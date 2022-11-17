https://ria.ru/20221117/kazakhstan-1832184086.html

В Казахстане пресекли подготовку беспорядков в день выборов президента

В Казахстане пресекли подготовку беспорядков в день выборов президента - РИА Новости, 17.11.2022

В Казахстане пресекли подготовку беспорядков в день выборов президента

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана при содействии органов прокуратуры пресек деятельность преступной группы, причастной к планированию массовых... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:17

2022-11-17T13:17

2022-11-17T13:18

в мире

казахстан

комитет национальной безопасности (кнб)

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АЛМА-АТА, 17 ноя - РИА Новости. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана при содействии органов прокуратуры пресек деятельность преступной группы, причастной к планированию массовых беспорядков 20 ноября, сообщила пресс-служба комитета.В Казахстане 20 ноября пройдут внеочередные выборы президента страны."В результате специальной операции задержаны семь человек. Начато расследование по части 2 статьи 179 (Призывы к захвату власти - ред.) и части 1 статьи 272 (Массовые беспорядки - ред.) уголовного кодекса Республики Казахстан. По местам проживания задержанных изъяты вещественные доказательства", - говорится в сообщении КНБ.Согласно информации комитета, "с санкции прокуратуры задокументирована подготовка ими организации массовых беспорядков, нападения на административные здания государственных и правоохранительных органов, объектов жизнеобеспечения с использованием оружия и зажигательных смесей".По информации КНБ, "роль каждого участника группы была чётко распределена, преступные замыслы обсуждались в ходе регулярных встреч с соблюдением мер конспирации". "Члены группы изготовили оборудование – так называемые "бутылкометы", с помощью которых планировалось метать в сотрудников правоохранительных органов "коктейли Молотова" для их физического уничтожения", - указывает ведомство.Задержанные организовали схрон, где хранили орудия для совершения преступлений – автомат Калашникова, нарезное ружье Merkel, два гладкоствольных обреза, боеприпасы, бутылки с жидкостью для "коктейлей Молотова", "бутылкометы", канистры с бензином, рации, заявляет КНБ. По информации пресс-службы, подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Иная информация разглашению не подлежит, отметили в КНБ.

https://ria.ru/20221116/kazakhstan-1831823761.html

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казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, казахстан, комитет национальной безопасности (кнб)