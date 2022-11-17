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На Запорожской АЭС задержали инженера, корректировавшего удары ВСУ - РИА Новости, 17.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/inzhener-1832168109.html
На Запорожской АЭС задержали инженера, корректировавшего удары ВСУ
На Запорожской АЭС задержали инженера, корректировавшего удары ВСУ - РИА Новости, 17.11.2022
На Запорожской АЭС задержали инженера, корректировавшего удары ВСУ
Задержанный российскими спецслужбами инженер службы физической защиты Запорожской АЭС рассказал, как помогал украинской артиллерии обстреливать станцию. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:22
2022-11-17T13:49
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
энергодар
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запорожская область
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ЛУГАНСК, 17 ноя — РИА Новости. Задержанный российскими спецслужбами инженер службы физической защиты Запорожской АЭС рассказал, как помогал украинской артиллерии обстреливать станцию.По его словам, киевские спецслужбы поручили ему сообщать о российских силах на территории ЗАЭС. После этого он рассказал представителям Украины, что российские военнослужащие осуществляют контрольно-пропускной режим на станции, и раскрыл ВСУ места их дислокации.Со слов инженера, ему дали указание передавать информацию не только о военных, но также и о гражданских лицах, в частности, о представителях "Росатома", находящихся на ЗАЭС.Он также помогал ВСУ наносить удары по станции непосредственно во время обстрелов.Кроме того, он также передавал Украине точное место дислокации военных и техники в самом городе Энергодаре.Как рассказал источник РИА Новости, российские спецслужбы задержали мужчину сегодня.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что это необходимо для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают периодически обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20221109/shpion-1830156504.html
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Задержанный инженер Запорожской АЭС о передачи данных украинским спецслужбам
Задержанный инженер Запорожской АЭС о передачи данных украинским спецслужбам
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запорожская аэс, энергодар, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Энергодар, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская область, Вооруженные силы Украины
12:22 17.11.2022 (обновлено: 13:49 17.11.2022)
 
На Запорожской АЭС задержали инженера, корректировавшего удары ВСУ

Спецслужбы задержали инженера Запорожской АЭС, корректировавшего удары ВСУ по станции

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ЛУГАНСК, 17 ноя — РИА Новости. Задержанный российскими спецслужбами инженер службы физической защиты Запорожской АЭС рассказал, как помогал украинской артиллерии обстреливать станцию.

"Как российские военные зашли на территорию Энергодара и Запорожской атомной электростанции, я позвонил ему (сотруднику украинских спецслужб. — Прим. ред.) и сказал о том, что российские военные и техника находятся на территории Энергодара и Запорожской атомной электростанции", — заявил инженер на допросе, видео которого есть в распоряжении РИА Новости.

По его словам, киевские спецслужбы поручили ему сообщать о российских силах на территории ЗАЭС. После этого он рассказал представителям Украины, что российские военнослужащие осуществляют контрольно-пропускной режим на станции, и раскрыл ВСУ места их дислокации.
Со слов инженера, ему дали указание передавать информацию не только о военных, но также и о гражданских лицах, в частности, о представителях "Росатома", находящихся на ЗАЭС.
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Он также помогал ВСУ наносить удары по станции непосредственно во время обстрелов.

"Приблизительно в июне-июле начались обстрелы Запорожской атомной электростанции, я ему позвонил и сказал, что происходит. <…> По данным фактам я ему подробно сообщал, куда попадают взрывы по объектам атомной электростанции, таким образом корректировал огонь", — уточнил инженер.

Кроме того, он также передавал Украине точное место дислокации военных и техники в самом городе Энергодаре.
Как рассказал источник РИА Новости, российские спецслужбы задержали мужчину сегодня.
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Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что это необходимо для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
ВСУ продолжают периодически обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСЭнергодарГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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