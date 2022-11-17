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Восьмиклассница умерла на перемене в калужской школе - РИА Новости, 17.11.2022
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Восьмиклассница умерла на перемене в калужской школе
Восьмиклассница умерла на перемене в калужской школе - РИА Новости, 17.11.2022
Восьмиклассница умерла на перемене в калужской школе
Четырнадцатилетняя девочка умерла в школе во время перемены в селе Ахлебинино Калужской области, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:34
2022-11-17T14:34
происшествия
владислав шапша
калужская область
перемышльский район
россия
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ВОРОНЕЖ, 17 ноя - РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка умерла в школе во время перемены в селе Ахлебинино Калужской области, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша."Сегодня в школе села Ахлебинино Перемышльского района после окончания урока русского языка ученица восьмого класса потеряла сознание и умерла. Девочка встала со стула и упала. Идёт проверка обстоятельств трагического случая. На место прибыли скорая помощь и правоохранительные органы. В школу выехал министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев", - написал Шапша в своём Telegram-канале.Губернатор отметил, что, по предварительной оценке медиков, смерть девочки наступила мгновенно, причиной стал оторвавшийся тромб. "Выражаю соболезнования родным и близким", - заявил Шапша.Прокурор Калужской области Константин Жиляков оперативно выехал на место происшествия, чтобы проконтролировать проверку по факту трагической гибели подростка.
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калужская область
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происшествия, владислав шапша, калужская область, перемышльский район, россия
Происшествия, Владислав Шапша, Калужская область, Перемышльский район, Россия
14:34 17.11.2022
 
Восьмиклассница умерла на перемене в калужской школе

В селе Ахлебинино Калужской области восьмиклассница умерла во время перемены в школе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 17 ноя - РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка умерла в школе во время перемены в селе Ахлебинино Калужской области, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"Сегодня в школе села Ахлебинино Перемышльского района после окончания урока русского языка ученица восьмого класса потеряла сознание и умерла. Девочка встала со стула и упала. Идёт проверка обстоятельств трагического случая. На место прибыли скорая помощь и правоохранительные органы. В школу выехал министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев", - написал Шапша в своём Telegram-канале.
Губернатор отметил, что, по предварительной оценке медиков, смерть девочки наступила мгновенно, причиной стал оторвавшийся тромб. "Выражаю соболезнования родным и близким", - заявил Шапша.
Прокурор Калужской области Константин Жиляков оперативно выехал на место происшествия, чтобы проконтролировать проверку по факту трагической гибели подростка.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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В Котласе ребенок попал в реанимацию после падения на прогулке в детсаду
 
ПроисшествияВладислав ШапшаКалужская областьПеремышльский районРоссия
 
 
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