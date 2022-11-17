Рейтинг@Mail.ru
Минтруд России уточнил документы для проживания в отеле в командировке - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/komandirovka-1832357113.html
Минтруд России уточнил документы для проживания в отеле в командировке
Минтруд России уточнил документы для проживания в отеле в командировке - РИА Новости, 17.11.2022
Минтруд России уточнил документы для проживания в отеле в командировке
Подтвердить факт проживания в гостинице в командировке можно будет чеком, договором или другим документом строгой отчетности, такой проект подготовил Минтруд... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T23:50
2022-11-17T23:50
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838820_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c202eaa635c37ce0f219ab13d9d3fe3.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подтвердить факт проживания в гостинице в командировке можно будет чеком, договором или другим документом строгой отчетности, такой проект подготовил Минтруд России.В пресс-службе министерства журналистам пояснили, что правительство утвердило новую редакцию "Правил предоставления гостиничных услуг". Согласно ей, при расчетах постояльцу могут выдать кассовый чек или документ на бланке строгой отчетности. Однако по действующим правилам, сотруднику для подтверждения проживания в гостинице нужна квитанция или талон."Проект постановления устанавливает, что работники при нахождении в служебной командировке подтверждают факт проживания в гостинице договором, кассовым чеком либо иным документом, оформленным на бланке строгой отчетности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221115/posobiya-1831762558.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838820_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3eead0ea1f801e9d7e271b608144c616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
23:50 17.11.2022
 
Минтруд России уточнил документы для проживания в отеле в командировке

Минтруд России уточнил документы, подтверждающие проживание в отеле в командировке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подтвердить факт проживания в гостинице в командировке можно будет чеком, договором или другим документом строгой отчетности, такой проект подготовил Минтруд России.
В пресс-службе министерства журналистам пояснили, что правительство утвердило новую редакцию "Правил предоставления гостиничных услуг". Согласно ей, при расчетах постояльцу могут выдать кассовый чек или документ на бланке строгой отчетности. Однако по действующим правилам, сотруднику для подтверждения проживания в гостинице нужна квитанция или талон.
"Проект постановления устанавливает, что работники при нахождении в служебной командировке подтверждают факт проживания в гостинице договором, кассовым чеком либо иным документом, оформленным на бланке строгой отчетности", - говорится в сообщении.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 19:55
Минтруд подготовил правила назначения единого детского пособия
 
ОбществоРоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала