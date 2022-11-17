https://ria.ru/20221117/lider-1832331351.html
Пелоси заявила, что не будет лидером демократов в Палате представителей
Пелоси заявила, что не будет лидером демократов в Палате представителей - РИА Новости, 17.11.2022
Пелоси заявила, что не будет лидером демократов в Палате представителей
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила, что отказывается от претензий на лидерство в новом составе законодательного органа. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T20:35
2022-11-17T20:35
2022-11-17T20:47
в мире
сша
нэнси пелоси
джо байден
кевин маккарти
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817658035_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb476806e1c05ad2470e8438a799a03a.jpg
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила, что отказывается от претензий на лидерство в новом составе законодательного органа.Она призвала коллег-законодателей "смело идти в будущее", добавив, что будет работать в интересах своих избирателей, независимо от статуса."Неважно, какой у меня будет титул, нет высшей чести для меня, чем представлять людей Сан-Франциско", - добавила Пелоси.Спикер палаты начала рассказ об истории своей политической работы с воспоминания о том, как впервые увидела Капитолий в шестилетнем возрасте. Туда ее привез отец, который тоже был членом палаты представителей с 1939 по 1947 годы."Я думаю, это самое красивое здание в мире из-за того, что оно представляет", - поделилась политик."Никогда не думала, что из домохозяйки стану спикером палаты представителей", - заявила она.Пелоси призвала республиканцев и демократов работать вместе, несмотря на различия в политических идеалах.Нэнси Пелоси, которой 82 года, впервые избиралась в палату представителей в 1987 году, в 2003 году она стала лидером демократического меньшинства и с тех пор попеременно выступала то спикером, то главой проигравшей фракции. Таким образом, нынешнее решение с началом работы нового состава палаты 3 января 2023 года завершит для Пелоси 20-летний период лидерства в законодательном органе.Накануне президент США Джо Байден поздравил будущего спикера палаты, республиканца Кевина Маккарти с тем, что его партия завоевала большинство мандатов по результатам промежуточных выборов.
https://ria.ru/20221117/amerika-1832042148.html
https://ria.ru/20221117/tramp-1832054409.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817658035_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5438908d6da1fb4e7de0d6a9a915c2b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нэнси пелоси, джо байден, кевин маккарти, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, США, Нэнси Пелоси, Джо Байден, Кевин Маккарти, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
20:35 17.11.2022 (обновлено: 20:47 17.11.2022)
Пелоси заявила, что не будет лидером демократов в Палате представителей
Пелоси заявила, что не будет лидером демократов в новом составе Палаты представителей
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила, что отказывается от претензий на лидерство в новом составе законодательного органа.
"С большой уверенностью в нашей фракции я не буду переизбираться лидером демократов в новом составе конгресса. Для меня пришел час дать возможность новому поколению руководить демократической фракцией, которую я глубоко уважаю", - сказала Пелоси в конгрессе.
Она призвала коллег-законодателей "смело идти в будущее", добавив, что будет работать в интересах своих избирателей, независимо от статуса.
"Неважно, какой у меня будет титул, нет высшей чести для меня, чем представлять людей Сан-Франциско", - добавила Пелоси.
Спикер палаты начала рассказ об истории своей политической работы с воспоминания о том, как впервые увидела Капитолий в шестилетнем возрасте. Туда ее привез отец, который тоже был членом палаты представителей с 1939 по 1947 годы.
"Я думаю, это самое красивое здание в мире из-за того, что оно представляет", - поделилась политик.
"Никогда не думала, что из домохозяйки стану спикером палаты представителей", - заявила она.
Пелоси призвала республиканцев и демократов работать вместе, несмотря на различия в политических идеалах.
Нэнси Пелоси, которой 82 года, впервые избиралась в палату представителей в 1987 году, в 2003 году она стала лидером демократического меньшинства и с тех пор попеременно выступала то спикером, то главой проигравшей фракции. Таким образом, нынешнее решение с началом работы нового состава палаты 3 января 2023 года завершит для Пелоси 20-летний период лидерства в законодательном органе.
Накануне президент США Джо Байден
поздравил будущего спикера палаты, республиканца Кевина Маккарти
с тем, что его партия завоевала большинство мандатов по результатам промежуточных выборов.