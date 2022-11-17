https://ria.ru/20221117/krym-1832175488.html

Над электроподстанцией в Крыму сбили беспилотник

Над электроподстанцией в Крыму сбили беспилотник - РИА Новости, 17.11.2022

Над электроподстанцией в Крыму сбили беспилотник

В Крыму около подстанции "Кафа" сбили беспилотник, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:46

2022-11-17T12:46

2022-11-17T13:44

безопасность

республика крым

олег крюков

феодосия

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. В Крыму около подстанции "Кафа" сбили беспилотник, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Подстанция "Кафа" находится в районе Феодосии. Она распределяет три кабельно-воздушные линии энергомоста в Крым.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам. В Крыму, Брянской, Курской и Белгородской областях действует желтый уровень террористической опасности.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://radiosputnik.ria.ru/20221116/dron-1832008462.html

республика крым

феодосия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, республика крым, олег крюков, феодосия