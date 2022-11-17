https://ria.ru/20221117/intellekt-1832111933.html

На Московском скоростном диаметре будет работать искусственный интеллект

На Московском скоростном диаметре будет работать искусственный интеллект - РИА Новости, 17.11.2022

На Московском скоростном диаметре будет работать искусственный интеллект

Потоки машин на Московском скоростном диаметре будут контролироваться с помощью искусственного интеллекта, рассказал в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T03:11

2022-11-17T03:11

2022-11-17T09:07

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Потоки машин на Московском скоростном диаметре будут контролироваться с помощью искусственного интеллекта, рассказал в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, неправильно считать Московский скоростной диаметр платной дорогой - она будет бесплатной для жителей столичного региона, платной - для транзитных автомобилей."Это не какие-то шлагбаумы, это система видеонаблюдения умная. Управление дорогами и выписывание соответствующих штрафов либо платежных документов... Мы видим, какая машина въехала на ЦКАД и какая выехала, и где она проехала... Это система искусственного интеллекта. Это интеллектуальная система управления движением", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, как будут определяться машины, которые едут транзитом.Он добавил, что единственной полностью платной дорогой, которая появится в Москве, будет северный дублер Кутузовского проспекта."Единственная платная дорога, которая у нас реально появится, полностью платная дорога – это дублер Кутузовского проспекта, северный дублер Кутузовского проспекта. Это дорога, которая строится полностью за счет частных инвестиций. Естественно, что она должна быть окупаемой. Эта дорога, надеюсь, будет построена в конце 2023 года. Это дорога, которая соединит платную дорогу - северный обход Одинцово с выходом на Минское шоссе. Она на Молодогвардейской соединится на развязке и придет к "Сити", - рассказал Собянин.Как ранее сообщил столичный департамент транспорта, Московский скоростной диаметр для транзитных автомобилей станет платным со 2 января, проезд будет стоить 950 рублей.

https://realty.ria.ru/20221012/zapravki-1823422972.html

https://ria.ru/20221107/proezd-1829681332.html

москва

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Собянин о системе искусственного интеллекта на ЦКАД Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о системе искусственного интеллекта на ЦКАД, а также о строящейся платной автомагистрали, которая продублирует Кутузовский проспект. 2022-11-17T03:11 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей собянин, москва