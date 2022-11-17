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Над электроподстанцией в Крыму сбили беспилотник - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/krym-1832175488.html
Над электроподстанцией в Крыму сбили беспилотник
Над электроподстанцией в Крыму сбили беспилотник - РИА Новости, 17.11.2022
Над электроподстанцией в Крыму сбили беспилотник
В Крыму около подстанции "Кафа" сбили беспилотник, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:46
2022-11-17T13:44
безопасность
республика крым
олег крюков
феодосия
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. В Крыму около подстанции "Кафа" сбили беспилотник, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Подстанция "Кафа" находится в районе Феодосии. Она распределяет три кабельно-воздушные линии энергомоста в Крым.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам. В Крыму, Брянской, Курской и Белгородской областях действует желтый уровень террористической опасности.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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республика крым
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безопасность, республика крым, олег крюков, феодосия
Безопасность, Республика Крым, Олег Крюков, Феодосия, Специальная военная операция на Украине
12:46 17.11.2022 (обновлено: 13:44 17.11.2022)
 
Над электроподстанцией в Крыму сбили беспилотник

Над электроподстанцией "Кафа" в Крыму сбили беспилотник, повреждений инфраструктуры нет

© Fotolia / SergeyБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Fotolia / Sergey
Беспилотник. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. В Крыму около подстанции "Кафа" сбили беспилотник, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
"Обломки упали на территории станции. Повреждений нет, энергоснабжение не нарушено", — написал он в своем Telegram-канале.
Подстанция "Кафа" находится в районе Феодосии. Она распределяет три кабельно-воздушные линии энергомоста в Крым.
Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам. В Крыму, Брянской, Курской и Белгородской областях действует желтый уровень террористической опасности.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРеспублика КрымОлег КрюковФеодосия
 
 
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