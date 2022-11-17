https://ria.ru/20221117/isk-1832196392.html
Минобороны потребовало от "Ильюшина" около 423 миллионов рублей
Минобороны потребовало от "Ильюшина" около 423 миллионов рублей - РИА Новости, 17.11.2022
Минобороны потребовало от "Ильюшина" около 423 миллионов рублей
Министерство обороны России просит арбитражный суд Москвы взыскать около 423 миллионов рублей с ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина", входящего в... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:03
2022-11-17T14:03
2022-11-17T14:10
экономика
россия
москва
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
авиастар-сп
ил-114-300
ил-96-400т
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Министерство обороны России просит арбитражный суд Москвы взыскать около 423 миллионов рублей с ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина", входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) "Ростеха", следует из опубликованного определения суда.В судебном акте не уточняются основания исковых требований. Предварительные слушания по делу суд назначил на 5 декабря.ПАО "Ил" сейчас выпускает для гражданской авиации самолеты Ил-114-300 и Ил-96-300, для транспортной авиации – Ил-112В и Ил-76МД-90А, сообщает сайт ОАК. В 2019 году сообщалось, что "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" в 2020 году передаст Минобороны шесть новых тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.В ноябре 2021 года было завершено присоединение к ПАО "Ил" воронежского авиазавода ВАСО, ульяновского предприятия "Авиастар-СП" и подмосковного ЭМЗ им. Мясищева. Полномочия управляющей компании в отношении самого ПАО "Ил" переданы в ПАО "ОАК".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, москва, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, авиастар-сп, ил-114-300, ил-96-400т, ил-76мд
Экономика, Россия, Москва, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Авиастар-СП, Ил-114-300, Ил-96-400Т, Ил-76МД
14:03 17.11.2022 (обновлено: 14:10 17.11.2022)
Минобороны потребовало от "Ильюшина" около 423 миллионов рублей
Минобороны потребовало в суде около 423 миллионов рублей от "Ильюшина"