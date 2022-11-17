https://ria.ru/20221117/livan-1832186966.html

Ливанский парламент в шестой раз не смог выбрать президента страны

Ливанский парламент в шестой раз не смог выбрать президента страны - РИА Новости, 17.11.2022

Ливанский парламент в шестой раз не смог выбрать президента страны

Парламентариям Ливана в шестой раз не удалось выбрать президента, передает агентство NNA. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:29

2022-11-17T13:29

2022-11-17T13:29

в мире

ливан

мишель аун

набих берри

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КАИР, 17 ноя – РИА Новости. Парламентариям Ливана в шестой раз не удалось выбрать президента, передает агентство NNA.31 октября завершился шестилетний срок пребывания Мишеля Ауна у власти, с этого момента Ливан живет без президента - его функции частично выполняет переходный кабинет министров.Согласно конституции Ливана, кандидат должен получить как минимум две трети голосов в 128-местном парламенте, а в случае прохода в следующий тур необходимо получить 50% плюс один голос.На заседании в четверг по итогам голосования независимый парламентарий, 50-летний Мишель Муаввад получил 43 голоса.46 депутатов сдали пустые бюллетени, 11 бюллетеней были аннулированы. Остальные депутаты проголосовали за других кандидатов.Спикер парламента Набих Берри назначил следующее заседание, где попытаются выбрать президента, на 24 ноября.Депутаты парламента пытаются выбрать нового президента с конца сентября, пока ни один кандидат не набрал требуемые две трети голосов.Ливан уже оказывался в аналогичной ситуации с отсутствием президента с мая 2014 по октябрь 2016 года, когда президента смогли выбрать лишь после более чем 45 заседаний парламента.Ливан больше трех лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.

https://ria.ru/20221110/problemy-1830554751.html

https://ria.ru/20221101/livan-1828318262.html

https://ria.ru/20221110/pulya-1830589776.html

ливан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ливан, мишель аун, набих берри