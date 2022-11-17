https://ria.ru/20221117/manturov-1832145799.html

Мантуров призвал создать фонд развития промышленности в новых регионах

Мантуров призвал создать фонд развития промышленности в новых регионах - РИА Новости, 17.11.2022

Мантуров призвал создать фонд развития промышленности в новых регионах

Региональный фонд развития промышленности необходимо создать для работы по индустриальным проектам в новых российских регионах, заявил вице-премьер, глава... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:20

2022-11-17T11:20

2022-11-17T11:20

экономика

денис мантуров

евгений балицкий

россия

запорожская область

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Региональный фонд развития промышленности необходимо создать для работы по индустриальным проектам в новых российских регионах, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким.Индустриальная картина Запорожской области представлена в основном машиностроительным комплексом, металлургией. В регионе действует 53 предприятия, отмечается в сообщении на сайте правительства РФ."Для нас крайне важно активно участвовать в восстановлении промышленности новых территорий. И одной из важнейших мер для содействия этому я считаю создание при непосредственной поддержке Минпромторга России регионального фонда развития промышленности. Это важнейший инструмент для работы по проектам индустриального развития. Капитализация фонда сейчас обсуждается со всеми включенными в этот процесс ФОИВ (федеральные органы исполнительной власти – ред.)", - приводятся слова Мантурова на сайте правительства.Балицкий в свою очередь поблагодарил Мантурова за поддержку в развитии промышленности в регионе."Благодарен Денису Валентиновичу за постоянную консультативную и практическую помощь, что позволяет не только сохранять кадровый потенциал региона, но и практически возрождать промышленность области уже сегодня", – сказал он.

https://ria.ru/20221102/manturov-1828561648.html

https://ria.ru/20221115/rossiya-1831594247.html

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запорожская область

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Дарья Буймова

экономика, денис мантуров, евгений балицкий, россия, запорожская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)