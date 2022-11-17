https://ria.ru/20221117/intsident-1832094949.html

Небензя осудил попытки найти вину России в ракетном инциденте в Польше

Небензя осудил попытки найти вину России в ракетном инциденте в Польше - РИА Новости, 17.11.2022

Небензя осудил попытки найти вину России в ракетном инциденте в Польше

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ответ на попытки возложить на Россию ответственность за ракетный инцидент в Польше заявил, что... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T01:43

2022-11-17T01:43

2022-11-17T01:43

василий небензя

россия

польша

киев

оон

инцидент с падением ракет в польше

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ООН, 17 ноя – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ответ на попытки возложить на Россию ответственность за ракетный инцидент в Польше заявил, что первопричиной всех нынешних бед стал переворот 2014 года в Киеве."Хочу в очередной раз напомнить вам: мы бы не оказались там, где оказались, если бы в Киеве в 2014 году при прямом участии ряда западных стран не произошел кровавый антиконституционный переворот", - подчеркнул он.На Западе признают, что взрывы на востоке Польше, где во вторник погибли двое мирных жителей, стали результатом падения украинских зенитных ракет, но подчеркивают, что это произошло при отражении массированного российского обстрела.

https://ria.ru/20221117/nebenzya-1832090233.html

россия

польша

киев

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