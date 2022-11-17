https://ria.ru/20221117/granitsa-1832314640.html

Москва и Баку будут сотрудничать в развитии пунктов пропуска через границу

Москва и Баку будут сотрудничать в развитии пунктов пропуска через границу - РИА Новости, 17.11.2022

Москва и Баку будут сотрудничать в развитии пунктов пропуска через границу

Россия и Азербайджан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в целях согласованного развития пунктов пропуска через госграницу между странами РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T19:28

2022-11-17T19:28

2022-11-17T19:28

в мире

россия

азербайджан

москва

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598877365_0:214:2993:1898_1920x0_80_0_0_c5875bbfc17905ca0826b1ab2eebe7fc.jpg

БАКУ, 17 ноя - РИА Новости. Россия и Азербайджан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в целях согласованного развития пунктов пропуска через госграницу между странами и транспортных подходов к ним, а также соглашение об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма при трансграничном перемещении средств физлицами.Документы подписаны по итогам российско-азербайджанских переговоров.Помимо этого, подписаны соглашения между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия РФ и министерством здравоохранения Азербайджана о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме на приграничных территориях и о сотрудничестве в области внедрения Международных медико-санитарных правил.Также подписаны Меморандум между Минпромторгом РФ и министерством экономики Азербайджана о сотрудничестве в области судостроения и Меморандум между Минтрансом РФ и министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана о развитии сотрудничества в подготовке и переподготовке кадров в транспортной сфере.

https://ria.ru/20221117/otnosheniya-1832286384.html

https://ria.ru/20221117/torgovlya-1832241925.html

россия

азербайджан

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, азербайджан, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)