12:22 17.11.2022 (обновлено: 13:49 17.11.2022)
На Запорожской АЭС задержали инженера, корректировавшего удары ВСУ
Спецслужбы задержали инженера Запорожской АЭС, корректировавшего удары ВСУ по станции
ЛУГАНСК, 17 ноя — РИА Новости. Задержанный российскими спецслужбами инженер службы физической защиты Запорожской АЭС рассказал, как помогал украинской артиллерии обстреливать станцию.
"Как российские военные зашли на территорию Энергодара и Запорожской атомной электростанции, я позвонил ему (сотруднику украинских спецслужб. — Прим. ред.) и сказал о том, что российские военные и техника находятся на территории Энергодара и Запорожской атомной электростанции", — заявил инженер на допросе, видео которого есть в распоряжении РИА Новости.
По его словам, киевские спецслужбы поручили ему сообщать о российских силах на территории ЗАЭС. После этого он рассказал представителям Украины, что российские военнослужащие осуществляют контрольно-пропускной режим на станции, и раскрыл ВСУ места их дислокации.
Со слов инженера, ему дали указание передавать информацию не только о военных, но также и о гражданских лицах, в частности, о представителях "Росатома", находящихся на ЗАЭС.
Он также помогал ВСУ наносить удары по станции непосредственно во время обстрелов.
"Приблизительно в июне-июле начались обстрелы Запорожской атомной электростанции, я ему позвонил и сказал, что происходит. <…> По данным фактам я ему подробно сообщал, куда попадают взрывы по объектам атомной электростанции, таким образом корректировал огонь", — уточнил инженер.
Кроме того, он также передавал Украине точное место дислокации военных и техники в самом городе Энергодаре.
Как рассказал источник РИА Новости, российские спецслужбы задержали мужчину сегодня.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что это необходимо для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
ВСУ продолжают периодически обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.