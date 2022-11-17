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Посольство России осудило критику встречи Вучича с советником Кадырова - РИА Новости, 17.11.2022
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Посольство России осудило критику встречи Вучича с советником Кадырова
Посольство России осудило критику встречи Вучича с советником Кадырова - РИА Новости, 17.11.2022
Посольство России осудило критику встречи Вучича с советником Кадырова
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко осудил нагнетание истерии и критику в местных оппозиционных СМИ после встречи президента страны Александра Вучича РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T22:22
2022-11-17T23:39
в мире
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БЕЛГРАД, 17 ноя — РИА Новости. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко осудил нагнетание истерии и критику в местных оппозиционных СМИ после встречи президента страны Александра Вучича с советником главы Чечни Турко Даудовым.В дипмиссии пояснили, что сербский лидер принял от Рамзана Кадырова бурку и папаху, продемонстрировав тем самым гостеприимство и уважение к одному из народов России. Посол выразил благодарность Вучичу, отметив при этом, что нашлись и те, кому такой жест не понравился.Даудов сообщил в соцсетях 15 ноября, что Вучич принял его в Белграде, так как Рамзан Кадыров лично попросил своего советника "выразить уважение и передать, что многовековые братские отношения России и Сербии в очередной раз показали свою прочность". Гость с Кавказа передал чеченские бурку и папаху, а также опубликовал фотографию с президентом, который примерил подарки. Сам Вучич и его администрация о встрече с советником Кадырова ни на официальных сайтах, ни в соцсетях не сообщили.Прозападные оппозиционные издания Сербии сначала задались вопросом, почему о встрече с советником Кадырова молчит президент, затем увидели в подарках и следы "зловредной российской деятельности". Так, газета Danas привела мнение сразу трех экспертов, которые назвали фотографию в соцсетях Даудова "не смешными, но опасными" доказательствами российского тайного влияния на Вучича.
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в мире, александр вучич, рамзан кадыров, александр боцан-харченко, сербия, россия, белград (город)
В мире, Александр Вучич, Рамзан Кадыров, Александр Боцан-Харченко, Сербия, Россия, Белград (город)
22:22 17.11.2022 (обновлено: 23:39 17.11.2022)
 
Посольство России осудило критику встречи Вучича с советником Кадырова

Посольство России в Сербии осудило критику СМИ из-за встречи Вучича с советником Кадырова

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 17 ноя — РИА Новости. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко осудил нагнетание истерии и критику в местных оппозиционных СМИ после встречи президента страны Александра Вучича с советником главы Чечни Турко Даудовым.
В дипмиссии пояснили, что сербский лидер принял от Рамзана Кадырова бурку и папаху, продемонстрировав тем самым гостеприимство и уважение к одному из народов России. Посол выразил благодарность Вучичу, отметив при этом, что нашлись и те, кому такой жест не понравился.
"Реакция "толерантных" западников истерична. Что это, если не невоспитанность и русофобия?" — отметил глава российского диппредставительства.
Даудов сообщил в соцсетях 15 ноября, что Вучич принял его в Белграде, так как Рамзан Кадыров лично попросил своего советника "выразить уважение и передать, что многовековые братские отношения России и Сербии в очередной раз показали свою прочность". Гость с Кавказа передал чеченские бурку и папаху, а также опубликовал фотографию с президентом, который примерил подарки. Сам Вучич и его администрация о встрече с советником Кадырова ни на официальных сайтах, ни в соцсетях не сообщили.
Прозападные оппозиционные издания Сербии сначала задались вопросом, почему о встрече с советником Кадырова молчит президент, затем увидели в подарках и следы "зловредной российской деятельности". Так, газета Danas привела мнение сразу трех экспертов, которые назвали фотографию в соцсетях Даудова "не смешными, но опасными" доказательствами российского тайного влияния на Вучича.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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В миреАлександр ВучичРамзан КадыровАлександр Боцан-ХарченкоСербияРоссияБелград (город)
 
 
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