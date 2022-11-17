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СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 17.11.2022
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, говорится в сообщении южнокорейского агентства Ренхап. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T05:00
2022-11-17T05:00
2022-11-17T05:08
в мире
японское море
пхеньян
южная корея
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, говорится в сообщении южнокорейского агентства Ренхап."Северная Корея выпустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря", - сообщает агентство.В этом году было уже 38 дней, когда КНДР проводила ракетные испытания, включая пуски крылатых ракет, в том числе пуск межконтинентальной баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12" на рекордное расстояние в 4500 километров, и предположительные пуски новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17", испытания баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ), систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия. Второго ноября Пхеньян за сутки поэтапно пустил более 20 ракет разного типа, одна из которых упала близко от территориальных вод Южной Кореи, а ее траектория была направлена в сторону Юга впервые со времен Корейской войны. Также за последние недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений.
японское море
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в мире, японское море, пхеньян, южная корея
В мире, Японское море, Пхеньян, Южная Корея
05:00 17.11.2022 (обновлено: 05:08 17.11.2022)
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Ренхап: КНДР выпустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря