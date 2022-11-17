https://ria.ru/20221117/lenoblast-1832136505.html

Дрозденко: Ленобласть продолжит помогать в восстановлении Енакиево в ДНР

Дрозденко: Ленобласть продолжит помогать в восстановлении Енакиево в ДНР - РИА Новости, 17.11.2022

Дрозденко: Ленобласть продолжит помогать в восстановлении Енакиево в ДНР

Ленинградская область в ближайшие два-три года продолжит оказывать помощь в восстановлении города Енакиево в ДНР, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:48

2022-11-17T10:48

2022-11-17T10:48

ленинградская область

александр дрозденко

общество

жкх

енакиево

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Ленинградская область в ближайшие два-три года продолжит оказывать помощь в восстановлении города Енакиево в ДНР, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в подшефный город Енакиево ознакомился с уже проведенным в этом году ремонтом инфраструктуры и социальных объектов и обозначил планы на следующий год.В частности, Дрозденко посетил школу искусств и общеобразовательную школу, осмотрел ремонт дорог, скважины и котельную, реконструкцию трамвайного депо, а также передал помощь бойцам."Задача стоит серьезная, но она выполнимая. Такой опыт уже был у нас с Симферопольским районом Крыма. В ближайшие два-три года мы будем активно помогать Енакиево в восстановлении и внедрении российских стандартов на коммунальных и социальных объектах. Енакиево – это 19-й муниципальный район Ленинградской области, и наравне с нашими муниципалитетами будет получать и помощь, и поддержку по нашим адресным программам", – сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что специалисты из Ленобласти провели ремонт социальных объектов – заменены окна, закрыт тепловой контур, установлено уличное освещение у школ и детсадов.Ленинградская область в следующем году планирует реализовать в Енакиево программу реновации на примере одной школы, детского сада и дома культуры."Мы покажем реновацию по-ленинградски – как из старой школы сделать современное учебное учреждение. Это важно нашим коллегам в Енакиево, потому что в ближайшее время они начнут работать в бюджетной системе России и смогут сами подавать документы для участия в таких программах, нужно показать им наш опыт", – отметил губернатор.В школы Енакиево поставлялись учебники, наглядные пособия, компьютеры, спортивный инвентарь и оборудование для столовых. "Сегодня нам также нужно оснастить каждого учителя современным рабочим местом: 27 интерактивных досок мы поставим в Енакиево уже в ноябре, и договорились, что оснастим компьютерные классы", – сказал Дрозденко.По его словам, в следующем году область планирует двое увеличить ремонт дорог в Енакиево и приступить к ремонту мостовых сооружений.В настоящее время план региона на 2022 год по восстановлению Енакиево выполнен на 93%. В городе продолжают работу около 100 специалистов и 20 единиц техники. Они восстанавливают кровлю здания трамвайно-троллейбусного управления, следят за содержанием дорог и работают над ремонтом сетей освещения. С середины лета специалисты из Ленобласти на 4 улицах провели масштабный ремонт дорог и ямочный на 17 улицах, восстановили 6 образовательных учреждений, провели капремонт 7 жилых домов, установили 4 новых котла, отремонтировали аварийный участок теплосети, поставили городу новые трамваи и автобусы.К 1 сентября школы обеспечили ноутбуками, учебниками, интерактивными досками и спортивным инвентарем. Также продолжается обследование жителей медицинскими специалистами из Ленобласти.

https://ria.ru/20221102/lenoblast-1828743888.html

https://ria.ru/20221108/volontery-1830079696.html

енакиево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, общество, жкх, енакиево