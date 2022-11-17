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Пелоси заявила, что не будет лидером демократов в Палате представителей

Пелоси заявила, что не будет лидером демократов в Палате представителей - РИА Новости, 17.11.2022

Пелоси заявила, что не будет лидером демократов в Палате представителей

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила, что отказывается от претензий на лидерство в новом составе законодательного органа. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T20:35

2022-11-17T20:35

2022-11-17T20:47

в мире

сша

нэнси пелоси

джо байден

кевин маккарти

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила, что отказывается от претензий на лидерство в новом составе законодательного органа.Она призвала коллег-законодателей "смело идти в будущее", добавив, что будет работать в интересах своих избирателей, независимо от статуса."Неважно, какой у меня будет титул, нет высшей чести для меня, чем представлять людей Сан-Франциско", - добавила Пелоси.Спикер палаты начала рассказ об истории своей политической работы с воспоминания о том, как впервые увидела Капитолий в шестилетнем возрасте. Туда ее привез отец, который тоже был членом палаты представителей с 1939 по 1947 годы."Я думаю, это самое красивое здание в мире из-за того, что оно представляет", - поделилась политик."Никогда не думала, что из домохозяйки стану спикером палаты представителей", - заявила она.Пелоси призвала республиканцев и демократов работать вместе, несмотря на различия в политических идеалах.Нэнси Пелоси, которой 82 года, впервые избиралась в палату представителей в 1987 году, в 2003 году она стала лидером демократического меньшинства и с тех пор попеременно выступала то спикером, то главой проигравшей фракции. Таким образом, нынешнее решение с началом работы нового состава палаты 3 января 2023 года завершит для Пелоси 20-летний период лидерства в законодательном органе.Накануне президент США Джо Байден поздравил будущего спикера палаты, республиканца Кевина Маккарти с тем, что его партия завоевала большинство мандатов по результатам промежуточных выборов.

https://ria.ru/20221117/amerika-1832042148.html

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в мире, сша, нэнси пелоси, джо байден, кевин маккарти, итоги промежуточных выборов в сша - 2022