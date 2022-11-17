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В Крыму заявили, что намеки на захват полуострова будут жестко пресекать - РИА Новости, 17.11.2022
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В Крыму заявили, что намеки на захват полуострова будут жестко пресекать
В Крыму заявили, что намеки на захват полуострова будут жестко пресекать - РИА Новости, 17.11.2022
В Крыму заявили, что намеки на захват полуострова будут жестко пресекать
Любые намеки на захват Крыма будут жестко пресечены, полуостров навсегда останется российской территорией, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:24
2022-11-17T12:24
в мире
роман чегринец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Любые намеки на захват Крыма будут жестко пресечены, полуостров навсегда останется российской территорией, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.Ранее председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил на брифинге, что "выбить русских физически с Украины - очень трудная задача". По его словам, вероятность победы Украины с вытеснением российской армии, в том числе из Крыма, с военной точки зрения низка, но со временем может быть принято политическое решение об уходе."Украина может в рамках работы своих смертельно больных органов управления решать всё что угодно: от попытки захвата Марса до объявления Тихого океана исконно украинской территорией. Но итог всегда будет один - Крым был, есть и всегда будет исконно русской землёй и неотъемлемой частью великой России. Любые даже намёки на захват Крыма будут пресекаться максимально жестко", - заявил РИА Новости Чегринец.По его словам, защита территориальной целостности России заложена в ядерной доктрине государства."Эту аксиому должны усвоить наши противники", - подчеркнул Чегринец.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20221107/krym-1829580378.html
https://ria.ru/20221117/krym-1832162413.html
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в мире, роман чегринец, марк милли, владимир путин, украина, россия, вооруженные силы сша, оон
В мире, Роман Чегринец, Марк Милли, Владимир Путин, Украина, Россия, Вооруженные силы США, ООН
12:24 17.11.2022
 
В Крыму заявили, что намеки на захват полуострова будут жестко пресекать

Чегринец: любые намеки на захват Крыма будут жестко пресекать

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Керченская паромная переправа. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Любые намеки на захват Крыма будут жестко пресечены, полуостров навсегда останется российской территорией, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
Ранее председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил на брифинге, что "выбить русских физически с Украины - очень трудная задача". По его словам, вероятность победы Украины с вытеснением российской армии, в том числе из Крыма, с военной точки зрения низка, но со временем может быть принято политическое решение об уходе.
"Украина может в рамках работы своих смертельно больных органов управления решать всё что угодно: от попытки захвата Марса до объявления Тихого океана исконно украинской территорией. Но итог всегда будет один - Крым был, есть и всегда будет исконно русской землёй и неотъемлемой частью великой России. Любые даже намёки на захват Крыма будут пресекаться максимально жестко", - заявил РИА Новости Чегринец.
По его словам, защита территориальной целостности России заложена в ядерной доктрине государства.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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В Госдуме оценили высказывание мэра латвийского Даугавпилса о Крыме
"Эту аксиому должны усвоить наши противники", - подчеркнул Чегринец.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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