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НАТО согласует ответ на инцидент в Польше, заявил глава Минобороны Эстонии

НАТО согласует ответ на инцидент в Польше, заявил глава Минобороны Эстонии - РИА Новости, 17.11.2022

НАТО согласует ответ на инцидент в Польше, заявил глава Минобороны Эстонии

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что ответные действия на инцидент с падением ракет в Польше будут скоординированы всеми участниками НАТО. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:35

2022-11-17T14:35

2022-11-17T14:36

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что ответные действия на инцидент с падением ракет в Польше будут скоординированы всеми участниками НАТО."Решение о том, что будет происходить дальше, будет принято между Польшей и всеми союзниками по НАТО, ответные действия будут согласованы", - заявил Певкур в интервью испанской газете Pais, отвечая на вопрос о том, какие должны быть следующие шаги в ЕС и НАТО после инцидента в Польше.Глава минобороны Эстонии заявил, что на данный момент рано делать выводы об инциденте и следует дождаться официального подтверждения из Польши.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была выпущена российскими военными. По его словам, "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины.В НАТО также озвучили похожие данные. Минобороны России, в свою очередь, заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".

https://ria.ru/20221117/polsha-1832193107.html

https://ria.ru/20221117/nato-1832160895.html

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в мире, ханно певкур, анджей дуда, польша, эстония, россия, нато, евросоюз, инцидент с падением ракет в польше