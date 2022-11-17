https://ria.ru/20221117/gretsiya-1832168889.html
СМИ назвали причину отмены визита главы МИД Греции в Ливию
СМИ назвали причину отмены визита главы МИД Греции в Ливию - РИА Новости, 17.11.2022
СМИ назвали причину отмены визита главы МИД Греции в Ливию
Встреча министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса и председателя президентского совета Ливии Мохамеда Менфи в Триполи не состоялась из-за того, что... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:25
2022-11-17T12:25
2022-11-17T12:27
в мире
никос дендиас
мевлют чавушоглу
ливия
греция
триполи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773570021_0:16:3012:1710_1920x0_80_0_0_34a4ef616940957b78864d60e0aa33fa.jpg
АФИНЫ, 17 ноя - РИА Новости. Встреча министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса и председателя президентского совета Ливии Мохамеда Менфи в Триполи не состоялась из-за того, что ливийская сторона нарушила договоренности и пыталась устроить встречу Дендиаса с главой МИД временного правительства, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.Через несколько минут после того, как правительственный самолет приземлился в Триполи, министр иностранных дел отказался выходить и потребовал его немедленного вылета в Бенгази.Изначально Триполи не входил в программу поездки Дендиаса в Ливию. Однако источники в МИД сообщили, что накануне визита Менфи просил министра также отправиться в Триполи для встречи с ним."Встреча была назначена с условием, что будет личной и никто другой на нее не пойдет", - сообщило агентство.Но когда самолет приземлился в аэропорту Триполи, греческого министра ожидала министр иностранных дел правительства Триполи Наджля Манкуш, и Дендиас решил немедленно уехать, сообщает АМНА.Визит в Триполи был отменен, и греческая делегация отправилась в Бенгази.Источники в МИД назвали ситуацию "нечестной игрой", заявив, что ливийские власти думали таким образом шантажировать Дендиаса, пишет АМНА.Манкуш, являющаяся министром временного правительства Триполи, в октябре подписала с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу турецко-ливийское соглашение по совместной эксплуатации месторождений углеводородов. Греция не признает это соглашение, как и предшествовавший ему незаконный турецко-ливийский "меморандум" от 2019 года, который был осужден международным сообществом, пишет АМНА.Позиция Афин, с которой согласен и Египет, заключается в том, что срок полномочий правительства Триполи истек и оно не имеет легитимности для подписания международных соглашений, касающихся будущего страны. Правительство Триполи является временным с целью привести страну к выборам, отмечает агентство.Греческие СМИ расценивают происшедшее как серьезный дипломатический эпизод.
https://ria.ru/20221117/gretsiya-1832149693.html
https://ria.ru/20221009/soglasheniya-1822654534.html
ливия
греция
триполи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773570021_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_fb737ee2232990389c1f410b696dc5ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никос дендиас, мевлют чавушоглу, ливия, греция, триполи
В мире, Никос Дендиас, Мевлют Чавушоглу, Ливия, Греция, Триполи
12:25 17.11.2022 (обновлено: 12:27 17.11.2022)
СМИ назвали причину отмены визита главы МИД Греции в Ливию
АМНА: глава МИД Греции Дендиас отменил визит в Триполи из-за нарушения договоренностей
АФИНЫ, 17 ноя - РИА Новости.
Встреча министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса и председателя президентского совета Ливии Мохамеда Менфи в Триполи не состоялась из-за того, что ливийская сторона нарушила договоренности и пыталась устроить встречу Дендиаса с главой МИД временного правительства, сообщает Афинское агентство новостей АМНА
.
Через несколько минут после того, как правительственный самолет приземлился в Триполи, министр иностранных дел отказался выходить и потребовал его немедленного вылета в Бенгази
.
Изначально Триполи не входил в программу поездки Дендиаса в Ливию. Однако источники в МИД сообщили, что накануне визита Менфи просил министра также отправиться в Триполи для встречи с ним.
"Встреча была назначена с условием, что будет личной и никто другой на нее не пойдет", - сообщило агентство.
Но когда самолет приземлился в аэропорту Триполи, греческого министра ожидала министр иностранных дел правительства Триполи Наджля Манкуш, и Дендиас решил немедленно уехать, сообщает АМНА.
Визит в Триполи был отменен, и греческая делегация отправилась в Бенгази.
Источники в МИД назвали ситуацию "нечестной игрой", заявив, что ливийские власти думали таким образом шантажировать Дендиаса, пишет АМНА.
Манкуш, являющаяся министром временного правительства Триполи, в октябре подписала с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу
турецко-ливийское соглашение по совместной эксплуатации месторождений углеводородов. Греция не признает это соглашение, как и предшествовавший ему незаконный турецко-ливийский "меморандум" от 2019 года, который был осужден международным сообществом, пишет АМНА.
Позиция Афин
, с которой согласен и Египет
, заключается в том, что срок полномочий правительства Триполи истек и оно не имеет легитимности для подписания международных соглашений, касающихся будущего страны. Правительство Триполи является временным с целью привести страну к выборам, отмечает агентство.
Греческие СМИ расценивают происшедшее как серьезный дипломатический эпизод.