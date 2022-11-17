https://ria.ru/20221117/herrin-1832193391.html

В 65 лет умерла звезда "Охотников за привидениями"

В 65 лет умерла звезда "Охотников за привидениями" - РИА Новости, 17.11.2022

В 65 лет умерла звезда "Охотников за привидениями"

Актриса Кимберли Херрин скончалась в возрасте 65 лет, сообщает Deadline со ссылкой на Santa Barbara News-Press. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:20

2022-11-17T14:20

2022-11-17T14:20

культура

новости культуры

кино и сериалы

роберт земекис

майкл дуглас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832194849_0:131:533:431_1920x0_80_0_0_17f9a632aeaf95fe3f5b362b4a552192.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Актриса Кимберли Херрин скончалась в возрасте 65 лет, сообщает Deadline со ссылкой на Santa Barbara News-Press.По словам семьи артистки, ее не стало еще в октябре. Причину смерти родственники не назвали. В 1984 году вышло несколько фильмов с ее участием. Среди них "Роман с камнем" Роберта Земекиса с Майклом Дугласом и Кэтлин Тернер. А также культовые "Охотники за приведениями". В этом проекте у нее была небольшая, но яркая роль. Херрин воплотила образ призрака, парившего над кроватью доктора Рэймонда Стэнза (Дэн Эйкройд). Кимберли также была моделью. Она неоднократно появлялась на обложках журналов, снялась в клипе рок-группы ZZ Top на песню "Legs". Трек стал одним из хитов команды. После его релиза Херрин появилась еще в нескольких роликах коллектива.

https://ria.ru/20221115/sayko-1831494305.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, роберт земекис, майкл дуглас