https://ria.ru/20221117/kritika-1832348716.html

Посольство России осудило критику встречи Вучича с советником Кадырова

Посольство России осудило критику встречи Вучича с советником Кадырова - РИА Новости, 17.11.2022

Посольство России осудило критику встречи Вучича с советником Кадырова

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко осудил нагнетание истерии и критику в местных оппозиционных СМИ после встречи президента страны Александра Вучича РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T22:22

2022-11-17T22:22

2022-11-17T23:39

в мире

александр вучич

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александр боцан-харченко

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БЕЛГРАД, 17 ноя — РИА Новости. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко осудил нагнетание истерии и критику в местных оппозиционных СМИ после встречи президента страны Александра Вучича с советником главы Чечни Турко Даудовым.В дипмиссии пояснили, что сербский лидер принял от Рамзана Кадырова бурку и папаху, продемонстрировав тем самым гостеприимство и уважение к одному из народов России. Посол выразил благодарность Вучичу, отметив при этом, что нашлись и те, кому такой жест не понравился.Даудов сообщил в соцсетях 15 ноября, что Вучич принял его в Белграде, так как Рамзан Кадыров лично попросил своего советника "выразить уважение и передать, что многовековые братские отношения России и Сербии в очередной раз показали свою прочность". Гость с Кавказа передал чеченские бурку и папаху, а также опубликовал фотографию с президентом, который примерил подарки. Сам Вучич и его администрация о встрече с советником Кадырова ни на официальных сайтах, ни в соцсетях не сообщили.Прозападные оппозиционные издания Сербии сначала задались вопросом, почему о встрече с советником Кадырова молчит президент, затем увидели в подарках и следы "зловредной российской деятельности". Так, газета Danas привела мнение сразу трех экспертов, которые назвали фотографию в соцсетях Даудова "не смешными, но опасными" доказательствами российского тайного влияния на Вучича.

https://ria.ru/20220821/chechentsy-1811124967.html

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в мире, александр вучич, рамзан кадыров, александр боцан-харченко, сербия, россия, белград (город)