины россиян (59%) обращались в государственные и муниципальные учреждения за медицинской помощью в последний год, 49% из них остались довольны... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:00
2022-11-17T13:00
здоровье - общество
кирилл родин
вциом
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:148:2897:1778_1920x0_80_0_0_819a78ac51623887901c57afbb8e9687.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Больше половины россиян (59%) обращались в государственные и муниципальные учреждения за медицинской помощью в последний год, 49% из них остались довольны оказанной им помощью, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Больше половины россиян (59%) в последний год обращались в государственные или муниципальные учреждения за медицинской помощью. Чаще это делали женщины, а не мужчины - 66% против 50%. Люди от 18 до 24 лет делали это в 66% случаев, люди от 25 до 34 лет - в 63% случаев, от 60 лет и старше - в 59% случаев, люди от 54 до 59 лет - в 57% случаев. Реже всего за медпомощью в государственные и муниципальные организации обращались люди от 35 до 44 лет - в 53% случаев.Полностью довольными оказанной помощью в таких учреждениях оказался 21% респондентов. Еще 28% сказали, что по большей части довольны. Чуть меньше - 27% - отчасти довольны, отчасти нет. Полностью недовольными остались 11%, по больше части недовольными - 12%.В 2020 году тех, кто оказался полностью или по большей части довольными медобслуживанием в таких учреждениях, было 38%, в 2022 году их уже 49%.Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, выступая на форуме "Социология здоровья" отметил, что оценки работы государственных и муниципальных медучреждений "умеренно, но растут".Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 13 ноября 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. -0-
https://ria.ru/20221114/zdorove-1831249832.html
https://ria.ru/20221115/bolezn-1831493728.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d76498e4ecac7885e00a5e90a6220624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, кирилл родин, вциом, россия
Здоровье - Общество, Кирилл Родин, ВЦИОМ, Россия
13:00 17.11.2022
 
Социологи выяснили мнение россиян о качестве медпомощи в госучреждениях

ВЦИОМ: 49 процентов россиян довольны медицинской помощью в госучреждениях

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Больше половины россиян (59%) обращались в государственные и муниципальные учреждения за медицинской помощью в последний год, 49% из них остались довольны оказанной им помощью, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Больше половины россиян (59%) в последний год обращались в государственные или муниципальные учреждения за медицинской помощью. Чаще это делали женщины, а не мужчины - 66% против 50%. Люди от 18 до 24 лет делали это в 66% случаев, люди от 25 до 34 лет - в 63% случаев, от 60 лет и старше - в 59% случаев, люди от 54 до 59 лет - в 57% случаев. Реже всего за медпомощью в государственные и муниципальные организации обращались люди от 35 до 44 лет - в 53% случаев.
Девушка измеряет уровень сахара в крови - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 03:39
Врач рассказал, как избежать сахарного диабета второго типа
Полностью довольными оказанной помощью в таких учреждениях оказался 21% респондентов. Еще 28% сказали, что по большей части довольны. Чуть меньше - 27% - отчасти довольны, отчасти нет. Полностью недовольными остались 11%, по больше части недовольными - 12%.
В 2020 году тех, кто оказался полностью или по большей части довольными медобслуживанием в таких учреждениях, было 38%, в 2022 году их уже 49%.
Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, выступая на форуме "Социология здоровья" отметил, что оценки работы государственных и муниципальных медучреждений "умеренно, но растут".
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 13 ноября 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. -0-
Люди гуляют по набережной Нижнетагильского пруда - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 02:10
Врач рассказал, как осенью можно подхватить болезнь "столетней давности"
 
Здоровье - ОбществоКирилл РодинВЦИОМРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала