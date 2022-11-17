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Украинские войска нанесли удар по Донецку из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 17.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/himars-1832102196.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли удар по Донецку из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 17.11.2022
Украинские войска нанесли удар по Донецку из РСЗО HIMARS
Украинские войска в 03.26 выпустили 2 ракеты из РСЗО HIMARS по Пролетарскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T04:50
2022-11-17T04:51
специальная военная операция на украине
донецк
пролетарский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 03.26 выпустили 2 ракеты из РСЗО HIMARS по Пролетарскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 03:26 - населенный пункт Мемрик - город Донецк (Пролетарский район): выпущено 2 ракеты из установки М142 "HIMARS", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221116/obstrel-1831880608.html
донецк
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донецк, пролетарский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Пролетарский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
04:50 17.11.2022 (обновлено: 04:51 17.11.2022)
 
Украинские войска нанесли удар по Донецку из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили по Пролетарскому району Донецка две ракеты из РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 03.26 выпустили 2 ракеты из РСЗО HIMARS по Пролетарскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 03:26 - населенный пункт Мемрик - город Донецк (Пролетарский район): выпущено 2 ракеты из установки М142 "HIMARS", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПролетарский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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