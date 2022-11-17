https://ria.ru/20221117/medal-1832199774.html
Путин учредил юбилейную медаль "100 лет гражданской авиации России"
Путин учредил юбилейную медаль "100 лет гражданской авиации России" - РИА Новости, 17.11.2022
Путин учредил юбилейную медаль "100 лет гражданской авиации России"
Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль "100 лет гражданской авиации России". Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:12
2022-11-17T14:12
2022-11-17T14:44
россия
владимир путин
общество
мс-21
авиация
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль "100 лет гражданской авиации России". Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.Кабмину РФ поручено разработать и утвердить правила и порядок вручения юбилейной медали, обеспечить финансирование изготовления медалей, а также организовать их вручение от имени российского президента. Указ выступает в силу со дня подписания - 17 ноября.Согласно положению о юбилейной медали, ею награждаются работники компаний гражданской авиации, государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти и другие лица, которые внесли вклад в развитие отрасли.Юбилейная медаль будет изготавливаться из металла золотистого цвета и иметь диаметр 32 миллиметра, следует из описания."На лицевой стороне медали - взлетающий пассажирский самолет МС-21 на фоне стилизованного изображения Северного полушария с наложенной на него картой России. В верхней части по окружности находится надпись рельефными буквами: "100 лет гражданской авиации России". На обороте - пропеллер, с двух сторон которого изображены крылья, и рельефные цифры "1923-2023", - говорится в описании.
https://ria.ru/20221115/putin-1831679918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, мс-21, авиация
Россия, Владимир Путин, Общество, МС-21, Авиация
14:12 17.11.2022 (обновлено: 14:44 17.11.2022)
Путин учредил юбилейную медаль "100 лет гражданской авиации России"
Президент Путин учредил юбилейную медаль "100 лет гражданской авиации России"
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль "100 лет гражданской авиации России". Соответствующий указ
опубликован на официальном портале правовой информации.
"В ознаменование 100-летия отечественной гражданской авиации постановляю: учредить юбилейную медаль "100 лет гражданской авиации России", - говорится в документе.
Кабмину РФ поручено разработать и утвердить правила и порядок вручения юбилейной медали, обеспечить финансирование изготовления медалей, а также организовать их вручение от имени российского президента. Указ выступает в силу со дня подписания - 17 ноября.
Согласно положению о юбилейной медали, ею награждаются работники компаний гражданской авиации, государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти и другие лица, которые внесли вклад в развитие отрасли.
Юбилейная медаль будет изготавливаться из металла золотистого цвета и иметь диаметр 32 миллиметра, следует из описания.
"На лицевой стороне медали - взлетающий пассажирский самолет МС-21
на фоне стилизованного изображения Северного полушария с наложенной на него картой России. В верхней части по окружности находится надпись рельефными буквами: "100 лет гражданской авиации России". На обороте - пропеллер, с двух сторон которого изображены крылья, и рельефные цифры "1923-2023", - говорится в описании.