https://ria.ru/20221117/intsident-1832285632.html

СМИ рассказали, как Белый дом воспринял невиновность России в ЧП в Польше

СМИ рассказали, как Белый дом воспринял невиновность России в ЧП в Польше - РИА Новости, 17.11.2022

СМИ рассказали, как Белый дом воспринял невиновность России в ЧП в Польше

Американские чиновники испытали облегчение после того, как стало понятно, что Россия не виновата в инциденте в Польше, сообщил телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T18:15

2022-11-17T18:15

2022-11-17T18:29

в мире

анджей дуда

польша

россия

украина

нато

зрк с-300

инцидент с падением ракет в польше

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Американские чиновники испытали облегчение после того, как стало понятно, что Россия не виновата в инциденте в Польше, сообщил телеканал CNN со ссылкой на должностных лиц.Намеренное нападение России на Польшу было "худшим опасением" Вашингтона, отмечает неназванное официальное лицо.На территорию Польши вблизи границы с Украиной вечером 15 ноября упала ракета. Погибли два человека. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.

https://ria.ru/20221117/polsha-1832158553.html

польша

россия

украина

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в мире, анджей дуда, польша, россия, украина, нато, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше