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На Московском скоростном диаметре будет работать искусственный интеллект - РИА Новости, 17.11.2022
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На Московском скоростном диаметре будет работать искусственный интеллект
На Московском скоростном диаметре будет работать искусственный интеллект - РИА Новости, 17.11.2022
На Московском скоростном диаметре будет работать искусственный интеллект
Потоки машин на Московском скоростном диаметре будут контролироваться с помощью искусственного интеллекта, рассказал в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T03:11
2022-11-17T09:07
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Потоки машин на Московском скоростном диаметре будут контролироваться с помощью искусственного интеллекта, рассказал в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, неправильно считать Московский скоростной диаметр платной дорогой - она будет бесплатной для жителей столичного региона, платной - для транзитных автомобилей."Это не какие-то шлагбаумы, это система видеонаблюдения умная. Управление дорогами и выписывание соответствующих штрафов либо платежных документов... Мы видим, какая машина въехала на ЦКАД и какая выехала, и где она проехала... Это система искусственного интеллекта. Это интеллектуальная система управления движением", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, как будут определяться машины, которые едут транзитом.Он добавил, что единственной полностью платной дорогой, которая появится в Москве, будет северный дублер Кутузовского проспекта."Единственная платная дорога, которая у нас реально появится, полностью платная дорога – это дублер Кутузовского проспекта, северный дублер Кутузовского проспекта. Это дорога, которая строится полностью за счет частных инвестиций. Естественно, что она должна быть окупаемой. Эта дорога, надеюсь, будет построена в конце 2023 года. Это дорога, которая соединит платную дорогу - северный обход Одинцово с выходом на Минское шоссе. Она на Молодогвардейской соединится на развязке и придет к "Сити", - рассказал Собянин.Как ранее сообщил столичный департамент транспорта, Московский скоростной диаметр для транзитных автомобилей станет платным со 2 января, проезд будет стоить 950 рублей.
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Собянин о системе искусственного интеллекта на ЦКАД
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о системе искусственного интеллекта на ЦКАД, а также о строящейся платной автомагистрали, которая продублирует Кутузовский проспект.
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сергей собянин, москва
Сергей Собянин, Москва
03:11 17.11.2022 (обновлено: 09:07 17.11.2022)
 
На Московском скоростном диаметре будет работать искусственный интеллект

Собянин: за авто на Московском скоростном диаметре будет следить искусственный интеллект

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Потоки машин на Московском скоростном диаметре будут контролироваться с помощью искусственного интеллекта, рассказал в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, неправильно считать Московский скоростной диаметр платной дорогой - она будет бесплатной для жителей столичного региона, платной - для транзитных автомобилей.
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"Это не какие-то шлагбаумы, это система видеонаблюдения умная. Управление дорогами и выписывание соответствующих штрафов либо платежных документов... Мы видим, какая машина въехала на ЦКАД и какая выехала, и где она проехала... Это система искусственного интеллекта. Это интеллектуальная система управления движением", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, как будут определяться машины, которые едут транзитом.
Он добавил, что единственной полностью платной дорогой, которая появится в Москве, будет северный дублер Кутузовского проспекта.
"Единственная платная дорога, которая у нас реально появится, полностью платная дорога – это дублер Кутузовского проспекта, северный дублер Кутузовского проспекта. Это дорога, которая строится полностью за счет частных инвестиций. Естественно, что она должна быть окупаемой. Эта дорога, надеюсь, будет построена в конце 2023 года. Это дорога, которая соединит платную дорогу - северный обход Одинцово с выходом на Минское шоссе. Она на Молодогвардейской соединится на развязке и придет к "Сити", - рассказал Собянин.
Как ранее сообщил столичный департамент транспорта, Московский скоростной диаметр для транзитных автомобилей станет платным со 2 января, проезд будет стоить 950 рублей.
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Проезд по московскому скоростному диаметру в январе станет платным
 
Сергей СобянинМосква
 
 
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