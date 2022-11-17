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АСИ и "Круг добра" займутся вопросом с лекарствами тяжелобольным детям - РИА Новости, 17.11.2022
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АСИ и "Круг добра" займутся вопросом с лекарствами тяжелобольным детям
АСИ и "Круг добра" займутся вопросом с лекарствами тяжелобольным детям - РИА Новости, 17.11.2022
АСИ и "Круг добра" займутся вопросом с лекарствами тяжелобольным детям
Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра" займутся вопросом развития доступности лекарств... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T20:39
2022-11-17T20:39
общество
светлана чупшева
александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра" займутся вопросом развития доступности лекарств и другой медпомощи для тяжелобольных детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства."Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и председатель правления фонда поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра" Александр Ткаченко подписали соглашение, направленное на улучшение организации в России помощи тяжелобольным детям. Стороны договорились объединить усилия для более эффективного обеспечения таких детей лекарственными препаратами, зарегистрированными и не зарегистрированными в РФ, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации (ТСР), приобретаемыми по перечню фонда", - говорится в сообщении.В частности, стороны намерены заняться информированием о методах лечения, современных технологиях и возможностях получить лекарства, которые входят в перечень фонда. Кроме того, планируется уведомлять российских производителей инновационных лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации о расширяющихся возможностях для производства и сбыта их продукции в России.В перечне фонда на сегодняшний день 58 тяжелых и редких заболеваний, прежде всего генетических. Среди подопечных фонда 4,5 тысячи детей, на обеспечение которых дорогостоящими лекарственными препаратами и медицинскими изделиями за полтора года работы было направлено почти 90 миллиардов рублей.Фонд "Круг добра" – государственный фонд, создан указом президента РФ 5 января 2021 для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Бюджет фонда формируется из разницы между обычной (13%) и повышенной (15%) ставкой НДФЛ. По повышенной ставке облагаются налогом доходы граждан России, превышающие 5 миллионов рублей в год.
https://ria.ru/20220917/sanktsii-1817599300.html
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общество, светлана чупшева, александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), россия, агентство стратегических инициатив (аси)
Общество, Светлана Чупшева, Александр Ткаченко (Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), Россия, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
20:39 17.11.2022
 
АСИ и "Круг добра" займутся вопросом с лекарствами тяжелобольным детям

АСИ и "Круг добра" займутся вопросом доступности лекарств для тяжелобольных детей

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкУпаковка в блистеры
Упаковка в блистеры - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра" займутся вопросом развития доступности лекарств и другой медпомощи для тяжелобольных детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.
"Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и председатель правления фонда поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра" Александр Ткаченко подписали соглашение, направленное на улучшение организации в России помощи тяжелобольным детям. Стороны договорились объединить усилия для более эффективного обеспечения таких детей лекарственными препаратами, зарегистрированными и не зарегистрированными в РФ, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации (ТСР), приобретаемыми по перечню фонда", - говорится в сообщении.
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В частности, стороны намерены заняться информированием о методах лечения, современных технологиях и возможностях получить лекарства, которые входят в перечень фонда. Кроме того, планируется уведомлять российских производителей инновационных лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации о расширяющихся возможностях для производства и сбыта их продукции в России.
В перечне фонда на сегодняшний день 58 тяжелых и редких заболеваний, прежде всего генетических. Среди подопечных фонда 4,5 тысячи детей, на обеспечение которых дорогостоящими лекарственными препаратами и медицинскими изделиями за полтора года работы было направлено почти 90 миллиардов рублей.
Фонд "Круг добра" – государственный фонд, создан указом президента РФ 5 января 2021 для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Бюджет фонда формируется из разницы между обычной (13%) и повышенной (15%) ставкой НДФЛ. По повышенной ставке облагаются налогом доходы граждан России, превышающие 5 миллионов рублей в год.
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ОбществоСветлана ЧупшеваАлександр Ткаченко (Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)РоссияАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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