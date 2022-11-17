https://ria.ru/20221117/lekarstva-1832332188.html

АСИ и "Круг добра" займутся вопросом с лекарствами тяжелобольным детям

АСИ и "Круг добра" займутся вопросом с лекарствами тяжелобольным детям - РИА Новости, 17.11.2022

АСИ и "Круг добра" займутся вопросом с лекарствами тяжелобольным детям

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра" займутся вопросом развития доступности лекарств... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T20:39

2022-11-17T20:39

2022-11-17T20:39

общество

светлана чупшева

александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)

россия

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра" займутся вопросом развития доступности лекарств и другой медпомощи для тяжелобольных детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства."Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и председатель правления фонда поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра" Александр Ткаченко подписали соглашение, направленное на улучшение организации в России помощи тяжелобольным детям. Стороны договорились объединить усилия для более эффективного обеспечения таких детей лекарственными препаратами, зарегистрированными и не зарегистрированными в РФ, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации (ТСР), приобретаемыми по перечню фонда", - говорится в сообщении.В частности, стороны намерены заняться информированием о методах лечения, современных технологиях и возможностях получить лекарства, которые входят в перечень фонда. Кроме того, планируется уведомлять российских производителей инновационных лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации о расширяющихся возможностях для производства и сбыта их продукции в России.В перечне фонда на сегодняшний день 58 тяжелых и редких заболеваний, прежде всего генетических. Среди подопечных фонда 4,5 тысячи детей, на обеспечение которых дорогостоящими лекарственными препаратами и медицинскими изделиями за полтора года работы было направлено почти 90 миллиардов рублей.Фонд "Круг добра" – государственный фонд, создан указом президента РФ 5 января 2021 для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Бюджет фонда формируется из разницы между обычной (13%) и повышенной (15%) ставкой НДФЛ. По повышенной ставке облагаются налогом доходы граждан России, превышающие 5 миллионов рублей в год.

https://ria.ru/20220917/sanktsii-1817599300.html

https://ria.ru/20220922/fond-1818627862.html

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общество, светлана чупшева, александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), россия, агентство стратегических инициатив (аси)