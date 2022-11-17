https://ria.ru/20221117/himars-1832107837.html

ВСУ нанесли по ЛНР массированный ракетный удар из РСЗО HIMARS

ВСУ нанесли по ЛНР массированный ракетный удар из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 17.11.2022

ВСУ нанесли по ЛНР массированный ракетный удар из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили по территории Луганской Народной Республики более 20 ракет из РСЗО HIMARS, есть погибший и раненые, сообщило представительство ЛНР в РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T07:42

2022-11-17T07:42

2022-11-17T11:14

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

сватово

сша

сцкк

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 17 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории Луганской Народной Республики более 20 ракет из РСЗО HIMARS, есть погибший и раненые, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.В результате обстрелов в Зимогорье погиб мужчина, еще два человека получили ранения. В населенном пункте повреждены дом, производственные помещения хлебоприемного пункта, школа, железнодорожная станция, линия электропередачи. Еще три мирных жителя ранены в Сватово и Белокуракино. Там повреждены два дома и железнодорожная станция.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять Украине вооружения, в том числе системы залпового огня HIMARS. Москва неоднократно заявляла, что западные военные поставки только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003-го. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.

https://ria.ru/20221116/obstrel-1831880608.html

луганская народная республика

сватово

сша

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луганская народная республика, сватово, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin