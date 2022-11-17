https://ria.ru/20221117/kosmos-1832276719.html

Российские космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос

Российские космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос - РИА Новости, 17.11.2022

Российские космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос с борта Международной космической станции, они будут готовить радиатор,... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:46

2022-11-17T17:46

2022-11-17T18:16

космос - риа наука

роскосмос

россия

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос с борта Международной космической станции, они будут готовить радиатор, необходимый для проведения экспериментов, к переносу манипулятором ERA на модуль "Наука", трансляцию выхода ведет "Роскосмос".Космонавты открыли люк модуля "Поиск" в 17.42 мск, на 22 минуты позже расчетного времени начала выхода.Им предстоит установить адаптер грузовой стрелы на узле захвата шлюзовой камеры на модуле "Рассвет", снять с консервации радиационный теплообменник на этом же модуле, демонтировать с него стяжки, а также установить блокиратор на грузовой стреле и смонтировать средство крепления крупногабаритных объектов на модуле "Наука". Расчетная продолжительность работы в открытом космосе - 6 часов 40 минут.Петелин с Прокопьевым продолжат серию выходов по интеграции в состав станции новых модулей - Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" и Узлового модуля (УМ) "Причал" (пристыковался 26 ноября 2021 года). До них другие российские космонавты уже провели девять таких выходов.Ранее Прокопьев сообщал, что всего его экипажу предстоит пять раз выйти в открытый космос. По словам космонавта, начиная с 17 ноября, выходы будут проходить примерно раз в две недели.Для Дмитрия Петелина это первый выход в открытый космос, для Сергея Прокопьева - уже третий. В ходе своего предыдущего полета на МКС он два раза работал за бортом станции, причем один из выходов, вместе с космонавтом Олегом Кононенко, был посвящен исследованию корабля "Союз МС-09", в котором ранее обнаружили отверстие.Примечательно, что это будет второй выход землян в открытый космос за этот день и третий за прошедшую неделю. Так, 15-16 ноября более семи часов проработали за бортом МКС астронавты НАСА Джош Кассада и Фрэнк Рубио. Китайские космонавты Чэнь Дун и Цай Сюйчжэ вышли утром 17 ноября из китайской орбитальной станции "Тяньгун" и вернулись на нее в 16.50 мск этого же дня.

https://ria.ru/20221103/kosmos-1828689341.html

https://ria.ru/20221114/tusur-1830475885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, роскосмос, россия, международная космическая станция (мкс)