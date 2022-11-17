https://ria.ru/20221117/komandirovka-1832357113.html

Минтруд России уточнил документы для проживания в отеле в командировке

Минтруд России уточнил документы для проживания в отеле в командировке - РИА Новости, 17.11.2022

Минтруд России уточнил документы для проживания в отеле в командировке

Подтвердить факт проживания в гостинице в командировке можно будет чеком, договором или другим документом строгой отчетности, такой проект подготовил Минтруд... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T23:50

2022-11-17T23:50

2022-11-17T23:50

общество

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подтвердить факт проживания в гостинице в командировке можно будет чеком, договором или другим документом строгой отчетности, такой проект подготовил Минтруд России.В пресс-службе министерства журналистам пояснили, что правительство утвердило новую редакцию "Правил предоставления гостиничных услуг". Согласно ей, при расчетах постояльцу могут выдать кассовый чек или документ на бланке строгой отчетности. Однако по действующим правилам, сотруднику для подтверждения проживания в гостинице нужна квитанция или талон."Проект постановления устанавливает, что работники при нахождении в служебной командировке подтверждают факт проживания в гостинице договором, кассовым чеком либо иным документом, оформленным на бланке строгой отчетности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221115/posobiya-1831762558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)