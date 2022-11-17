Замороженные активы иностранцев могут направить на ремонт Крымского моста
В Совфеде предложили направить замороженные активы иностранцев на ремонт Крымского моста
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанкСтроители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода
Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных стран следует направить на восстановление Крымского моста, а также на восстановление инфраструктуры на территориях, которые находятся в зоне действия спецоперации, заявил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов.
"По информации Центрального Банка РФ, в ответ на санкции на банковских счетах заморожено несколько сотен миллиардов рублей иностранных инвесторов из недружественных стран", - говорится в обращении сенатора на имя вице-премьера правительства России Дмитрия Григоренко. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Кутепов предложил "рассмотреть вопрос о направлении указанных средств на покрытие сумм, затраченных на восстановление Крымского моста, а также на восстановление коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры на территориях, которые находятся в зоне действия СВО".