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Небензя осудил попытки найти вину России в ракетном инциденте в Польше
Небензя осудил попытки найти вину России в ракетном инциденте в Польше - РИА Новости, 17.11.2022
Небензя осудил попытки найти вину России в ракетном инциденте в Польше
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ответ на попытки возложить на Россию ответственность за ракетный инцидент в Польше заявил, что... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T01:43
2022-11-17T01:43
2022-11-17T01:43
василий небензя
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инцидент с падением ракет в польше
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ООН, 17 ноя – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ответ на попытки возложить на Россию ответственность за ракетный инцидент в Польше заявил, что первопричиной всех нынешних бед стал переворот 2014 года в Киеве."Хочу в очередной раз напомнить вам: мы бы не оказались там, где оказались, если бы в Киеве в 2014 году при прямом участии ряда западных стран не произошел кровавый антиконституционный переворот", - подчеркнул он.На Западе признают, что взрывы на востоке Польше, где во вторник погибли двое мирных жителей, стали результатом падения украинских зенитных ракет, но подчеркивают, что это произошло при отражении массированного российского обстрела.
https://ria.ru/20221117/nebenzya-1832090233.html
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василий небензя, россия, польша, киев, оон, инцидент с падением ракет в польше
Василий Небензя, Россия, Польша, Киев, ООН, Инцидент с падением ракет в Польше
Небензя осудил попытки найти вину России в ракетном инциденте в Польше
Небензя отверг попытки возложить на Россию ответственность за ракетный инцидент в Польше
ООН, 17 ноя – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ответ на попытки возложить на Россию ответственность за ракетный инцидент в Польше заявил, что первопричиной всех нынешних бед стал переворот 2014 года в Киеве.
"Несмотря на очевидную подоплеку украинско-польской провокации, многие представители западных стран высказывались в том духе, что даже если ракеты запускала Украины, виновата все равно Россия, разрушающая критическую инфраструктуру", - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
"Хочу в очередной раз напомнить вам: мы бы не оказались там, где оказались, если бы в Киеве в 2014 году при прямом участии ряда западных стран не произошел кровавый антиконституционный переворот", - подчеркнул он.
На Западе признают, что взрывы на востоке Польше, где во вторник погибли двое мирных жителей, стали результатом падения украинских зенитных ракет, но подчеркивают, что это произошло при отражении массированного российского обстрела.