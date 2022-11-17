https://ria.ru/20221117/medpmosch-1832179081.html

Социологи выяснили мнение россиян о качестве медпомощи в госучреждениях

Социологи выяснили мнение россиян о качестве медпомощи в госучреждениях - РИА Новости, 17.11.2022

Социологи выяснили мнение россиян о качестве медпомощи в госучреждениях

Больше половины россиян (59%) обращались в государственные и муниципальные учреждения за медицинской помощью в последний год, 49% из них остались довольны... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:00

2022-11-17T13:00

2022-11-17T13:00

здоровье - общество

кирилл родин

вциом

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Больше половины россиян (59%) обращались в государственные и муниципальные учреждения за медицинской помощью в последний год, 49% из них остались довольны оказанной им помощью, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Больше половины россиян (59%) в последний год обращались в государственные или муниципальные учреждения за медицинской помощью. Чаще это делали женщины, а не мужчины - 66% против 50%. Люди от 18 до 24 лет делали это в 66% случаев, люди от 25 до 34 лет - в 63% случаев, от 60 лет и старше - в 59% случаев, люди от 54 до 59 лет - в 57% случаев. Реже всего за медпомощью в государственные и муниципальные организации обращались люди от 35 до 44 лет - в 53% случаев.Полностью довольными оказанной помощью в таких учреждениях оказался 21% респондентов. Еще 28% сказали, что по большей части довольны. Чуть меньше - 27% - отчасти довольны, отчасти нет. Полностью недовольными остались 11%, по больше части недовольными - 12%.В 2020 году тех, кто оказался полностью или по большей части довольными медобслуживанием в таких учреждениях, было 38%, в 2022 году их уже 49%.Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, выступая на форуме "Социология здоровья" отметил, что оценки работы государственных и муниципальных медучреждений "умеренно, но растут".Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 13 ноября 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. -0-

https://ria.ru/20221114/zdorove-1831249832.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, кирилл родин, вциом, россия