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СМИ назвали причину отмены визита главы МИД Греции в Ливию - РИА Новости, 17.11.2022
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СМИ назвали причину отмены визита главы МИД Греции в Ливию
СМИ назвали причину отмены визита главы МИД Греции в Ливию - РИА Новости, 17.11.2022
СМИ назвали причину отмены визита главы МИД Греции в Ливию
Встреча министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса и председателя президентского совета Ливии Мохамеда Менфи в Триполи не состоялась из-за того, что... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:25
2022-11-17T12:27
в мире
никос дендиас
мевлют чавушоглу
ливия
греция
триполи
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АФИНЫ, 17 ноя - РИА Новости. Встреча министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса и председателя президентского совета Ливии Мохамеда Менфи в Триполи не состоялась из-за того, что ливийская сторона нарушила договоренности и пыталась устроить встречу Дендиаса с главой МИД временного правительства, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.Через несколько минут после того, как правительственный самолет приземлился в Триполи, министр иностранных дел отказался выходить и потребовал его немедленного вылета в Бенгази.Изначально Триполи не входил в программу поездки Дендиаса в Ливию. Однако источники в МИД сообщили, что накануне визита Менфи просил министра также отправиться в Триполи для встречи с ним."Встреча была назначена с условием, что будет личной и никто другой на нее не пойдет", - сообщило агентство.Но когда самолет приземлился в аэропорту Триполи, греческого министра ожидала министр иностранных дел правительства Триполи Наджля Манкуш, и Дендиас решил немедленно уехать, сообщает АМНА.Визит в Триполи был отменен, и греческая делегация отправилась в Бенгази.Источники в МИД назвали ситуацию "нечестной игрой", заявив, что ливийские власти думали таким образом шантажировать Дендиаса, пишет АМНА.Манкуш, являющаяся министром временного правительства Триполи, в октябре подписала с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу турецко-ливийское соглашение по совместной эксплуатации месторождений углеводородов. Греция не признает это соглашение, как и предшествовавший ему незаконный турецко-ливийский "меморандум" от 2019 года, который был осужден международным сообществом, пишет АМНА.Позиция Афин, с которой согласен и Египет, заключается в том, что срок полномочий правительства Триполи истек и оно не имеет легитимности для подписания международных соглашений, касающихся будущего страны. Правительство Триполи является временным с целью привести страну к выборам, отмечает агентство.Греческие СМИ расценивают происшедшее как серьезный дипломатический эпизод.
https://ria.ru/20221117/gretsiya-1832149693.html
https://ria.ru/20221009/soglasheniya-1822654534.html
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в мире, никос дендиас, мевлют чавушоглу, ливия, греция, триполи
В мире, Никос Дендиас, Мевлют Чавушоглу, Ливия, Греция, Триполи
12:25 17.11.2022 (обновлено: 12:27 17.11.2022)
 
СМИ назвали причину отмены визита главы МИД Греции в Ливию

АМНА: глава МИД Греции Дендиас отменил визит в Триполи из-за нарушения договоренностей

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГлава МИД Греции Никос Дендиас
Глава МИД Греции Никос Дендиас - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Греции Никос Дендиас. Архивное фото
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АФИНЫ, 17 ноя - РИА Новости. Встреча министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса и председателя президентского совета Ливии Мохамеда Менфи в Триполи не состоялась из-за того, что ливийская сторона нарушила договоренности и пыталась устроить встречу Дендиаса с главой МИД временного правительства, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Через несколько минут после того, как правительственный самолет приземлился в Триполи, министр иностранных дел отказался выходить и потребовал его немедленного вылета в Бенгази.
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
11:28
Глава МИД Греции отказался выйти из самолета по прибытии в Триполи
Изначально Триполи не входил в программу поездки Дендиаса в Ливию. Однако источники в МИД сообщили, что накануне визита Менфи просил министра также отправиться в Триполи для встречи с ним.
"Встреча была назначена с условием, что будет личной и никто другой на нее не пойдет", - сообщило агентство.
Но когда самолет приземлился в аэропорту Триполи, греческого министра ожидала министр иностранных дел правительства Триполи Наджля Манкуш, и Дендиас решил немедленно уехать, сообщает АМНА.
Визит в Триполи был отменен, и греческая делегация отправилась в Бенгази.
Источники в МИД назвали ситуацию "нечестной игрой", заявив, что ливийские власти думали таким образом шантажировать Дендиаса, пишет АМНА.
Манкуш, являющаяся министром временного правительства Триполи, в октябре подписала с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу турецко-ливийское соглашение по совместной эксплуатации месторождений углеводородов. Греция не признает это соглашение, как и предшествовавший ему незаконный турецко-ливийский "меморандум" от 2019 года, который был осужден международным сообществом, пишет АМНА.
Позиция Афин, с которой согласен и Египет, заключается в том, что срок полномочий правительства Триполи истек и оно не имеет легитимности для подписания международных соглашений, касающихся будущего страны. Правительство Триполи является временным с целью привести страну к выборам, отмечает агентство.
Греческие СМИ расценивают происшедшее как серьезный дипломатический эпизод.
Каир, Египет - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 20:34
В Египте и Греции назвали незаконными соглашения между Ливией и Турцией
 
В миреНикос ДендиасМевлют ЧавушоглуЛивияГрецияТриполи
 
 
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