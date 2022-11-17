https://ria.ru/20221117/isk-1832196392.html

Минобороны потребовало от "Ильюшина" около 423 миллионов рублей

Минобороны потребовало от "Ильюшина" около 423 миллионов рублей - РИА Новости, 17.11.2022

Минобороны потребовало от "Ильюшина" около 423 миллионов рублей

Министерство обороны России просит арбитражный суд Москвы взыскать около 423 миллионов рублей с ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина", входящего в... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:03

2022-11-17T14:03

2022-11-17T14:10

экономика

россия

москва

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

авиастар-сп

ил-114-300

ил-96-400т

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Министерство обороны России просит арбитражный суд Москвы взыскать около 423 миллионов рублей с ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина", входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) "Ростеха", следует из опубликованного определения суда.В судебном акте не уточняются основания исковых требований. Предварительные слушания по делу суд назначил на 5 декабря.ПАО "Ил" сейчас выпускает для гражданской авиации самолеты Ил-114-300 и Ил-96-300, для транспортной авиации – Ил-112В и Ил-76МД-90А, сообщает сайт ОАК. В 2019 году сообщалось, что "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" в 2020 году передаст Минобороны шесть новых тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.В ноябре 2021 года было завершено присоединение к ПАО "Ил" воронежского авиазавода ВАСО, ульяновского предприятия "Авиастар-СП" и подмосковного ЭМЗ им. Мясищева. Полномочия управляющей компании в отношении самого ПАО "Ил" переданы в ПАО "ОАК".

https://ria.ru/20221116/bombardirovschiki-1831889254.html

россия

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, москва, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, авиастар-сп, ил-114-300, ил-96-400т, ил-76мд