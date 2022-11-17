https://ria.ru/20221117/immunitet-1832298668.html
РФПИ: вакцинный коктейль в "Спутник V" дает устойчивый иммунитет к COVID
РФПИ: вакцинный коктейль в "Спутник V" дает устойчивый иммунитет к COVID - РИА Новости, 17.11.2022
РФПИ: вакцинный коктейль в "Спутник V" дает устойчивый иммунитет к COVID
"Вакцинный коктейль" в основе препарата "Спутник V" формирует сильный и устойчивый иммунитет к COVID-19, который не снижается даже с учетом формирования антител РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T18:51
2022-11-17T18:51
2022-11-17T18:51
рфпи против covid 19
российский фонд прямых инвестиций
россия
вакцина "спутник v"
здоровье
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Вакцинный коктейль" в основе препарата "Спутник V" формирует сильный и устойчивый иммунитет к COVID-19, который не снижается даже с учетом формирования антител к аденовирусу Ad26 в основе первого компонента вакцины, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о публикации в рецензируемом международном медицинском журнале NPJ Vaccines (входит в группу изданий Nature) статьи с результатами совместного исследования российской вакцины против коронавируса "Спутник V" командой ученых из России и Австрии. Согласно данным исследования, вакцина обеспечивает формирование сильного и длительного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2, который не снижается даже с учетом формирования антител против аденовируса человека 26-го серотипа (Ad26), который лежит в основе первого компонента вакцины", - говорится в сообщении.Как отмечают авторы исследования, первичная вакцинация компонентом "Спутника V" на основе аденовируса Ad26 стимулировала выработку нейтрализующих антител к нему, которые сохранялись в крови не менее девяти месяцев.Отмечается, что высокая эффективность иммунизации против коронавируса препаратом "Спутник V" достигается благодаря "вакцинному коктейлю" с применением аденовируса человека 26-го серотипа как первого компонента и 5-го серотипа в качестве второго компонента."Формирование естественного иммунного ответа к аденовирусу Ad26 не препятствует формированию высокого иммунитета против коронавирусной инфекции благодаря применению второго компонента вакцины на основе аденовируса другого серотипа - Ad5", - говорится в сообщении."Спутник V" является одной из наиболее эффективных и безопасных вакцин против коронавируса в мире и наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России. Вакцина "Спутник V" одобрена в 71 стране с общей численностью населения более 4 миллиардов человек, а "Спутник Лайт" — более чем в 30 странах.
https://radiosputnik.ria.ru/20220811/sputnik-1808819330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский фонд прямых инвестиций, россия, вакцина "спутник v", здоровье, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
РФПИ против Covid 19, Российский фонд прямых инвестиций, Россия, Вакцина "Спутник V", Здоровье, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Вакцинация россиян от COVID-19
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Вакцинный коктейль" в основе препарата "Спутник V" формирует сильный и устойчивый иммунитет к COVID-19, который не снижается даже с учетом формирования антител к аденовирусу Ad26 в основе первого компонента вакцины, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о публикации в рецензируемом международном медицинском журнале NPJ Vaccines (входит в группу изданий Nature) статьи с результатами совместного исследования российской вакцины против коронавируса "Спутник V" командой ученых из России
и Австрии
. Согласно данным исследования, вакцина обеспечивает формирование сильного и длительного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2, который не снижается даже с учетом формирования антител против аденовируса человека 26-го серотипа (Ad26), который лежит в основе первого компонента вакцины", - говорится в сообщении.
Как отмечают авторы исследования, первичная вакцинация компонентом "Спутника V" на основе аденовируса Ad26 стимулировала выработку нейтрализующих антител к нему, которые сохранялись в крови не менее девяти месяцев.
Отмечается, что высокая эффективность иммунизации против коронавируса препаратом "Спутник V" достигается благодаря "вакцинному коктейлю" с применением аденовируса человека 26-го серотипа как первого компонента и 5-го серотипа в качестве второго компонента.
"Формирование естественного иммунного ответа к аденовирусу Ad26 не препятствует формированию высокого иммунитета против коронавирусной инфекции благодаря применению второго компонента вакцины на основе аденовируса другого серотипа - Ad5", - говорится в сообщении.
"Спутник V" является одной из наиболее эффективных и безопасных вакцин против коронавируса в мире и наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России. Вакцина "Спутник V" одобрена в 71 стране с общей численностью населения более 4 миллиардов человек, а "Спутник Лайт" — более чем в 30 странах.