https://ria.ru/20221117/inzhener-1832168109.html

На Запорожской АЭС задержали инженера, корректировавшего удары ВСУ

На Запорожской АЭС задержали инженера, корректировавшего удары ВСУ - РИА Новости, 17.11.2022

На Запорожской АЭС задержали инженера, корректировавшего удары ВСУ

Задержанный российскими спецслужбами инженер службы физической защиты Запорожской АЭС рассказал, как помогал украинской артиллерии обстреливать станцию. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:22

2022-11-17T12:22

2022-11-17T13:49

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

энергодар

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832182963_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0aa45dc1401663c7210b8a9bcca853ac.png

ЛУГАНСК, 17 ноя — РИА Новости. Задержанный российскими спецслужбами инженер службы физической защиты Запорожской АЭС рассказал, как помогал украинской артиллерии обстреливать станцию.По его словам, киевские спецслужбы поручили ему сообщать о российских силах на территории ЗАЭС. После этого он рассказал представителям Украины, что российские военнослужащие осуществляют контрольно-пропускной режим на станции, и раскрыл ВСУ места их дислокации.Со слов инженера, ему дали указание передавать информацию не только о военных, но также и о гражданских лицах, в частности, о представителях "Росатома", находящихся на ЗАЭС.Он также помогал ВСУ наносить удары по станции непосредственно во время обстрелов.Кроме того, он также передавал Украине точное место дислокации военных и техники в самом городе Энергодаре.Как рассказал источник РИА Новости, российские спецслужбы задержали мужчину сегодня.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что это необходимо для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают периодически обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20221109/shpion-1830156504.html

https://ria.ru/20221024/ukraina-1826280132.html

энергодар

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержанный инженер Запорожской АЭС о передачи данных украинским спецслужбам Задержанный инженер Запорожской АЭС о передачи данных украинским спецслужбам 2022-11-17T12:22 true PT2M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская аэс, энергодар, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская область, вооруженные силы украины