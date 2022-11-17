https://ria.ru/20221117/kaluga-1832273804.html
Калуга стала "Городом воинской доблести"
Калуга стала "Городом воинской доблести" - РИА Новости, 17.11.2022
Калуга стала "Городом воинской доблести"
Депутаты Заксобрания Калужской области одобрили присвоение Калуге регионального почетного звания "Город воинской доблести", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:40
2022-11-17T17:40
2022-11-17T17:41
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Депутаты Заксобрания Калужской области одобрили присвоение Калуге регионального почетного звания "Город воинской доблести", сообщила пресс-служба законодательного собрания."На заседании областного парламента депутаты одобрили присвоение Калуге почетного звания "Город воинской доблести". Звание "Рубеж воинской доблести" присвоено деревням Ивановское, Савино, Захарово и Угрюмово Износковского района", - говорится в сообщении.Сообщается, что в поддержку первой инициативы перед депутатами выступил председатель Калужского городского совета ветеранов войны и труда Евгений Янкелевич. Он отметил, что Калуга для немецко-фашистских захватчиков представляла собою важный стратегический объект. Здесь скрещивались железнодорожные пути и шоссейные дороги. 12 октября 1941 года она была оккупирована. В этот период в Калуге действовало антифашистское подполье.Янкелевич подчеркнул, что в ходе боев за Калугу советские воины освободили созданное оккупантами гетто. Это было первое гетто на территории Европы, освобожденное в ходе Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20221115/lugansk-1831719149.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, калуга, калужская область, европа
Калужская область, Общество, Калуга, Калужская область, Европа
17:40 17.11.2022 (обновлено: 17:41 17.11.2022)
Калуга стала "Городом воинской доблести"
Калуге присвоили почетное звание "Город воинской доблести"