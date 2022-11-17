https://ria.ru/20221117/medal-1832199774.html

Путин учредил юбилейную медаль "100 лет гражданской авиации России"

Путин учредил юбилейную медаль "100 лет гражданской авиации России" - РИА Новости, 17.11.2022

Путин учредил юбилейную медаль "100 лет гражданской авиации России"

Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль "100 лет гражданской авиации России". Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:12

2022-11-17T14:12

2022-11-17T14:44

россия

владимир путин

общество

мс-21

авиация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль "100 лет гражданской авиации России". Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.Кабмину РФ поручено разработать и утвердить правила и порядок вручения юбилейной медали, обеспечить финансирование изготовления медалей, а также организовать их вручение от имени российского президента. Указ выступает в силу со дня подписания - 17 ноября.Согласно положению о юбилейной медали, ею награждаются работники компаний гражданской авиации, государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти и другие лица, которые внесли вклад в развитие отрасли.Юбилейная медаль будет изготавливаться из металла золотистого цвета и иметь диаметр 32 миллиметра, следует из описания."На лицевой стороне медали - взлетающий пассажирский самолет МС-21 на фоне стилизованного изображения Северного полушария с наложенной на него картой России. В верхней части по окружности находится надпись рельефными буквами: "100 лет гражданской авиации России". На обороте - пропеллер, с двух сторон которого изображены крылья, и рельефные цифры "1923-2023", - говорится в описании.

https://ria.ru/20221115/putin-1831679918.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, общество, мс-21, авиация