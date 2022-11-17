22:22 17.11.2022 (обновлено: 23:39 17.11.2022)
Посольство России осудило критику встречи Вучича с советником Кадырова
Посольство России в Сербии осудило критику СМИ из-за встречи Вучича с советником Кадырова
Президент республики Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 ноя — РИА Новости. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко осудил нагнетание истерии и критику в местных оппозиционных СМИ после встречи президента страны Александра Вучича с советником главы Чечни Турко Даудовым.
В дипмиссии пояснили, что сербский лидер принял от Рамзана Кадырова бурку и папаху, продемонстрировав тем самым гостеприимство и уважение к одному из народов России. Посол выразил благодарность Вучичу, отметив при этом, что нашлись и те, кому такой жест не понравился.
"Реакция "толерантных" западников истерична. Что это, если не невоспитанность и русофобия?" — отметил глава российского диппредставительства.
Даудов сообщил в соцсетях 15 ноября, что Вучич принял его в Белграде, так как Рамзан Кадыров лично попросил своего советника "выразить уважение и передать, что многовековые братские отношения России и Сербии в очередной раз показали свою прочность". Гость с Кавказа передал чеченские бурку и папаху, а также опубликовал фотографию с президентом, который примерил подарки. Сам Вучич и его администрация о встрече с советником Кадырова ни на официальных сайтах, ни в соцсетях не сообщили.
Прозападные оппозиционные издания Сербии сначала задались вопросом, почему о встрече с советником Кадырова молчит президент, затем увидели в подарках и следы "зловредной российской деятельности". Так, газета Danas привела мнение сразу трех экспертов, которые назвали фотографию в соцсетях Даудова "не смешными, но опасными" доказательствами российского тайного влияния на Вучича.