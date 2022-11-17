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В Чечне назначен новый секретарь совбеза - РИА Новости, 17.11.2022
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В Чечне назначен новый секретарь совбеза
В Чечне назначен новый секретарь совбеза - РИА Новости, 17.11.2022
В Чечне назначен новый секретарь совбеза
Турпал-Али Ибрагимов назначен на должность секретаря совета безопасности Чечни, ранее он возглавлял региональное министерство имущественных и земельных... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T23:42
2022-11-17T23:42
политика
апты алаудинов
луганская народная республика
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 17 ноя - РИА Новости. Турпал-Али Ибрагимов назначен на должность секретаря совета безопасности Чечни, ранее он возглавлял региональное министерство имущественных и земельных отношений."Провел совещание с руководителями структурных подразделений администрации главы и правительства Чеченской Республики... Прежде всего, я представил нового секретаря совета безопасности ЧР. Эту должность занял Турпал-Али Ибрагимов. Он много лет эффективно трудится в команде ... Ахмата-Хаджи Кадырова ... и на различных должностях зарекомендовал себя как честный и принципиальный руководитель. Без сомнения Турпал-Али справится и с этими обязанностями", - написал Кадыров в Telegram-канале.В начале ноября помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов был освобожден от этой должности и назначен заместителем командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР.
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политика, апты алаудинов, луганская народная республика, чеченская республика (чечня)
Политика, Апты Алаудинов, Луганская Народная Республика, Чеченская республика (Чечня)
23:42 17.11.2022
 
В Чечне назначен новый секретарь совбеза

Новым секретарем совбеза назначили Турпал-Али Ибрагимова

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкТурпал- Али Ибрагимов
Турпал- Али Ибрагимов - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Турпал- Али Ибрагимов. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 17 ноя - РИА Новости. Турпал-Али Ибрагимов назначен на должность секретаря совета безопасности Чечни, ранее он возглавлял региональное министерство имущественных и земельных отношений.
"Провел совещание с руководителями структурных подразделений администрации главы и правительства Чеченской Республики... Прежде всего, я представил нового секретаря совета безопасности ЧР. Эту должность занял Турпал-Али Ибрагимов. Он много лет эффективно трудится в команде ... Ахмата-Хаджи Кадырова ... и на различных должностях зарекомендовал себя как честный и принципиальный руководитель. Без сомнения Турпал-Али справится и с этими обязанностями", - написал Кадыров в Telegram-канале.
В начале ноября помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов был освобожден от этой должности и назначен заместителем командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР.
Апты Алаудинов. 2016 год - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 15:32Специальная военная операция на Украине
Секретарь Совбеза Чечни Алаудинов стал Героем России и Героем ЛНР
 
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