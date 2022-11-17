07:42 17.11.2022 (обновлено: 11:14 17.11.2022)
ВСУ нанесли по ЛНР массированный ракетный удар из РСЗО HIMARS
ВСУ выпустили по территории ЛНР 23 ракеты из РСЗО HIMARS, погиб один мужчина
© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории Луганской Народной Республики более 20 ракет из РСЗО HIMARS, есть погибший и раненые, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов по населенному пункту Мирное в Лутугинском районе, Перевальске, Зимогорье, Старобельске, Сватово, Белокуракино с применением РСЗО M142 HIMARS. Противником выпущено 23 ракеты", — говорится в Telegram-канале представительства.
В результате обстрелов в Зимогорье погиб мужчина, еще два человека получили ранения. В населенном пункте повреждены дом, производственные помещения хлебоприемного пункта, школа, железнодорожная станция, линия электропередачи. Еще три мирных жителя ранены в Сватово и Белокуракино. Там повреждены два дома и железнодорожная станция.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять Украине вооружения, в том числе системы залпового огня HIMARS. Москва неоднократно заявляла, что западные военные поставки только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003-го. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.