https://ria.ru/20221117/gretsiya-1832168889.html

СМИ назвали причину отмены визита главы МИД Греции в Ливию

СМИ назвали причину отмены визита главы МИД Греции в Ливию - РИА Новости, 17.11.2022

СМИ назвали причину отмены визита главы МИД Греции в Ливию

Встреча министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса и председателя президентского совета Ливии Мохамеда Менфи в Триполи не состоялась из-за того, что... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:25

2022-11-17T12:25

2022-11-17T12:27

в мире

никос дендиас

мевлют чавушоглу

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триполи

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АФИНЫ, 17 ноя - РИА Новости. Встреча министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса и председателя президентского совета Ливии Мохамеда Менфи в Триполи не состоялась из-за того, что ливийская сторона нарушила договоренности и пыталась устроить встречу Дендиаса с главой МИД временного правительства, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.Через несколько минут после того, как правительственный самолет приземлился в Триполи, министр иностранных дел отказался выходить и потребовал его немедленного вылета в Бенгази.Изначально Триполи не входил в программу поездки Дендиаса в Ливию. Однако источники в МИД сообщили, что накануне визита Менфи просил министра также отправиться в Триполи для встречи с ним."Встреча была назначена с условием, что будет личной и никто другой на нее не пойдет", - сообщило агентство.Но когда самолет приземлился в аэропорту Триполи, греческого министра ожидала министр иностранных дел правительства Триполи Наджля Манкуш, и Дендиас решил немедленно уехать, сообщает АМНА.Визит в Триполи был отменен, и греческая делегация отправилась в Бенгази.Источники в МИД назвали ситуацию "нечестной игрой", заявив, что ливийские власти думали таким образом шантажировать Дендиаса, пишет АМНА.Манкуш, являющаяся министром временного правительства Триполи, в октябре подписала с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу турецко-ливийское соглашение по совместной эксплуатации месторождений углеводородов. Греция не признает это соглашение, как и предшествовавший ему незаконный турецко-ливийский "меморандум" от 2019 года, который был осужден международным сообществом, пишет АМНА.Позиция Афин, с которой согласен и Египет, заключается в том, что срок полномочий правительства Триполи истек и оно не имеет легитимности для подписания международных соглашений, касающихся будущего страны. Правительство Триполи является временным с целью привести страну к выборам, отмечает агентство.Греческие СМИ расценивают происшедшее как серьезный дипломатический эпизод.

https://ria.ru/20221117/gretsiya-1832149693.html

https://ria.ru/20221009/soglasheniya-1822654534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, никос дендиас, мевлют чавушоглу, ливия, греция, триполи