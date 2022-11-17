https://ria.ru/20221117/krym-1832128944.html

Замороженные активы иностранцев могут направить на ремонт Крымского моста

Замороженные активы иностранцев могут направить на ремонт Крымского моста - РИА Новости, 17.11.2022

Замороженные активы иностранцев могут направить на ремонт Крымского моста

Замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных стран следует направить на восстановление Крымского моста, а также на восстановление... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:09

2022-11-17T10:09

2022-11-17T10:09

экономика

андрей кутепов

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных стран следует направить на восстановление Крымского моста, а также на восстановление инфраструктуры на территориях, которые находятся в зоне действия спецоперации, заявил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов."По информации Центрального Банка РФ, в ответ на санкции на банковских счетах заморожено несколько сотен миллиардов рублей иностранных инвесторов из недружественных стран", - говорится в обращении сенатора на имя вице-премьера правительства России Дмитрия Григоренко. Документ есть в распоряжении РИА Новости.Кутепов предложил "рассмотреть вопрос о направлении указанных средств на покрытие сумм, затраченных на восстановление Крымского моста, а также на восстановление коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры на территориях, которые находятся в зоне действия СВО".

https://radiosputnik.ria.ru/20221115/krymskiy-most-1831699637.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, андрей кутепов, дмитрий григоренко