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ВСУ нанесли по ЛНР массированный ракетный удар из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/himars-1832107837.html
ВСУ нанесли по ЛНР массированный ракетный удар из РСЗО HIMARS
ВСУ нанесли по ЛНР массированный ракетный удар из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 17.11.2022
ВСУ нанесли по ЛНР массированный ракетный удар из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по территории Луганской Народной Республики более 20 ракет из РСЗО HIMARS, есть погибший и раненые, сообщило представительство ЛНР в РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T07:42
2022-11-17T11:14
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сватово
сша
сцкк
bae systems
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ЛУГАНСК, 17 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории Луганской Народной Республики более 20 ракет из РСЗО HIMARS, есть погибший и раненые, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.В результате обстрелов в Зимогорье погиб мужчина, еще два человека получили ранения. В населенном пункте повреждены дом, производственные помещения хлебоприемного пункта, школа, железнодорожная станция, линия электропередачи. Еще три мирных жителя ранены в Сватово и Белокуракино. Там повреждены два дома и железнодорожная станция.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять Украине вооружения, в том числе системы залпового огня HIMARS. Москва неоднократно заявляла, что западные военные поставки только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003-го. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
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луганская народная республика, сватово, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Сватово, США, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
07:42 17.11.2022 (обновлено: 11:14 17.11.2022)
 
ВСУ нанесли по ЛНР массированный ракетный удар из РСЗО HIMARS

ВСУ выпустили по территории ЛНР 23 ракеты из РСЗО HIMARS, погиб один мужчина

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории Луганской Народной Республики более 20 ракет из РСЗО HIMARS, есть погибший и раненые, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов по населенному пункту Мирное в Лутугинском районе, Перевальске, Зимогорье, Старобельске, Сватово, Белокуракино с применением РСЗО M142 HIMARS. Противником выпущено 23 ракеты", — говорится в Telegram-канале представительства.

В результате обстрелов в Зимогорье погиб мужчина, еще два человека получили ранения. В населенном пункте повреждены дом, производственные помещения хлебоприемного пункта, школа, железнодорожная станция, линия электропередачи. Еще три мирных жителя ранены в Сватово и Белокуракино. Там повреждены два дома и железнодорожная станция.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять Украине вооружения, в том числе системы залпового огня HIMARS. Москва неоднократно заявляла, что западные военные поставки только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003-го. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
Обломки боеприпаса HIMARS - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 12:07Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли город Перевальск в ЛНР из HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСватовоСШАСЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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