https://ria.ru/20221117/korruptsiya-1832238063.html
Экс-замминистра экологии Тульской области арестовали за получение взятки
Экс-замминистра экологии Тульской области арестовали за получение взятки - РИА Новости, 17.11.2022
Экс-замминистра экологии Тульской области арестовали за получение взятки
Экс-замминистра экологии Тульской области арестована по обвинению в получении крупной взятки за "совершение незаконных действий и бездействие", сообщает... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:53
2022-11-17T15:53
2022-11-17T15:53
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Экс-замминистра экологии Тульской области арестована по обвинению в получении крупной взятки за "совершение незаконных действий и бездействие", сообщает объединенная пресс-служба судов региона в четверг.По данным СМИ, речь идет о Диане Гришиной. Источник в силовых структурах региона подтвердил РИА Новости эту информацию. В релизе пресс-службы судов обвиняемая называется Г.По версии следствия, в период с апреля 2014 года по апрель 2019 года, Г. являлась должностным лицом департамента недропользования и водопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, сначала она занимала должность начальника отдела, а с февраля 2017 года работала в должности заместителя министра – директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды."В указанный период обвиняемая получила лично, а также через посредников в качестве взятки денежные средства в особо крупном размере, за совершение незаконных действий и бездействие", - говорится в сообщении.Официальной информации о размере взятки пока нет, но, по данным источника РИА Новости, речь идет о 4,5 миллиона рублей. Также пока нет конкретики, что именно инкриминируют Гришиной. Она обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий и бездействие)."Советский районный суд Тулы избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.СУСК России по Тульской области и областная прокуратура пока не комментируют уголовное дело.
https://ria.ru/20221110/vzyatka-1830622366.html
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происшествия, тульская область, россия, тула
Происшествия, Тульская область, Россия, Тула
Экс-замминистра экологии Тульской области арестовали за получение взятки
Экс-замминистра экологии Тульской области Гришину арестовали за получение крупной взятки
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Экс-замминистра экологии Тульской области арестована по обвинению в получении крупной взятки за "совершение незаконных действий и бездействие", сообщает объединенная пресс-служба судов региона в четверг.
По данным СМИ, речь идет о Диане Гришиной. Источник в силовых структурах региона подтвердил РИА Новости эту информацию. В релизе пресс-службы судов обвиняемая называется Г.
По версии следствия, в период с апреля 2014 года по апрель 2019 года, Г. являлась должностным лицом департамента недропользования и водопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, сначала она занимала должность начальника отдела, а с февраля 2017 года работала в должности заместителя министра – директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.
"В указанный период обвиняемая получила лично, а также через посредников в качестве взятки денежные средства в особо крупном размере, за совершение незаконных действий и бездействие", - говорится в сообщении.
Официальной информации о размере взятки пока нет, но, по данным источника РИА Новости, речь идет о 4,5 миллиона рублей. Также пока нет конкретики, что именно инкриминируют Гришиной. Она обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ
(получение должностным лицом взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий и бездействие).
"Советский районный суд Тулы
избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
СУСК России по Тульской области и областная прокуратура пока не комментируют уголовное дело.