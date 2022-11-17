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Москва и Баку будут сотрудничать в развитии пунктов пропуска через границу - РИА Новости, 17.11.2022
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Москва и Баку будут сотрудничать в развитии пунктов пропуска через границу
Москва и Баку будут сотрудничать в развитии пунктов пропуска через границу - РИА Новости, 17.11.2022
Москва и Баку будут сотрудничать в развитии пунктов пропуска через границу
Россия и Азербайджан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в целях согласованного развития пунктов пропуска через госграницу между странами РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T19:28
2022-11-17T19:28
в мире
россия
азербайджан
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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БАКУ, 17 ноя - РИА Новости. Россия и Азербайджан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в целях согласованного развития пунктов пропуска через госграницу между странами и транспортных подходов к ним, а также соглашение об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма при трансграничном перемещении средств физлицами.Документы подписаны по итогам российско-азербайджанских переговоров.Помимо этого, подписаны соглашения между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия РФ и министерством здравоохранения Азербайджана о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме на приграничных территориях и о сотрудничестве в области внедрения Международных медико-санитарных правил.Также подписаны Меморандум между Минпромторгом РФ и министерством экономики Азербайджана о сотрудничестве в области судостроения и Меморандум между Минтрансом РФ и министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана о развитии сотрудничества в подготовке и переподготовке кадров в транспортной сфере.
https://ria.ru/20221117/otnosheniya-1832286384.html
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в мире, россия, азербайджан, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
В мире, Россия, Азербайджан, Москва, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
19:28 17.11.2022
 
Москва и Баку будут сотрудничать в развитии пунктов пропуска через границу

Россия и Азербайджан договорились сотрудничать в развитии пунктов пропуска через границу

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Азербайджана на КПП
Военнослужащий Азербайджана на КПП - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Азербайджана на КПП . Архивное фото
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БАКУ, 17 ноя - РИА Новости. Россия и Азербайджан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в целях согласованного развития пунктов пропуска через госграницу между странами и транспортных подходов к ним, а также соглашение об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма при трансграничном перемещении средств физлицами.
Документы подписаны по итогам российско-азербайджанских переговоров.
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Помимо этого, подписаны соглашения между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия РФ и министерством здравоохранения Азербайджана о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме на приграничных территориях и о сотрудничестве в области внедрения Международных медико-санитарных правил.
Также подписаны Меморандум между Минпромторгом РФ и министерством экономики Азербайджана о сотрудничестве в области судостроения и Меморандум между Минтрансом РФ и министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана о развитии сотрудничества в подготовке и переподготовке кадров в транспортной сфере.
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В миреРоссияАзербайджанМоскваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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