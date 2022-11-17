В Киеве объявили воздушную тревогу
В администрации Киева предупредили о воздушной тревоге в городе
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Всех просим срочно последовать в укрытия гражданской защиты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Как свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры, воздушная тревога также объявлена в Киевской, Винницкой и Житомирской областях Украины.
Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена на востоке и юге страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.