Рейтинг@Mail.ru
Российские космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/kosmos-1832276719.html
Российские космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос
Российские космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос - РИА Новости, 17.11.2022
Российские космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос с борта Международной космической станции, они будут готовить радиатор,... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:46
2022-11-17T18:16
космос - риа наука
роскосмос
россия
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_578:809:2518:1900_1920x0_80_0_0_9f8e4c66c3c139efebe432813af15f5d.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос с борта Международной космической станции, они будут готовить радиатор, необходимый для проведения экспериментов, к переносу манипулятором ERA на модуль "Наука", трансляцию выхода ведет "Роскосмос".Космонавты открыли люк модуля "Поиск" в 17.42 мск, на 22 минуты позже расчетного времени начала выхода.Им предстоит установить адаптер грузовой стрелы на узле захвата шлюзовой камеры на модуле "Рассвет", снять с консервации радиационный теплообменник на этом же модуле, демонтировать с него стяжки, а также установить блокиратор на грузовой стреле и смонтировать средство крепления крупногабаритных объектов на модуле "Наука". Расчетная продолжительность работы в открытом космосе - 6 часов 40 минут.Петелин с Прокопьевым продолжат серию выходов по интеграции в состав станции новых модулей - Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" и Узлового модуля (УМ) "Причал" (пристыковался 26 ноября 2021 года). До них другие российские космонавты уже провели девять таких выходов.Ранее Прокопьев сообщал, что всего его экипажу предстоит пять раз выйти в открытый космос. По словам космонавта, начиная с 17 ноября, выходы будут проходить примерно раз в две недели.Для Дмитрия Петелина это первый выход в открытый космос, для Сергея Прокопьева - уже третий. В ходе своего предыдущего полета на МКС он два раза работал за бортом станции, причем один из выходов, вместе с космонавтом Олегом Кононенко, был посвящен исследованию корабля "Союз МС-09", в котором ранее обнаружили отверстие.Примечательно, что это будет второй выход землян в открытый космос за этот день и третий за прошедшую неделю. Так, 15-16 ноября более семи часов проработали за бортом МКС астронавты НАСА Джош Кассада и Фрэнк Рубио. Китайские космонавты Чэнь Дун и Цай Сюйчжэ вышли утром 17 ноября из китайской орбитальной станции "Тяньгун" и вернулись на нее в 16.50 мск этого же дня.
https://ria.ru/20221103/kosmos-1828689341.html
https://ria.ru/20221114/tusur-1830475885.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_489:489:2492:1991_1920x0_80_0_0_29f38168c5ea6d883558dd667b4021e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, роскосмос, россия, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Россия, Международная космическая станция (МКС)
17:46 17.11.2022 (обновлено: 18:16 17.11.2022)
 
Российские космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос

Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос для подготовки модуля "Наука" к экспериментам

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Международная космическая станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос с борта Международной космической станции, они будут готовить радиатор, необходимый для проведения экспериментов, к переносу манипулятором ERA на модуль "Наука", трансляцию выхода ведет "Роскосмос".
Космонавты открыли люк модуля "Поиск" в 17.42 мск, на 22 минуты позже расчетного времени начала выхода.
Им предстоит установить адаптер грузовой стрелы на узле захвата шлюзовой камеры на модуле "Рассвет", снять с консервации радиационный теплообменник на этом же модуле, демонтировать с него стяжки, а также установить блокиратор на грузовой стреле и смонтировать средство крепления крупногабаритных объектов на модуле "Наука". Расчетная продолжительность работы в открытом космосе - 6 часов 40 минут.
Петелин с Прокопьевым продолжат серию выходов по интеграции в состав станции новых модулей - Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" и Узлового модуля (УМ) "Причал" (пристыковался 26 ноября 2021 года). До них другие российские космонавты уже провели девять таких выходов.
Алексей Леонов в открытом космосе. 18 марта 1965 - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 08:00
"Такой далекий и близкий". Что вы знаете о космосе?
Ранее Прокопьев сообщал, что всего его экипажу предстоит пять раз выйти в открытый космос. По словам космонавта, начиная с 17 ноября, выходы будут проходить примерно раз в две недели.
Для Дмитрия Петелина это первый выход в открытый космос, для Сергея Прокопьева - уже третий. В ходе своего предыдущего полета на МКС он два раза работал за бортом станции, причем один из выходов, вместе с космонавтом Олегом Кононенко, был посвящен исследованию корабля "Союз МС-09", в котором ранее обнаружили отверстие.
Примечательно, что это будет второй выход землян в открытый космос за этот день и третий за прошедшую неделю. Так, 15-16 ноября более семи часов проработали за бортом МКС астронавты НАСА Джош Кассада и Фрэнк Рубио. Китайские космонавты Чэнь Дун и Цай Сюйчжэ вышли утром 17 ноября из китайской орбитальной станции "Тяньгун" и вернулись на нее в 16.50 мск этого же дня.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-20 со стартовой площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 05:00Наука
"Наземный" космос – через испытания к звездам
 
Космос - РИА НаукаРоскосмосРоссияМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала