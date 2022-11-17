https://ria.ru/20221117/katki-1832280015.html

Бирюков: зимой в Москве откроют более 150 катков с искусственным льдом

Бирюков: зимой в Москве откроют более 150 катков с искусственным льдом - РИА Новости, 17.11.2022

Бирюков: зимой в Москве откроют более 150 катков с искусственным льдом

Зимой в столице будут работать более 150 катков с искусственным льдом, они откроются в ближайшие две недели, специалисты приступили к их подготовке, сообщил... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:55

2022-11-17T17:55

2022-11-17T17:55

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петр бирюков

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городское хозяйство москвы

москва

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Зимой в столице будут работать более 150 катков с искусственным льдом, они откроются в ближайшие две недели, специалисты приступили к их подготовке, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Бирюков пояснил, что в начале основание катка выравнивают слоем песка, затем укладывают целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. После этого подключают специальные холодильные установки и намораживают лед толщиной 10-12 сантиметров. На финальном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов.В сообщении подчеркнули, что специалисты сделают на катках всю необходимую инфраструктуру: освещение, пункты проката, пункты оказания первой медицинской помощи, раздевалки и туалеты, а также точки питания."Обслуживанием ледового покрытия весь сезон будет заниматься специализированная техника", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20221117/gum-1832242244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы