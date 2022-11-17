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JAXA сообщила о сбоях в работе лунного модуля Omotenashi - РИА Новости, 17.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221117/luna-1832115282.html
JAXA сообщила о сбоях в работе лунного модуля Omotenashi
JAXA сообщила о сбоях в работе лунного модуля Omotenashi - РИА Новости, 17.11.2022
JAXA сообщила о сбоях в работе лунного модуля Omotenashi
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило о сбоях связи с космическим аппаратом Omotenashi, представляющий собой самый маленький лунный... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T08:59
2022-11-17T08:59
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ТОКИО, 17 ноя – РИА Новости. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило о сбоях связи с космическим аппаратом Omotenashi, представляющий собой самый маленький лунный посадочный модуль до настоящего времени, и предпринимает действия по стабилизации его положения в пространстве и энергообеспечения."Запуск "Артемиды-1" НАСА с кубсатами JAXA Omotenashi и Equuleus осуществлен 16 ноября из космического центра НАСА во Флориде. Equuleus отделился 16 ноября, и было подтверждена его нормальная работа в тот же день. Omotenashi также отделился 16 ноября, однако к настоящему времени кубсат не смог поймать солнце на батареи, наблюдаются сбои связи. Мы предпринимаем действия по стабилизации его положения в пространстве, обеспечению энергией и установке связи", - говорится в пресс-релизе JAXA.Космический корабль Orion стартовал во Флориде на сверхтяжёлой ракете-носителе SLS в свой испытательный полет на орбиту Луны ранее в среду. Несмотря на технические неполадки и многократные переносы даты старта, запуск прошел в штатном режиме. Миссия получила название "Артемида-1". Корабль должен побывать на орбите Луны и вернуться на Землю. Планируется, что пилотируемый рейс к Луне может состояться в мае 2024 года, а в 2025 в рамках миссии "Артемида-3" США надеются осуществить высадку экипажа на лунную поверхность.Космический аппарат Omotenashi весом около 12 килограммов должен спустя четыре-пять дней после отделения должен высадить самый маленький лунный полужесткий посадочный модуль, который будет наблюдать за радиационной обстановкой на поверхности Луны.
https://ria.ru/20221029/raketa-1827729143.html
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космос - риа наука, луна, флорида, земля, наса
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Флорида, Земля, НАСА
08:59 17.11.2022
 
JAXA сообщила о сбоях в работе лунного модуля Omotenashi

JAXA сообщила о сбоях связи с лунным посадочным модулем Omotenashi

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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ТОКИО, 17 ноя – РИА Новости. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило о сбоях связи с космическим аппаратом Omotenashi, представляющий собой самый маленький лунный посадочный модуль до настоящего времени, и предпринимает действия по стабилизации его положения в пространстве и энергообеспечения.
"Запуск "Артемиды-1" НАСА с кубсатами JAXA Omotenashi и Equuleus осуществлен 16 ноября из космического центра НАСА во Флориде. Equuleus отделился 16 ноября, и было подтверждена его нормальная работа в тот же день. Omotenashi также отделился 16 ноября, однако к настоящему времени кубсат не смог поймать солнце на батареи, наблюдаются сбои связи. Мы предпринимаем действия по стабилизации его положения в пространстве, обеспечению энергией и установке связи", - говорится в пресс-релизе JAXA.
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Космический аппарат Omotenashi весом около 12 килограммов должен спустя четыре-пять дней после отделения должен высадить самый маленький лунный полужесткий посадочный модуль, который будет наблюдать за радиационной обстановкой на поверхности Луны.
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