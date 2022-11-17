https://ria.ru/20221117/isk-1832308791.html

Суд в Москве начал изучать иск блогера Блиновской о встрече с матерью Маска

Суд в Москве начал изучать иск блогера Блиновской о встрече с матерью Маска - РИА Новости, 17.11.2022

Суд в Москве начал изучать иск блогера Блиновской о встрече с матерью Маска

Замоскворецкий суд Москвы приступил к рассмотрению иска почти на 11 миллионов рублей блогера Елены Блиновской к предпринимателю, который должен был организовать РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T19:11

2022-11-17T19:11

2022-11-17T19:11

происшествия

илон маск

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воронежская область

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приступил к рассмотрению иска почти на 11 миллионов рублей блогера Елены Блиновской к предпринимателю, который должен был организовать ее встречу с матерью Илона Маска, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Как следует из материалов дела, Блиновская заключила договор с индивидуальным предпринимателем Максимом Кузнецовым, который должен был организовать ей встречу с Мэй Маск – матерью американского миллиардера Илона Маска, а также обеспечить дальнейшее сотрудничество с ней.Поскольку ответчик не выполнил свои обязательства в срок, блогер подала иск, требуя взыскать переведенные ему по контракту 7 миллионов рублей, 50% от этой суммы за несоблюдение договора, неустойку в 250 тысяч рублей, возмещение расходов на представителя в размере 50 тысяч рублей, а также компенсировать моральный вред - 150 тысяч рублей.На заседании в четверг представитель ответчика Дмитрий Голов заявил, что дело относится к экономическим спорам, так как договор заключили два ИП, и должно рассматриваться в рамках арбитражного производства. Он также просил передать иск в Воронежскую область - по месту нахождения ответчика.Представитель истца возражала и указала, что Блиновская заключала договор как физическое лицо."Суд предлагает стороне ответчика подготовить правовую позицию и направить ее заблаговременно в адрес истца, заседание пройдет 21 декабря в 10.00", - огласила решение судья Елена Шемякина.Елена Блиновская – автор онлайн-курса "Марафон желаний" и известный блогер.

https://ria.ru/20221104/dengi-1829257122.html

https://ria.ru/20221116/lechenie-1831975095.html

москва

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происшествия, илон маск, москва, воронежская область