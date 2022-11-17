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Восьмиклассница умерла на перемене в калужской школе

Восьмиклассница умерла на перемене в калужской школе - РИА Новости, 17.11.2022

Восьмиклассница умерла на перемене в калужской школе

Четырнадцатилетняя девочка умерла в школе во время перемены в селе Ахлебинино Калужской области, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:34

2022-11-17T14:34

2022-11-17T14:34

происшествия

владислав шапша

калужская область

перемышльский район

россия

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ВОРОНЕЖ, 17 ноя - РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка умерла в школе во время перемены в селе Ахлебинино Калужской области, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша."Сегодня в школе села Ахлебинино Перемышльского района после окончания урока русского языка ученица восьмого класса потеряла сознание и умерла. Девочка встала со стула и упала. Идёт проверка обстоятельств трагического случая. На место прибыли скорая помощь и правоохранительные органы. В школу выехал министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев", - написал Шапша в своём Telegram-канале.Губернатор отметил, что, по предварительной оценке медиков, смерть девочки наступила мгновенно, причиной стал оторвавшийся тромб. "Выражаю соболезнования родным и близким", - заявил Шапша.Прокурор Калужской области Константин Жиляков оперативно выехал на место происшествия, чтобы проконтролировать проверку по факту трагической гибели подростка.

https://ria.ru/20221117/detsad-1832185920.html

калужская область

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происшествия, владислав шапша, калужская область, перемышльский район, россия