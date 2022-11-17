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В 65 лет умерла звезда "Охотников за привидениями"
В 65 лет умерла звезда "Охотников за привидениями" - РИА Новости, 17.11.2022
В 65 лет умерла звезда "Охотников за привидениями"
Актриса Кимберли Херрин скончалась в возрасте 65 лет, сообщает Deadline со ссылкой на Santa Barbara News-Press. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:20
2022-11-17T14:20
2022-11-17T14:20
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кино и сериалы
роберт земекис
майкл дуглас
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Актриса Кимберли Херрин скончалась в возрасте 65 лет, сообщает Deadline со ссылкой на Santa Barbara News-Press.По словам семьи артистки, ее не стало еще в октябре. Причину смерти родственники не назвали. В 1984 году вышло несколько фильмов с ее участием. Среди них "Роман с камнем" Роберта Земекиса с Майклом Дугласом и Кэтлин Тернер. А также культовые "Охотники за приведениями". В этом проекте у нее была небольшая, но яркая роль. Херрин воплотила образ призрака, парившего над кроватью доктора Рэймонда Стэнза (Дэн Эйкройд). Кимберли также была моделью. Она неоднократно появлялась на обложках журналов, снялась в клипе рок-группы ZZ Top на песню "Legs". Трек стал одним из хитов команды. После его релиза Херрин появилась еще в нескольких роликах коллектива.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, роберт земекис, майкл дуглас
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Роберт Земекис, Майкл Дуглас
В 65 лет умерла звезда "Охотников за привидениями"
Звезда "Охотников за привидениями" Кимберли Херрин умерла в 65 лет
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Актриса Кимберли Херрин скончалась в возрасте 65 лет, сообщает
Deadline со ссылкой на Santa Barbara News-Press.
По словам семьи артистки, ее не стало еще в октябре. Причину смерти родственники не назвали.
В 1984 году вышло несколько фильмов с ее участием. Среди них "Роман с камнем" Роберта Земекиса с Майклом Дугласом и Кэтлин Тернер. А также культовые "Охотники за приведениями".
В этом проекте у нее была небольшая, но яркая роль. Херрин воплотила образ призрака, парившего над кроватью доктора Рэймонда Стэнза (Дэн Эйкройд).
Кимберли также была моделью. Она неоднократно появлялась на обложках журналов, снялась в клипе рок-группы ZZ Top на песню "Legs". Трек стал одним из хитов команды. После его релиза Херрин появилась еще в нескольких роликах коллектива.