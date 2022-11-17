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Хакеры потребовали десять миллионов долларов у французского департамента - РИА Новости, 17.11.2022
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Хакеры потребовали десять миллионов долларов у французского департамента
Хакеры потребовали десять миллионов долларов у французского департамента - РИА Новости, 17.11.2022
Хакеры потребовали десять миллионов долларов у французского департамента
Хакеры потребовали 10 миллионов долларов у французского департамента Сена и Марна, административные ресурсы которого ранее в ноябре подверглись кибератаке,... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T19:08
2022-11-17T19:08
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ПАРИЖ, 17 ноя – РИА Новости. Хакеры потребовали 10 миллионов долларов у французского департамента Сена и Марна, административные ресурсы которого ранее в ноябре подверглись кибератаке, сообщил в четверг телеканал BFM Ile-de-France."Хакеры, которые парализовали работу административных ресурсов департамента Сена и Марна 6 ноября, потребовали выкуп в 10 миллионов долларов. Президент департамента Жан-Франсуа Париджи, заявил, что "не видит ни одной причины платить", - сообщил телеканал.Отдел по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа проводит расследование инцидента. Париджи отметил, что у следствия нет сведений об утечке персональных данных пользователей. Онлайн-сервисы департамента по-прежнему остаются недоступны.Во Франции в последнее время участились кибератаки на административные интернет-ресурсы. Ранее в октябре департамент Приморская Сена стал жертвой аналогичной кибератаки, а в сентябре информационной атаке подверглись ресурсы французского города Кан в Нормандии. В августе хакеры атаковали медицинский центр Сюд-Франсильен (CHSF) в Корбей-Эссоне недалеко от Парижа. Злоумышленники также потребовали выкуп в 10 миллионов долларов, а не получив его, начали публиковать персональные данные пациентов и сведения из их медицинских карт.
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в мире, технологии, париж, франция, нормандия
В мире, Технологии, Париж, Франция, Нормандия
19:08 17.11.2022
 
Хакеры потребовали десять миллионов долларов у французского департамента

Хакеры потребовали десять миллионов долларов у департамента Сена и Марна после кибератаки

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 ноя – РИА Новости. Хакеры потребовали 10 миллионов долларов у французского департамента Сена и Марна, административные ресурсы которого ранее в ноябре подверглись кибератаке, сообщил в четверг телеканал BFM Ile-de-France.
"Хакеры, которые парализовали работу административных ресурсов департамента Сена и Марна 6 ноября, потребовали выкуп в 10 миллионов долларов. Президент департамента Жан-Франсуа Париджи, заявил, что "не видит ни одной причины платить", - сообщил телеканал.
Отдел по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа проводит расследование инцидента. Париджи отметил, что у следствия нет сведений об утечке персональных данных пользователей. Онлайн-сервисы департамента по-прежнему остаются недоступны.
Во Франции в последнее время участились кибератаки на административные интернет-ресурсы. Ранее в октябре департамент Приморская Сена стал жертвой аналогичной кибератаки, а в сентябре информационной атаке подверглись ресурсы французского города Кан в Нормандии. В августе хакеры атаковали медицинский центр Сюд-Франсильен (CHSF) в Корбей-Эссоне недалеко от Парижа. Злоумышленники также потребовали выкуп в 10 миллионов долларов, а не получив его, начали публиковать персональные данные пациентов и сведения из их медицинских карт.
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