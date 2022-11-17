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Мантуров призвал создать фонд развития промышленности в новых регионах - РИА Новости, 17.11.2022
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Мантуров призвал создать фонд развития промышленности в новых регионах
Мантуров призвал создать фонд развития промышленности в новых регионах - РИА Новости, 17.11.2022
Мантуров призвал создать фонд развития промышленности в новых регионах
Региональный фонд развития промышленности необходимо создать для работы по индустриальным проектам в новых российских регионах, заявил вице-премьер, глава... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:20
2022-11-17T11:20
экономика
денис мантуров
евгений балицкий
россия
запорожская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Региональный фонд развития промышленности необходимо создать для работы по индустриальным проектам в новых российских регионах, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким.Индустриальная картина Запорожской области представлена в основном машиностроительным комплексом, металлургией. В регионе действует 53 предприятия, отмечается в сообщении на сайте правительства РФ."Для нас крайне важно активно участвовать в восстановлении промышленности новых территорий. И одной из важнейших мер для содействия этому я считаю создание при непосредственной поддержке Минпромторга России регионального фонда развития промышленности. Это важнейший инструмент для работы по проектам индустриального развития. Капитализация фонда сейчас обсуждается со всеми включенными в этот процесс ФОИВ (федеральные органы исполнительной власти – ред.)", - приводятся слова Мантурова на сайте правительства.Балицкий в свою очередь поблагодарил Мантурова за поддержку в развитии промышленности в регионе."Благодарен Денису Валентиновичу за постоянную консультативную и практическую помощь, что позволяет не только сохранять кадровый потенциал региона, но и практически возрождать промышленность области уже сегодня", – сказал он.
https://ria.ru/20221102/manturov-1828561648.html
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экономика, денис мантуров, евгений балицкий, россия, запорожская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Денис Мантуров, Евгений Балицкий, Россия, Запорожская область, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
11:20 17.11.2022
 
Мантуров призвал создать фонд развития промышленности в новых регионах

Глава Минпромторга Мантуров призвал создать фонд развития промышленности в новых регионах

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Региональный фонд развития промышленности необходимо создать для работы по индустриальным проектам в новых российских регионах, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким.
Индустриальная картина Запорожской области представлена в основном машиностроительным комплексом, металлургией. В регионе действует 53 предприятия, отмечается в сообщении на сайте правительства РФ.
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"Для нас крайне важно активно участвовать в восстановлении промышленности новых территорий. И одной из важнейших мер для содействия этому я считаю создание при непосредственной поддержке Минпромторга России регионального фонда развития промышленности. Это важнейший инструмент для работы по проектам индустриального развития. Капитализация фонда сейчас обсуждается со всеми включенными в этот процесс ФОИВ (федеральные органы исполнительной власти – ред.)", - приводятся слова Мантурова на сайте правительства.
Балицкий в свою очередь поблагодарил Мантурова за поддержку в развитии промышленности в регионе.
"Благодарен Денису Валентиновичу за постоянную консультативную и практическую помощь, что позволяет не только сохранять кадровый потенциал региона, но и практически возрождать промышленность области уже сегодня", – сказал он.
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ЭкономикаДенис МантуровЕвгений БалицкийРоссияЗапорожская областьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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