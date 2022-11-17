18:15 17.11.2022 (обновлено: 18:29 17.11.2022)
СМИ рассказали, как Белый дом воспринял невиновность России в ЧП в Польше
CNN: в Белом доме успокоились, когда поняли, что Россия не виновата в инциденте в Польше
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisБелый дом, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Белый дом, США. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Американские чиновники испытали облегчение после того, как стало понятно, что Россия не виновата в инциденте в Польше, сообщил телеканал CNN со ссылкой на должностных лиц.
"По мере того, как... поступало больше разведданных, американским чиновникам, изучавшим системы сбора данных со спутников и говорившим с польскими коллегами, стало ясно, что ракета... похоже, была запущена Украиной... Облегчение среди официальных лиц США было ощутимым", - говорится в сообщении телеканала.
Намеренное нападение России на Польшу было "худшим опасением" Вашингтона, отмечает неназванное официальное лицо.
На территорию Польши вблизи границы с Украиной вечером 15 ноября упала ракета. Погибли два человека. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.