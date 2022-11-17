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Пострадавшую при обстреле Шебекино девочку доставят на лечение в Москву - РИА Новости, 17.11.2022
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Пострадавшую при обстреле Шебекино девочку доставят на лечение в Москву
Пострадавшую при обстреле Шебекино девочку доставят на лечение в Москву - РИА Новости, 17.11.2022
Пострадавшую при обстреле Шебекино девочку доставят на лечение в Москву
Пострадавшую при обстреле украинскими военными города Шебекино в Белгородской области девочку транспортируют в пятницу на лечение в Москву, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T23:41
2022-11-17T23:41
здоровье - общество
вячеслав гладков
шебекино
москва
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Пострадавшую при обстреле украинскими военными города Шебекино в Белгородской области девочку транспортируют в пятницу на лечение в Москву, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Ранее в четверг губернатор информировал, что город Шебекино был обстрелян снарядами "Града", они попали в частный дом. В нем находилась 15-летняя девушка, в тяжелом состоянии ее доставили в детскую больницу."Сегодня вновь под обстрел попал город Шебекино, была ранена 15-летняя девочка. Уже завтра врачи доставят ее в Москву для дальнейшего лечения. Все вместе мы желаем ей скорейшего выздоровления", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Город Шебекино подвергся массированному обстрелу со стороны Украины 22 октября, были повреждены гражданские объекты, 12 человек получили ранения, двое мирных жителей погибли. Вечером во вторник город вновь подвергся обстрелу, разрушения были зафиксированы в 33 квартирах, три человека погибли, двое мирных жителей были доставлены в больницу.
https://ria.ru/20221115/obstrel-1831777950.html
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здоровье - общество, вячеслав гладков, шебекино, москва, белгородская область
Здоровье - Общество, Вячеслав Гладков, Шебекино, Москва, Белгородская область
23:41 17.11.2022
 
Пострадавшую при обстреле Шебекино девочку доставят на лечение в Москву

Гладков: пострадавшую при обстреле Шебекино девочку доставят на лечение в Москву

© РИА Новости / пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда ВСУ в воронке на одной из улиц города Шебекино Белгородской области
Фрагмент снаряда ВСУ в воронке на одной из улиц города Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент снаряда ВСУ в воронке на одной из улиц города Шебекино Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Пострадавшую при обстреле украинскими военными города Шебекино в Белгородской области девочку транспортируют в пятницу на лечение в Москву, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Ранее в четверг губернатор информировал, что город Шебекино был обстрелян снарядами "Града", они попали в частный дом. В нем находилась 15-летняя девушка, в тяжелом состоянии ее доставили в детскую больницу.
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"Сегодня вновь под обстрел попал город Шебекино, была ранена 15-летняя девочка. Уже завтра врачи доставят ее в Москву для дальнейшего лечения. Все вместе мы желаем ей скорейшего выздоровления", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Город Шебекино подвергся массированному обстрелу со стороны Украины 22 октября, были повреждены гражданские объекты, 12 человек получили ранения, двое мирных жителей погибли. Вечером во вторник город вновь подвергся обстрелу, разрушения были зафиксированы в 33 квартирах, три человека погибли, двое мирных жителей были доставлены в больницу.
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