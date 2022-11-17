https://ria.ru/20221117/himars-1832102196.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку из РСЗО HIMARS

Украинские войска нанесли удар по Донецку из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 17.11.2022

Украинские войска нанесли удар по Донецку из РСЗО HIMARS

Украинские войска в 03.26 выпустили 2 ракеты из РСЗО HIMARS по Пролетарскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T04:50

2022-11-17T04:50

2022-11-17T04:51

специальная военная операция на украине

донецк

пролетарский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 03.26 выпустили 2 ракеты из РСЗО HIMARS по Пролетарскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 03:26 - населенный пункт Мемрик - город Донецк (Пролетарский район): выпущено 2 ракеты из установки М142 "HIMARS", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221116/obstrel-1831880608.html

донецк

пролетарский район

донецкая народная республика

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донецк, пролетарский район, донецкая народная республика, сцкк