https://ria.ru/20221117/ibragimov-1832356835.html

В Чечне назначен новый секретарь совбеза

В Чечне назначен новый секретарь совбеза - РИА Новости, 17.11.2022

В Чечне назначен новый секретарь совбеза

Турпал-Али Ибрагимов назначен на должность секретаря совета безопасности Чечни, ранее он возглавлял региональное министерство имущественных и земельных... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T23:42

2022-11-17T23:42

2022-11-17T23:42

политика

апты алаудинов

луганская народная республика

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 17 ноя - РИА Новости. Турпал-Али Ибрагимов назначен на должность секретаря совета безопасности Чечни, ранее он возглавлял региональное министерство имущественных и земельных отношений."Провел совещание с руководителями структурных подразделений администрации главы и правительства Чеченской Республики... Прежде всего, я представил нового секретаря совета безопасности ЧР. Эту должность занял Турпал-Али Ибрагимов. Он много лет эффективно трудится в команде ... Ахмата-Хаджи Кадырова ... и на различных должностях зарекомендовал себя как честный и принципиальный руководитель. Без сомнения Турпал-Али справится и с этими обязанностями", - написал Кадыров в Telegram-канале.В начале ноября помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов был освобожден от этой должности и назначен заместителем командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР.

https://ria.ru/20220803/alaudinov-1806970454.html

луганская народная республика

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

политика, апты алаудинов, луганская народная республика, чеченская республика (чечня)