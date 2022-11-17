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В Госдуму внесли законопроект о майнинге криптовалют - РИА Новости, 17.11.2022
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В Госдуму внесли законопроект о майнинге криптовалют
В Госдуму внесли законопроект о майнинге криптовалют - РИА Новости, 17.11.2022
В Госдуму внесли законопроект о майнинге криптовалют
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет легализовать в России майнинг криптовалюты, сообщил РИА Новости один из его авторов, глава... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T20:32
2022-11-17T20:32
экономика
технологии
анатолий аксаков
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет легализовать в России майнинг криптовалюты, сообщил РИА Новости один из его авторов, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков."В декабре постараемся принять закон во всех чтениях, потому что планируется, что он начнет действовать с 2023 года", - сказал Аксаков. Исходя из текста законопроекта, его нормы начнут действовать с 1 января. По словам депутата, деятельность по майнингу криптовалют в России активно развивается, однако ее законодательное регулирование до сих пор отсутствовало."Принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле, а также позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют", - пояснил депутат.Законопроект, по его словам, предусматривает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с Банком России. А контроль (надзор) за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом устанавливается запрет на рекламу или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц криптовалюты."Введение предлагаемого регулирования деятельности по майнингу, установление отдельных требований к ней позволит легально осуществлять такую деятельность, декларировать полученный доход и уплачивать в бюджеты всех уровней соответствующие налоги", - отметил Аксаков. Кроме того, по его словам, это позволит нивелировать правовые риски, связанные с такой деятельностью.Согласно законопроекту, цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением случаев осуществления сделок в рамках экспериментального правового режима. Поэтому вместе с этим законопроектом будет внесен и другой, вносящий изменения в законодательство в части разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций на финансовом рынке. Но этот сопутствующий законопроект, скорее всего, будет внесен в пятницу, сказал Аксаков.
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экономика, технологии, анатолий аксаков, россия, госдума рф
Экономика, Технологии, Анатолий Аксаков, Россия, Госдума РФ
20:32 17.11.2022
 
В Госдуму внесли законопроект о майнинге криптовалют

В Госдуму внесли законопроект, который позволяет легализовать майнинг криптовалюты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет легализовать в России майнинг криптовалюты, сообщил РИА Новости один из его авторов, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"В декабре постараемся принять закон во всех чтениях, потому что планируется, что он начнет действовать с 2023 года", - сказал Аксаков. Исходя из текста законопроекта, его нормы начнут действовать с 1 января. По словам депутата, деятельность по майнингу криптовалют в России активно развивается, однако ее законодательное регулирование до сих пор отсутствовало.
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"Принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле, а также позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют", - пояснил депутат.
Законопроект, по его словам, предусматривает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с Банком России. А контроль (надзор) за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом устанавливается запрет на рекламу или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц криптовалюты.
"Введение предлагаемого регулирования деятельности по майнингу, установление отдельных требований к ней позволит легально осуществлять такую деятельность, декларировать полученный доход и уплачивать в бюджеты всех уровней соответствующие налоги", - отметил Аксаков. Кроме того, по его словам, это позволит нивелировать правовые риски, связанные с такой деятельностью.
Согласно законопроекту, цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением случаев осуществления сделок в рамках экспериментального правового режима. Поэтому вместе с этим законопроектом будет внесен и другой, вносящий изменения в законодательство в части разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций на финансовом рынке. Но этот сопутствующий законопроект, скорее всего, будет внесен в пятницу, сказал Аксаков.
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