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Замороженные активы иностранцев могут направить на ремонт Крымского моста - РИА Новости, 17.11.2022
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Замороженные активы иностранцев могут направить на ремонт Крымского моста
Замороженные активы иностранцев могут направить на ремонт Крымского моста - РИА Новости, 17.11.2022
Замороженные активы иностранцев могут направить на ремонт Крымского моста
Замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных стран следует направить на восстановление Крымского моста, а также на восстановление... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:09
2022-11-17T10:09
экономика
андрей кутепов
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных стран следует направить на восстановление Крымского моста, а также на восстановление инфраструктуры на территориях, которые находятся в зоне действия спецоперации, заявил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов."По информации Центрального Банка РФ, в ответ на санкции на банковских счетах заморожено несколько сотен миллиардов рублей иностранных инвесторов из недружественных стран", - говорится в обращении сенатора на имя вице-премьера правительства России Дмитрия Григоренко. Документ есть в распоряжении РИА Новости.Кутепов предложил "рассмотреть вопрос о направлении указанных средств на покрытие сумм, затраченных на восстановление Крымского моста, а также на восстановление коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры на территориях, которые находятся в зоне действия СВО".
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экономика, андрей кутепов, дмитрий григоренко
Экономика, Андрей Кутепов, Дмитрий Григоренко
10:09 17.11.2022
 
Замороженные активы иностранцев могут направить на ремонт Крымского моста

В Совфеде предложили направить замороженные активы иностранцев на ремонт Крымского моста

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанкСтроители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода
Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных стран следует направить на восстановление Крымского моста, а также на восстановление инфраструктуры на территориях, которые находятся в зоне действия спецоперации, заявил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов.
"По информации Центрального Банка РФ, в ответ на санкции на банковских счетах заморожено несколько сотен миллиардов рублей иностранных инвесторов из недружественных стран", - говорится в обращении сенатора на имя вице-премьера правительства России Дмитрия Григоренко. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Кутепов предложил "рассмотреть вопрос о направлении указанных средств на покрытие сумм, затраченных на восстановление Крымского моста, а также на восстановление коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры на территориях, которые находятся в зоне действия СВО".
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 16:57В России
Хуснуллин: восстановление Крымского моста идет с опережением графика
 
ЭкономикаАндрей КутеповДмитрий Григоренко
 
 
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