https://ria.ru/20221117/luna-1832115282.html

JAXA сообщила о сбоях в работе лунного модуля Omotenashi

JAXA сообщила о сбоях в работе лунного модуля Omotenashi - РИА Новости, 17.11.2022

JAXA сообщила о сбоях в работе лунного модуля Omotenashi

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило о сбоях связи с космическим аппаратом Omotenashi, представляющий собой самый маленький лунный... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T08:59

2022-11-17T08:59

2022-11-17T08:59

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ТОКИО, 17 ноя – РИА Новости. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило о сбоях связи с космическим аппаратом Omotenashi, представляющий собой самый маленький лунный посадочный модуль до настоящего времени, и предпринимает действия по стабилизации его положения в пространстве и энергообеспечения."Запуск "Артемиды-1" НАСА с кубсатами JAXA Omotenashi и Equuleus осуществлен 16 ноября из космического центра НАСА во Флориде. Equuleus отделился 16 ноября, и было подтверждена его нормальная работа в тот же день. Omotenashi также отделился 16 ноября, однако к настоящему времени кубсат не смог поймать солнце на батареи, наблюдаются сбои связи. Мы предпринимаем действия по стабилизации его положения в пространстве, обеспечению энергией и установке связи", - говорится в пресс-релизе JAXA.Космический корабль Orion стартовал во Флориде на сверхтяжёлой ракете-носителе SLS в свой испытательный полет на орбиту Луны ранее в среду. Несмотря на технические неполадки и многократные переносы даты старта, запуск прошел в штатном режиме. Миссия получила название "Артемида-1". Корабль должен побывать на орбите Луны и вернуться на Землю. Планируется, что пилотируемый рейс к Луне может состояться в мае 2024 года, а в 2025 в рамках миссии "Артемида-3" США надеются осуществить высадку экипажа на лунную поверхность.Космический аппарат Omotenashi весом около 12 килограммов должен спустя четыре-пять дней после отделения должен высадить самый маленький лунный полужесткий посадочный модуль, который будет наблюдать за радиационной обстановкой на поверхности Луны.

https://ria.ru/20221029/raketa-1827729143.html

https://ria.ru/20221012/yaponiya-1823270128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, луна, флорида, земля, наса