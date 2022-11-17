https://ria.ru/20221117/kriminal-1831960149.html

"Их почему-то отпустили". Кто стоит за убийством известного активиста

"Их почему-то отпустили". Кто стоит за убийством известного активиста - РИА Новости, 17.11.2022

"Их почему-то отпустили". Кто стоит за убийством известного активиста

В Ингушетии спустя две недели после покушения скончался участник движения по борьбе с наркотиками Магомед Марзаганов. Друзья уверены: это связано с его... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T08:00

2022-11-17T08:00

2022-11-17T10:18

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. В Ингушетии спустя две недели после покушения скончался участник движения по борьбе с наркотиками Магомед Марзаганов. Друзья уверены: это связано с его общественной деятельностью. Однако следователи пока отмалчиваются.Контрольный в головуВечером 16 октября Марзаганов поехал на встречу с приятелем. Выйдя из машины, шагнул на тротуар. В этот момент рядом резко затормозила полностью затонированная белая "пятнашка".Нападение зафиксировали камеры наблюдения: из автомобиля выскочил человек в капюшоне и несколько раз выстрелил. Потом — контрольный в упор. После этого преступник прыгнул на заднее сиденье, машина уехала.Несмотря на пулю в голове, активист погиб не сразу, в тяжелом состоянии его доставили в больницу. В селе Экажево, где все произошло, объявили план "Перехват". Однако по горячим следам никого не задержали. Возбудили уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот оружия".Спустя две недели Марзаганов скончался в реанимации. О преступлении знала уже вся республика, проститься с погибшим пришли тысячи.Новое движениеМарзаганов родился и вырос в Экажево. С детства занимался самбо. Получил звание мастера спорта, участвовал в соревнованиях по греко-римской и вольной борьбе. После института устроился в энергетическую компанию. По вечерам после работы тренировал детей — совершенно бесплатно.Три года назад примкнул к движению "Антилирика". "В 2018-м в республике резко выросла смертность молодых людей из-за наркотиков, — объяснял на совете старейшин один из активистов. — Мы выяснили, что большинство зависимых употребляют медицинский препарат "Лирика", отсюда и название. Хотели очистить от наркоманов и торговцев несколько сел, но быстро поняли: это проблема всего региона".Лекарство предназначено для больных эпилепсией, и раньше его продавали без рецепта. После нескольких случаев гибели от передозировки торговлю взяли под контроль."Молодежь принимала "Лирику" на свадьбах и других праздниках, — говорят местные. — Угостить таблеткой стало хорошим тоном. Результат — всплеск ДТП, в том числе смертельных".Участники движения вместе с полицейскими устраивали рейды и проверяли адреса, которые им сообщали информаторы, а также родные наркоманов. Ловили и с "Лирикой", и с другими наркотиками, в основном с мефедроном."Магомед болел душой за ребят, — объясняет Илес, его знакомый. — Боролся против всякой дряни, старался прививать детям любовь к спорту и здоровому образу жизни. Мы считаем, что именно за это его убили. Да еще так хладнокровно. Надеюсь, преступники получат по заслугам. Это позволит избежать кровной мести, ведь в Экажево руки сейчас чешутся у многих".В СК расследование не комментируют. По словам источника в правоохранительных органах, в конце октября оперативники задержали двух подозреваемых. Однако их причастность к преступлению не подтвердилась, отпустили. Убийцу и его сообщника — водителя машины — продолжают искать.Опасное волонтерствоС каждым годом "народных борцов" все больше. Как и уголовных дел по наркотическим статьям. Причем Северный Кавказ лидирует. Так, по данным МВД России, в Кабардино-Балкарии 17 процентов преступлений связаны с незаконным оборотом наркотиков и сильнодействующих веществ. В Ингушетии и Дагестане — 15 процентов.Нападают на волонтеров регулярно. Летом прошлого года в Ингушетии во время очередного рейда из травматического пистолета ранили двоих активистов "Антилирики".А в 2019-м в дагестанском поселке Тарки убили 23-летнего Вали Абдурагимова. "Он выяснил, что к продаже наркотиков причастен сотрудник уголовного розыска Советского райотдела Махачкалы Уллубий Амиров, — рассказывает сотрудник местной администрации Заур. — Полицейского по-хорошему попросили завязать с этим. В ответ его родные подстерегли Вали на улице и сильно избили. Он обратился к старейшинам".Те решили не выносить сор из избы. Собрали сход, пригласили имамов и велели оперативнику уволиться. Он согласился, но активиста через несколько дней застрелили.Следствие не выявило причастности полицейского к убийству, суд признал виновным только исполнителя, отправив его на десять лет за решетку. Амирова же приговорили к трем годам колонии общего режима за хранение наркотиков.Между тем, по словам общественников, большая часть подобных случаев не получает огласки. К этому, по их мнению, могут быть причастны некоторые сотрудники правоохранительных органов.

https://ria.ru/20221110/kriminal-1830205473.html

https://ria.ru/20220914/ubiystvo-1816556702.html

https://ria.ru/20220909/ubiystvo-1815473019.html

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Михаил Кевхиев

происшествия, кавказ, россия, северный кавказ, следственный комитет россии (ск рф)