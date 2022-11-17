https://ria.ru/20221117/katki-1832280015.html
Бирюков: зимой в Москве откроют более 150 катков с искусственным льдом
Бирюков: зимой в Москве откроют более 150 катков с искусственным льдом - РИА Новости, 17.11.2022
Бирюков: зимой в Москве откроют более 150 катков с искусственным льдом
Зимой в столице будут работать более 150 катков с искусственным льдом, они откроются в ближайшие две недели, специалисты приступили к их подготовке, сообщил... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:55
2022-11-17T17:55
2022-11-17T17:55
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петр бирюков
общество
городское хозяйство москвы
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Зимой в столице будут работать более 150 катков с искусственным льдом, они откроются в ближайшие две недели, специалисты приступили к их подготовке, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Бирюков пояснил, что в начале основание катка выравнивают слоем песка, затем укладывают целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. После этого подключают специальные холодильные установки и намораживают лед толщиной 10-12 сантиметров. На финальном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов.В сообщении подчеркнули, что специалисты сделают на катках всю необходимую инфраструктуру: освещение, пункты проката, пункты оказания первой медицинской помощи, раздевалки и туалеты, а также точки питания."Обслуживанием ледового покрытия весь сезон будет заниматься специализированная техника", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Зимой в столице будут работать более 150 катков с искусственным льдом, они откроются в ближайшие две недели, специалисты приступили к их подготовке, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Этой зимой в столице будут работать более 150 катков с искусственным льдом, они откроются в ближайшие две недели во дворах, парках, на природных территориях и городских площадках. Специалисты комплекса городского хозяйства уже начали мероприятия по намораживанию искусственного льда. Процесс занимает несколько дней", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram
-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Бирюков пояснил, что в начале основание катка выравнивают слоем песка, затем укладывают целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. После этого подключают специальные холодильные установки и намораживают лед толщиной 10-12 сантиметров. На финальном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов.
В сообщении подчеркнули, что специалисты сделают на катках всю необходимую инфраструктуру: освещение, пункты проката, пункты оказания первой медицинской помощи, раздевалки и туалеты, а также точки питания.
"Обслуживанием ледового покрытия весь сезон будет заниматься специализированная техника", - добавили в сообщении.